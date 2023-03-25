2023/03/25,
國際

習近平訪俄盡顯優勢，冷戰後角色大翻轉，中國鞏固「老大哥」地位

習近平訪俄盡顯優勢，冷戰後角色大翻轉，中國鞏固「老大哥」地位
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

數十年來，中國政府在亞洲、非洲展現經濟實力，將安全部隊遠拓至海外，從吉布地的軍事基地，到南海的海軍設施，再到索羅門群島的小規模安全部署。此前，中國的外交勢力一直跟不上經濟和軍事力量。但隨著中國提出烏克蘭和平計畫、在伊朗和沙烏地阿拉伯這兩大宿敵之間居中調解，加上習近平高調訪問俄羅斯，情況正開始轉變。

（中央社）中國國家主席習近平結束訪問俄羅斯的盛大行程，此行凸顯出中俄兩國之間萌芽不久但不甚平等的結盟關係，也鞏固了中國相對於俄羅斯的「老大哥」地位。

《法新社》分析，對習近平來說，此行不需要做出太多讓步，就能達成重要的戰略性和象徵性目標，也就是展現對抗美國的聯合陣線、強化習近平的政治家地位，以及加深俄羅斯依賴中國的印象。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）俄羅斯事務專家惠特摩（Brian Whitmore）說：「或許習普會是辦在（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的地盤上，但誰才是老大，一目瞭然。」

惠特摩指出：「肢體語言說明了一切。在這週兩人連袂出席的一場公開活動上，習近平胸有成竹地靠在椅子上，神情輕鬆、面帶微笑。對比之下，普亭身體前傾、坐立不安，顯得緊張焦慮。」

中國國營電視台播出習近平在停機坪接受儀隊致敬和莫斯科民眾沿路向他的車隊揮旗歡迎的冗長影片，幫忙在國內宣傳習近平的政治家地位。

習近平此行似乎是擴大中國外交影響力的整體行動一環。

數十年來，中國政府在亞洲、非洲展現經濟實力，將安全部隊遠拓至海外，從吉布地的軍事基地，到南海的海軍設施，再到索羅門群島的小規模安全部署。

此前，中國的外交勢力一直跟不上經濟和軍事力量。但隨著中國提出烏克蘭和平計畫、在伊朗和沙烏地阿拉伯這兩大宿敵之間居中調解，加上習近平高調訪問俄羅斯，情況正開始轉變。

惠特摩認為，習近平訪俄，也是利用了普亭此刻的衰弱地位。

他說，習近平此行「說明了俄羅斯被逐出全球金融系統和西方市場、斷絕西方科技之後，有多依賴中國。」

這是自冷戰以來的一次重大角色轉換，當時蘇聯還被視為中國的「老大哥」。

惠特摩說：「中俄關係正按照北京的意思來發展，普亭別無選擇，只能接受。他現在是習近平的小夥伴了。」

但也有專家立即提醒，普亭或許依賴中國，但這不代表他會低聲下氣，畢竟他在克里姆林宮的殘酷政治圈裡打滾數十年還能屹立不倒，是個狡猾人物。

智庫「亞洲協會」（Asia Society）專家伊凡諾夫（Philipp Ivanov）說：「這段關係顯然很不平等，中國的經濟規模比俄羅斯大10倍之多，莫斯科對中國的依賴也迅速加深，但要說俄羅斯是附庸國，還言之過早。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。