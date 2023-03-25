BBC紀錄片聚焦台灣抵抗中國威脅，指「拒絕統一」已是民意主流
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影片對中方針對台灣策動的資訊戰、認知戰、間諜活動，以及台灣內部的「促統反獨」力量有不少著墨。張安樂否認受中國資助，並稱中國與台灣終將統一，「無論是透過和平或武力手段」。
（中央社）英國廣播公司2台（BBC Two）23日晚間上映紀錄片，探討台灣如何抵抗中國的多面向威脅與滲透。記者寇賓（Jane Corbin）在片尾說，過去7年來，台灣民眾日益排拒「統一」；中國解決「台灣問題」的可用和平手段已越來越少。
曾在BBC其他台灣相關影片受訪、並被介紹為中共或中國政府發言人的「中國與全球化」智庫副主任高志凱在23日播出的紀錄片揚言，任何強權企圖「將台灣自中國手上奪走」都是不可能的任務；相關行動一旦展開，就會導致「世界末日」。
寇賓具數十年新聞採訪和紀錄片製作經驗，以報導中東等地區衝突著稱。她在BBC Two長達近1小時的紀錄片「在台灣之內：抵抗中國」（Inside Taiwan: Standing Up to China）開頭形容，台灣有可能是目前世界上最危險的地方。
寇賓在台灣本島和金門採訪了數位部長唐鳳、前美國海軍軍令部長羅福賀（Gary Roughead）上將、民進黨籍立法委員羅致政、無黨籍金門縣議員董森堡、中華統一促進黨總裁張安樂及其次子張瑋、公民社會組織「台灣民主實驗室」理事長沈伯洋、滅火器樂團主唱楊大正、前海軍新江艦艦長呂禮詩、美國非營利組織「國際共和研究所」（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（Michael Cole）、力晶積成電子製造公司（力積電）創辦人黃崇仁，以及不同世代的一般民眾。
紀錄片呈現自2016年1月總統蔡英文贏得大選以來，台灣身分認同與台灣社會對「統一」與「獨立」看法的演變，並觸及2016年台灣女歌手周子瑜被迫為公開展示中華民國國旗道歉、2017年台灣大學學生抗議中國選秀節目「中國好聲音」在校內舉行音樂會、2020年台灣基礎設施遭遇中方網路攻擊首次引發高度關注、中國抽砂船屢在台灣海峽越界盜採海砂等事件。
從影片可看出，北京在政治、軍事等領域對台灣的威嚇脅迫往往遭致反效果。寇賓說，雖然台灣的青年世代大多支持「獨立」，年長一輩則不見得，但過去幾年不同世代的台灣民眾都越來越抗拒「統一」和中國干預，香港的遭遇也讓他們難以信任北京提出的「一國兩制」台灣方案。
影片對中方針對台灣策動的資訊戰、認知戰、間諜活動，以及台灣內部的「促統反獨」力量有不少著墨。張安樂否認受中國資助，並稱中國與台灣終將統一，「無論是透過和平或武力手段」。張瑋則出示相關影像紀錄，否認他涉入2017年統促黨在台大校園周邊與學生等人的暴力衝突，稱他只是揮拳威嚇以擺脫暴民。
沈伯洋提到，對中方而言，認知、資訊戰既有效率又划算，打造一發飛彈的成本足以用來養大批影響力人士（influencer），以分化台灣社會、侵蝕自由民主機制。唐鳳則說，中方意在破壞台灣民眾對民主治理的信任，並透過誇大、扭曲事實，持續激發台灣社會的恐慌和焦慮感。
呂禮詩告訴寇賓，中共派出大量間諜接觸國軍，他也曾間接受邀免費赴中參加2019年中華人民共和國國慶活動，但他拒絕了。除了金錢利誘，中共也施展「美人計」，陸軍少將羅賢哲2002至2005年派駐泰國擔任上校武官期間遭中方吸收，就是一個例子。
此外，呂禮詩指出，中共尋求滲透台灣領導人周邊人士，目標包括掌握領導人生活作息和行程，以利在戰時有效執行「斬首行動」。寇賓提到，蔡總統的維安團隊曾遭共諜滲透。
羅致政說，俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略，這給台灣敲響警鐘。寇賓前往全民國防射擊教育中心/CAMP 66採訪，並指出自願報名參加相關軍事體驗活動或全民防衛課程的台灣民眾人數在去年躍升為4倍。不過，她也提到，台灣軍事武裝速度偏慢，且至今仍高度仰賴美國供應先進武器。
黃崇仁則認為，中國自知不能以武力拿下台灣，因為中方十分清楚掌握高階晶片製造能力的台灣，對中國產業和經濟的重要性。他說，沒有台灣，中國沒辦法生產任何東西，終究會「破產」；未來10至20年，台灣仍將在全球半導體產業扮演不可或缺的角色。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。