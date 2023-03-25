2023/03/25,
政治

台灣民主實驗室公布「中國影響力指數」：台灣社會、媒體受中國滲透世界排名第一

台灣民主實驗室公布「中國影響力指數」：台灣社會、媒體受中國滲透世界排名第一
圖取自中國影響力指數網頁china-index.io

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研究指出，台灣在調查的82個國家中，中國影響力指數排名為第11名，而社會與媒體兩個領域的被影響程度則為全球排名第1名。美國則是在學術領域上受中國影響排行第1。歐洲各國則因已針對中國影響制定對應監管措施，反而比全球其他區域，被中國影響的程度最低。

（中央社）台灣民主實驗室24日公布「中國影響力指數」指出，台灣在社會與媒體兩項領域中，被中國影響的程度在全球排名第1；美國在學術領域上為全球受中國影響的第1名。建議台美考慮共同建立「反混合戰中心」應對中國的影響力。

台灣民主實驗室理事長沈伯洋24日上午在台大校友會館召開記者會發布「中國影響力指數」。研究指出，台灣在調查的82個國家中，中國影響力指數排名為第11名，而社會與媒體兩個領域的被影響程度則為全球排名第1名。美國則是在學術領域上受中國影響排行第1。

沈伯洋說，美國在許多領域都受到更多中國以經濟抵制與制裁所造成的影響。歐洲各國則因已針對中國影響制定對應監管措施，反而比全球其他區域，被中國影響的程度最低。

在中國影響力指數的全球排名上，前3名國家分別是巴基斯坦、柬埔寨與泰國等與中國相鄰的國家，在經濟與科技上特別受到影響。

沈伯洋24日晚間線上參與美國國會「美中經濟與安全審查委員會聽證會」報告這項研究內容，他表示，由於台灣已經用有韌性、靈活的方式來對抗中國影響力，因此，受到美國國會的邀請，在聽證會上說明台灣對抗中國影響力的經驗與建議。

沈伯洋表示，美國行政部門應積極反制中國的不實資訊與訊息操作，以讓美國持續發揮領導者的角色，台美也應考慮共同建立一個「反混合戰中心」（Center of excellence）來應對中國影響力，以集中資源和專業人才，使美台雙方產出有效的對策，並合作制定國際標準和規範，以解決不實資訊與訊息操作的未來挑戰。

沈伯洋說，民主實驗室正在推動的跨國計畫「中國影響力指數」，該計畫由全球200多位專家學者參與，而建立指數諮詢委員包括華府智庫專家葛來儀、外交部政務次長李淳等知名學者，除收集各國數據來衡量中國影響力，也致力於描繪中國影響各國的策略。

沈伯洋說，該計畫發現中國除會透過操控媒體和學術來干預他國的意識形態，也會透過與其他國家在經濟與技術緊密合作，建立依賴關係，並迫使其他國家接受與中國相同的外交政策目標、聯合舉行軍事演習等。這些手段的目標是打造一種與西方法治社會背道而馳的「中國模式」規則秩序。

沈伯洋也點出，相較於中國的脅迫手段，其實一個國家與中國的關係愈緊密，反而更能影響該國是否推行「友中」政策。

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圖取自中國影響力指數網頁china-index.io

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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