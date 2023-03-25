TikTok美國聽證會：CEO周受資作供的五個關鍵時刻
我們想讓你知道的是
「謝謝你，周先生，把共和黨人和民主黨人團結起來了，」共和黨人丹・克倫肖（Dan Crenshaw）說。這確實是一件挺了不起的事情，如此多的政客，他們基本上都不會在任何事情上有一致的看法，但卻一致同意TikTok是一個安全威脅。
在周四（3月23日）的美國國會聽證會上，TikTok的CEO周受資面歷經超過四個半小時長的問訊。
很多科技公司高管都曾在國會面前作供，而他們經歷的過程往往都不會輕鬆。
但是，周受資在這一場不尋常的聽證中，接受美國眾議院能源和商業委員會（US House Committee on Energy and Commerce）連番提問，當中不乏尖刻和窮追猛打的攻擊。
無論是民主黨人還是共和黨人，都咬住不放。
TikTok一名發言人在事後表示，這些政客是在「嘩眾取寵」。這種說法無疑有幾分真確。
周受資本人與TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）之間的利益關聯，是這場聽證會上首當其衝的攻擊目標，儘管周受資極力淡化自己與字節跳動乃至中國共產黨之間有關聯的指控。
質詢涉及的另一個問題是用戶數據安全，周受資反覆強調TikTok將會把數據全部保存於美國的服務器，並由美國公司和工程師審核。
除此之外，自我傷害、假消息以及對兒童有害的信息等內容的監管問題，都在聽證會上兩黨提出質疑的範圍。
總體上，民主、共和黨議員在這一場聽證會上，對TikTok和周受資的負面態度是高度一致，但是有BBC記者報導指，好幾名議員都表示，馬拉松式的質問之後，他們仍然覺得問題比答案多。
但即使如此，我們還是能從中了解到一些重點。
以下是BBC北美科技事務記者詹姆斯・克雷頓（James Clayton）總結的這場聽證會上的五個關鍵時刻。
周受資的孩子不使用TikTok
在聽證會上的某個時刻，周受資被民主黨國會議員納內特・巴拉甘（Nanette Barragán，貝芮耿）問到，他自己的孩子有沒有使用TikTok。
他說，他們不使用，因為他們居住在新加坡。在那個國家，並沒有該應用程式的13歲以下兒童版本。
他說，該應用程式的兒童版在美國有提供，而如果他的孩子們是在美國的話，他會讓他們使用。
字節跳動的中國境內工程師可訪問部分美國數據
周受資一直在談論一個叫「德州計劃」（Project Texas）的政策，在美國保存的所有數據都會在美國公司甲骨文的監督之下。
但是，德州計劃尚未全面運作。周受資確認，中國境內的字節跳動工程師目前可訪問這些數據。
「我們依賴全球的協同操作性，中國工程師可以訪問數據，」他說。
這番確認是政客們後來反覆提及的一點。他們的論點是，如果數據能夠被中國境內的工程師獲取，就很難相信中國政府不能獲取它。
周受資在字節跳動持有股份
或許，周受資最無力的辯解是他試圖將TikTok和字節跳動分開。
從任何定義上說，這家中國公司都是TikTok的所有者。周受資自己就曾是字節跳動的首席財務官。
最開始被問到的時候，周受資並不想說他是否持有字節跳動的股份。
在議員的逼問下，他最終說他有，但還是嘗試淡化這種利益關係。
借劍橋分析公司案進行反擊
大體上，周受資比較有所克制，沒有對國會議員進行咄咄逼人的回擊，但是有少數幾個時刻，他的確有採取反擊——而且行之有效。
被查問TikTok對用戶數據的使用時，他說：「恕我直言，美國公司在數據上的往績也沒有非常好……只要看看臉書（Facebook）和劍橋分析公司（Cambridge Analytica）就知道。」
這是一句語帶譏諷的評語，但是卻是有理據的論點。
英國政治諮詢機構合格分析公司和其他一些第三方應用收割臉書用戶個人信息的消息，在2018年被披露時曾引發嘩然。
議員們團結一致對付TikTok
兩黨從一開始就對TikTok有批評，但是各方懷疑和不信任的程度卻極盡一致。
「歡迎來到國會當中兩黨最一致的委員會，」共和黨人布迪・卡特（Buddy Carter）說。
「謝謝你，周先生，把共和黨人和民主黨人團結起來了，」共和黨人丹・克倫肖（Dan Crenshaw）說。
這確實是一件挺了不起的事情，如此多的政客，他們基本上都不會在任何事情上有一致的看法，但卻一致同意TikTok是一個安全威脅。
TikTok在事後投訴稱，並沒有足夠時間集中談論該平台用於保障數據安全的措施。
「今天同樣沒有被委員會成員提及的是：TikTok上500萬商家的生計，還有一個受1.5億美國人歡迎的平台被禁對（美國憲法）第一修正案意味著什麼，」一名TikTok的發言人說。
TikTok似乎是花費了數以百萬美元計的費用，用於在華盛頓進行積極游說。如果今天的狀況有任何參考價值的話，他們還需要花費更多。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。