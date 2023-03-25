習近平訪俄盡顯優勢，冷戰後角色大翻轉，中國鞏固「老大哥」地位
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數十年來，中國政府在亞洲、非洲展現經濟實力，將安全部隊遠拓至海外，從吉布地的軍事基地，到南海的海軍設施，再到索羅門群島的小規模安全部署。此前，中國的外交勢力一直跟不上經濟和軍事力量。但隨著中國提出烏克蘭和平計畫、在伊朗和沙烏地阿拉伯這兩大宿敵之間居中調解，加上習近平高調訪問俄羅斯，情況正開始轉變。
（中央社）中國國家主席習近平結束訪問俄羅斯的盛大行程，此行凸顯出中俄兩國之間萌芽不久但不甚平等的結盟關係，也鞏固了中國相對於俄羅斯的「老大哥」地位。
《法新社》分析，對習近平來說，此行不需要做出太多讓步，就能達成重要的戰略性和象徵性目標，也就是展現對抗美國的聯合陣線、強化習近平的政治家地位，以及加深俄羅斯依賴中國的印象。
美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）俄羅斯事務專家惠特摩（Brian Whitmore）說：「或許習普會是辦在（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的地盤上，但誰才是老大，一目瞭然。」
惠特摩指出：「肢體語言說明了一切。在這週兩人連袂出席的一場公開活動上，習近平胸有成竹地靠在椅子上，神情輕鬆、面帶微笑。對比之下，普亭身體前傾、坐立不安，顯得緊張焦慮。」
中國國營電視台播出習近平在停機坪接受儀隊致敬和莫斯科民眾沿路向他的車隊揮旗歡迎的冗長影片，幫忙在國內宣傳習近平的政治家地位。
習近平此行似乎是擴大中國外交影響力的整體行動一環。
數十年來，中國政府在亞洲、非洲展現經濟實力，將安全部隊遠拓至海外，從吉布地的軍事基地，到南海的海軍設施，再到索羅門群島的小規模安全部署。
此前，中國的外交勢力一直跟不上經濟和軍事力量。但隨著中國提出烏克蘭和平計畫、在伊朗和沙烏地阿拉伯這兩大宿敵之間居中調解，加上習近平高調訪問俄羅斯，情況正開始轉變。
惠特摩認為，習近平訪俄，也是利用了普亭此刻的衰弱地位。
他說，習近平此行「說明了俄羅斯被逐出全球金融系統和西方市場、斷絕西方科技之後，有多依賴中國。」
這是自冷戰以來的一次重大角色轉換，當時蘇聯還被視為中國的「老大哥」。
惠特摩說：「中俄關係正按照北京的意思來發展，普亭別無選擇，只能接受。他現在是習近平的小夥伴了。」
但也有專家立即提醒，普亭或許依賴中國，但這不代表他會低聲下氣，畢竟他在克里姆林宮的殘酷政治圈裡打滾數十年還能屹立不倒，是個狡猾人物。
智庫「亞洲協會」（Asia Society）專家伊凡諾夫（Philipp Ivanov）說：「這段關係顯然很不平等，中國的經濟規模比俄羅斯大10倍之多，莫斯科對中國的依賴也迅速加深，但要說俄羅斯是附庸國，還言之過早。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。