2023/03/25,
國際

一天見16次日出日落，穆斯林太空人齋戒月免禁食

一天見16次日出日落，穆斯林太空人齋戒月免禁食
Photo Credit: Sultan AlNeyadi

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數世紀以來，落日代表齋戒月禁食儀式結束，全球穆斯林準備呼朋引伴、大吃一頓開齋。而天外的太空站以約2.76萬公里的時速繞行地球，一天就能見16次日出及日落，站上的穆斯林太空人該如何踐行守齋？這是太空人尼雅迪3月3日抵達國際太空站以來，一直在思考的問題。

（中央社）全球穆斯林進入齋戒月，白晝必須禁食以拉近與神的距離。在「外」執勤、每天見到16次日出日落的穆斯林太空人，守齋難題如今有解：太空人屬「外出旅行」例外情形，可不必與地球上的穆斯林同時齋戒。

數世紀以來，落日代表齋戒月禁食儀式結束，全球穆斯林準備呼朋引伴、大吃一頓開齋。而天外的太空站以約2.76萬公里的時速繞行地球，一天就能見16次日出及日落，站上的穆斯林太空人該如何踐行守齋？這是太空人尼雅迪3月3日抵達國際太空站以來，一直在思考的問題。

美國《有線電視新聞網》（CNN）22日報導，尼雅迪（Sultan al-Neyadi）是少數上太空的穆斯林太空人之一。這項將近半年的任務結束後，他也將是阿拉伯聯合大公國第一位在太空站長期停留的太空人。他今年1月於記者會上表示，「就任務來講，6個月算長，這是一項重大的責任」。

尼雅迪離開地球出任務期間，全球18億名穆斯林迎接伊斯蘭年度聖月，從日出至日落以禁食、禁水克制慾望、到清真寺自省及讀可蘭經，除了病人、正值月經、懷孕的女性及外出旅行者等。

身為太空人，尼雅迪說，他符合「外出旅行」的定義，這讓他可以不必與地球上的穆斯林同時過齋戒月。「我們其實可以破齋」。

他表示，如果感到不舒服，禁食不是強制性的，因此為了避免任何可能危及任務或使機組人員處於危險的狀況。「我們其實被允許吃足夠的食物，以防止缺乏食物、營養或水的情形惡化」。

由於國際太空站並沒有自己的時區，尼雅迪曾於記者會上指出，他可以根據格林威治標準時間（GMT）或依精確原子鐘計時的「協調世界時」（Coordinated Universal Time, UTC）來禁食。

尼雅迪當時表示，「如果我們有機會，齋戒月絕對是禁食的良機，而且實際上是健康的」，「我們再看看怎麼做」。

人類能升空之初，太空人及宗教領袖就試著賦予太空行一層靈性意涵。例如1968年阿波羅8號（Apollo 8）任務期間，太空人在繞行月球前讀了《創世記》（Genesis）。

第2位踏上月球的太空人艾德林（Buzz Aldrin）也帶上經家鄉牧師祝福的酒及麵包，並於登陸月球前低調地享用聖餐。

2007年，馬來西亞太空人舒柯（Sheikh Muszaphar Shukor）成為首位登上國際太空站的穆斯林，成為大馬國家大事，專門委員會還特別發布綱要，為舒柯及往後的穆斯林太空人提供奉行宗教規儀的指導方針。

舒柯在外太空期間恰逢齋戒月，專門委員會表示，舒柯可以等到返回地球後再補守齋戒，或者他可以按照升空地點的時間守齋。在無重力環境下，他也不必於祈禱時跪坐。面向聖城麥加（Mecca）朝拜的部分，就只能盡力。

年資20年的國際太空站也舉辦過耶誕節及猶太節慶活動，1993年美國電視就轉播太空人霍夫曼（Jeffrey Hoffman）在微重力下旋轉猶太光明節陀螺。他當時對著鏡頭說：「既然這裡沒有往上或往下，我就想看看如何能重新詮釋太空飛行的定律」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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