2023/03/25,
政治

國民黨立委初選：北市第7選區徐巧芯等6人登記，4區多人競逐有待協調

國民黨立委初選：北市第7選區徐巧芯等6人登記，4區多人競逐有待協調
國民黨台北市議員徐巧芯｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

徐巧芯結束登記後接受聯訪表示，國民黨將贏得2024選舉，因此費鴻泰可進內閣發揮長才或列為不分區立委，由她擔任選區立委，這會是世代傳承典範及世代交替解答。她說，從小就住在北市信義南松山區，希望在最好的年紀及最有拚勁的時候做更多有意義的事，世代交替不是為要拉下誰，是要把資深黨內立委推往更上層的舞台。

國民黨第一階段立委提名19選區，28人登記4區需協調

（中央社）國民黨第11屆立委選舉第一階段提名，領表登記24日截止，19個選區中，共有28人完成領表登記；有4個選區超過2人登記；其中在台北市第7選區，有台北市議員徐巧芯、立委費鴻泰等6人登記，將依提名辦法進行協調、初選等作業。

國民黨備戰明（2024）年立委選舉，將分3階段完成提名，根據規劃，日前公布第一階段提名選區，分別為台北市第3、第7、第8選區，新北市第1、第9、第11選區，桃園市第3、第4、第5選區，台中市第2、第3、第8選區，彰化縣第3選區，南投縣第1選區，雲林縣第1選區，高雄市第5選區、花蓮縣、金門縣、連江縣共19選區。24日領表登記截止。

國民黨24日下午發出新聞稿指出，19選區中，共有28人完成領表登記。僅有1人登記的選區，分別為立委王鴻薇登記台北市第3選區、立委洪孟楷登記新北市第1選區、立委林德福登記新北市第9選區、立委魯明哲登記桃園市第3選區、立委萬美玲登記桃園市第4選區。

以及前立委顏寬恒登記台中市第2選區、立委楊瓊瓔登記台中市第3選區、立委江啟臣登記台中市第8選區、立委謝衣鳯登記彰化縣第3選區、立委馬文君登記南投縣第1選區、立委林文瑞登記雲林第1選區、議員黃柏霖登記高雄市第5選區、立委傅崐萁登記花蓮縣立委、立委陳玉珍登記金門縣立委、立委陳雪生登記連江縣立委。

有4個選區超過2人登記，包括台北市第7選區共有費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、陳暉、許原榮等人領表登記；台北市第8選區則有議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆；新北市第11選區也有現任議員劉哲彰挑戰現任7連霸的立委羅明才；桃園市第5選區，現任立委呂玉玲登記拚連任，但也將面對到議員黃敬平、舒翠玲的挑戰。

國民黨表示，若該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名；如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報中常會核定。

國民黨立委初選登記，徐巧芯：推費鴻泰列不分區

國民黨立委初選第1階段登記24日截止，挑戰現任立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯受訪表示，把費鴻泰列不分區立委名單或在藍營執政後進內閣，由她當立委才是世代交替最好典範。

國民黨2024立委初選登記採分階段進行，第1階段登記時間從22日至24日，台北市第3、7、8選區為第1階段。徐巧芯24日中午赴國民黨台北市黨部登記參選北市第7（信義、南松山）選區，挑戰現任立委費鴻泰。費鴻泰已完成登記。

徐巧芯結束登記後接受聯訪表示，國民黨將贏得2024選舉，因此費鴻泰可進內閣發揮長才或列為不分區立委，由她擔任選區立委，這會是世代傳承典範及世代交替解答。

她說，從小就住在北市信義南松山區，希望在最好的年紀及最有拚勁的時候做更多有意義的事，世代交替不是為要拉下誰，是要把資深黨內立委推往更上層的舞台。

她表示，資深黨內立委專業跟歷練最適合在國民黨勝選後擔任內閣成員，未來她若能成為北市信義南松山選區立委，一定力挺費鴻泰進內閣且還能升級為市民服務。

媒體問是否擔心因初選導致藍營分裂，徐巧芯說不會。至於若初選未勝出是否支持費鴻泰，徐巧芯僅回應，她的職志就是監督民進黨，希望初選採全民調，這是最簡單直接方式。

國民黨台北市議員徐弘庭在24日上午10時許赴北市黨部登記投入北市第8（文山、南中正）選區，挑戰現任資深立委賴士葆。賴士葆日前已完成登記。

徐弘庭接受聯訪表示，賴士葆是優秀人才但在選區服務已24年是國民黨重大失誤，登記並非要取代誰，是要讓年輕人承擔更多責任，他絕不接受協調且希望初選採全民調。

媒體詢問上屆初選就曾挑戰過賴士葆但最後落敗。徐弘庭指出，當時採黨員投票占3成、民調占7成，他在民調有些微落後，但黨員投票卻以懸殊票數輸給賴士葆，可能是受黨員年齡結構影響，若採黨員投票，對年輕民代會很吃力，重申這屆初選應採全民調。

媒體問及針對2人登記同選區國民黨可能透過協調決定初選方式是否接受協調後退選？徐弘庭說，年輕民代參選抱持理念都一樣，是出於世代傳承，很難接受協調並退選，呼籲黨內前輩和領導者要有智慧，讓賴士葆進不分區立委才能有更多貢獻。

國民黨北市第7選區立委初選增4人，黨部先審資格

國民黨2024立委初選第1階段登記24日結束，台北市第7選區包含徐巧芯、費鴻泰參選，但在截止前忽然新增4人。北市黨部指出，確實有非預期人選登記，會先審查參選資格。

國民黨日前公告2024年立法委員初選採分階段，台北市立委初選第1階段包含第3選區（中山、北松山）、第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正），登記時間從22日至24日下午4時止。

國民黨台北市第7選區立委初選已登記包含台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰，但24日下午在登記截止前忽然增加4人。依北市黨部公布登記第7選區初選包含徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉，加上日前已登記費鴻泰，共6人參選。

徐巧芯接受媒體電訪指出，因先有1名不認識的人忽然登記參加初選，而費鴻泰辦公室2名人員得知後決定登記，認為不妥且為表達抗議，她的辦公室人員也登記，導致初選爆炸。

國民黨台北市黨部表示，北市第7選區立委初選確實有非預期人選在截止時間前登記，後續會依提名辦法，先審理登記者資格，若不符合就取消，若符合將在28日開協調會進行協調。


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