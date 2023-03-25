國民黨立委初選：北市第7選區徐巧芯等6人登記，4區多人競逐有待協調
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徐巧芯結束登記後接受聯訪表示，國民黨將贏得2024選舉，因此費鴻泰可進內閣發揮長才或列為不分區立委，由她擔任選區立委，這會是世代傳承典範及世代交替解答。她說，從小就住在北市信義南松山區，希望在最好的年紀及最有拚勁的時候做更多有意義的事，世代交替不是為要拉下誰，是要把資深黨內立委推往更上層的舞台。
國民黨第一階段立委提名19選區，28人登記4區需協調
（中央社）國民黨第11屆立委選舉第一階段提名，領表登記24日截止，19個選區中，共有28人完成領表登記；有4個選區超過2人登記；其中在台北市第7選區，有台北市議員徐巧芯、立委費鴻泰等6人登記，將依提名辦法進行協調、初選等作業。
國民黨備戰明（2024）年立委選舉，將分3階段完成提名，根據規劃，日前公布第一階段提名選區，分別為台北市第3、第7、第8選區，新北市第1、第9、第11選區，桃園市第3、第4、第5選區，台中市第2、第3、第8選區，彰化縣第3選區，南投縣第1選區，雲林縣第1選區，高雄市第5選區、花蓮縣、金門縣、連江縣共19選區。24日領表登記截止。
國民黨24日下午發出新聞稿指出，19選區中，共有28人完成領表登記。僅有1人登記的選區，分別為立委王鴻薇登記台北市第3選區、立委洪孟楷登記新北市第1選區、立委林德福登記新北市第9選區、立委魯明哲登記桃園市第3選區、立委萬美玲登記桃園市第4選區。
以及前立委顏寬恒登記台中市第2選區、立委楊瓊瓔登記台中市第3選區、立委江啟臣登記台中市第8選區、立委謝衣鳯登記彰化縣第3選區、立委馬文君登記南投縣第1選區、立委林文瑞登記雲林第1選區、議員黃柏霖登記高雄市第5選區、立委傅崐萁登記花蓮縣立委、立委陳玉珍登記金門縣立委、立委陳雪生登記連江縣立委。
有4個選區超過2人登記，包括台北市第7選區共有費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、陳暉、許原榮等人領表登記；台北市第8選區則有議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆；新北市第11選區也有現任議員劉哲彰挑戰現任7連霸的立委羅明才；桃園市第5選區，現任立委呂玉玲登記拚連任，但也將面對到議員黃敬平、舒翠玲的挑戰。
國民黨表示，若該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名；如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報中常會核定。
國民黨立委初選登記，徐巧芯：推費鴻泰列不分區
國民黨立委初選第1階段登記24日截止，挑戰現任立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯受訪表示，把費鴻泰列不分區立委名單或在藍營執政後進內閣，由她當立委才是世代交替最好典範。
國民黨2024立委初選登記採分階段進行，第1階段登記時間從22日至24日，台北市第3、7、8選區為第1階段。徐巧芯24日中午赴國民黨台北市黨部登記參選北市第7（信義、南松山）選區，挑戰現任立委費鴻泰。費鴻泰已完成登記。
徐巧芯結束登記後接受聯訪表示，國民黨將贏得2024選舉，因此費鴻泰可進內閣發揮長才或列為不分區立委，由她擔任選區立委，這會是世代傳承典範及世代交替解答。
她說，從小就住在北市信義南松山區，希望在最好的年紀及最有拚勁的時候做更多有意義的事，世代交替不是為要拉下誰，是要把資深黨內立委推往更上層的舞台。
她表示，資深黨內立委專業跟歷練最適合在國民黨勝選後擔任內閣成員，未來她若能成為北市信義南松山選區立委，一定力挺費鴻泰進內閣且還能升級為市民服務。
媒體問是否擔心因初選導致藍營分裂，徐巧芯說不會。至於若初選未勝出是否支持費鴻泰，徐巧芯僅回應，她的職志就是監督民進黨，希望初選採全民調，這是最簡單直接方式。
國民黨台北市議員徐弘庭在24日上午10時許赴北市黨部登記投入北市第8（文山、南中正）選區，挑戰現任資深立委賴士葆。賴士葆日前已完成登記。
徐弘庭接受聯訪表示，賴士葆是優秀人才但在選區服務已24年是國民黨重大失誤，登記並非要取代誰，是要讓年輕人承擔更多責任，他絕不接受協調且希望初選採全民調。
媒體詢問上屆初選就曾挑戰過賴士葆但最後落敗。徐弘庭指出，當時採黨員投票占3成、民調占7成，他在民調有些微落後，但黨員投票卻以懸殊票數輸給賴士葆，可能是受黨員年齡結構影響，若採黨員投票，對年輕民代會很吃力，重申這屆初選應採全民調。
媒體問及針對2人登記同選區國民黨可能透過協調決定初選方式是否接受協調後退選？徐弘庭說，年輕民代參選抱持理念都一樣，是出於世代傳承，很難接受協調並退選，呼籲黨內前輩和領導者要有智慧，讓賴士葆進不分區立委才能有更多貢獻。
國民黨北市第7選區立委初選增4人，黨部先審資格
國民黨2024立委初選第1階段登記24日結束，台北市第7選區包含徐巧芯、費鴻泰參選，但在截止前忽然新增4人。北市黨部指出，確實有非預期人選登記，會先審查參選資格。
國民黨日前公告2024年立法委員初選採分階段，台北市立委初選第1階段包含第3選區（中山、北松山）、第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正），登記時間從22日至24日下午4時止。
國民黨台北市第7選區立委初選已登記包含台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰，但24日下午在登記截止前忽然增加4人。依北市黨部公布登記第7選區初選包含徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉，加上日前已登記費鴻泰，共6人參選。
徐巧芯接受媒體電訪指出，因先有1名不認識的人忽然登記參加初選，而費鴻泰辦公室2名人員得知後決定登記，認為不妥且為表達抗議，她的辦公室人員也登記，導致初選爆炸。
國民黨台北市黨部表示，北市第7選區立委初選確實有非預期人選在截止時間前登記，後續會依提名辦法，先審理登記者資格，若不符合就取消，若符合將在28日開協調會進行協調。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。