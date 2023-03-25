2023/03/25,
政治

民進黨立委初選：新北余天、江永昌放棄連任，多名議員挑戰現任立委，考驗賴清德協調能力

民進黨立委初選：新北余天、江永昌放棄連任，多名議員挑戰現任立委，考驗賴清德協調能力
Photo Credit: 中央社

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民進黨秘書長許立明表示，立委初選登記截止後進入協調期，協調不成，4月17日開始民調初選；這段協調期，「誠信條款」將是提名策略小組的協調參考依據，也會分析利弊，因屬鼓勵性質沒有強制力，最後仍取決於當事人、也就是登記初選者的想法。民進黨人士表示，即便登記參選的現任議員執意要初選，黨中央也不能剝奪黨員參選權利。

民進黨立委初選登記截止，15選區初選3選區無人登記

（中央社）民進黨2024區域立委提名初選登記24日截止，開放登記的立委選區有57處，有76人登記參選；新北市第8選區（中和）現任立委江永昌未登記，引發關注，黨內高層表示，該選區江永昌勝算最大，將再勸進，不排除徵召。

2024區域立委共計73個選區，民進黨將16個上屆選舉得票率未超過42.5％的選區列為「艱困選區」，其餘57個列為初選選區，民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。立委初選民調前，還會有協調期。

根據統計，民進黨開放立委初選登記57個選區有3個選區無人登記，分別是台北市第3選區（中山、松山），外界相當看好的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委，將全心投入「後盾計畫」。

依序分別是新北市第8選區（中和）、彰化縣第3選區（芳苑、二林等）未有人登記初選。江永昌表示，他自認對家庭、選民與政黨負有責任，因此未去登記。

民進黨高層晚間受訪表示，沒有人登記的立委初選區，將會提報到提名策略小組做一個討論，徵詢各方意見評估利弊得失後，最後還是會走到一個徵召的階段。

民進黨人士表示，江永昌第一次參選也沒選上，但繼續深根基層，為黨扛起責任，兩次才選上，江永昌的選區是非常辛苦的一區，會有倦勤的念頭，但從黨勝選的角度而言，黨仍希望繼續勸進江永昌。

此外，已完成登記的54個初選區中，有39個只有1人登記，為同額競選；另有15個選區超過1人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得提名。

現任議員挑戰現任立委的選區有4個選區，分別是台北市第2選區立委何志偉，面臨台北市議員王世堅挑戰；嘉義市立委王美惠，面臨嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰；嘉義縣立委蔡易餘，面臨嘉義縣議員黃榮利挑戰；屏東縣第1選區立委鍾佳濱，面臨屏東縣議員陳明達、行政院農業委員會農田水利署屏東管理處處長黃信茗挑戰。

現任立委保衛戰則有4個選區，分別是新北市第4選區立委吳秉叡，面臨去年角逐市議員初選落馬的許文琪挑戰；桃園市第1選區立委鄭運鵬，面臨前桃園市議員郭麗華、前桃園航空城股份有限公司董事長黃適卓挑戰；台南市第1選區立委賴惠員，面臨前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧挑戰；台東縣立委劉櫂豪，面臨前立委賴坤成挑戰。

此外，有7個選區超過1人登記，包含台北市第7選區，由台北市議員許淑華、洪健益競逐；新北市第1選區，由前新北市議員何博文與淡江大學助理教授彭莉惠競逐；新北市第3選區，由前新北市議員李坤城與新北市議員李余典、彭佳芸競逐。

桃園市第4選區，由前桃園市議員范綱祥、前立委余宛如、去年議員落選者蕭立妍競逐。桃園市第5選區，桃園市議員劉仁照與楊家俍相爭。

台中市第6選區，因線民案退出民進黨的立委黃國書宣布不選，台中市議員江肇國、黃守達及前市議員何敏誠之子何昆霖3人登記參選；基隆市選區，由基隆市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷相爭。

民進黨立委初選，預計4月17日起啟動民調，黨內高層指出，從登記結束到初選民調4月17日前都是協調期，提名小組會就各自負責區域盡力協調。

此外，民進黨16個艱困選區包括台北市第5、6、8選區、新北市第9、11選區、桃園市第6選區、台中市第3、8選區、新竹縣第1、2選區、苗栗縣第1、2選區、花蓮縣、新竹市、金門縣、連江縣等，將由「2024大選提名策略小組」通盤考量徵詢、協調，也可與無黨或他黨候選人合作。

民進黨立委初選多區激戰，考驗賴清德協調

民進黨區域立委初選登記24日截止，對於現任立委選區出現挑戰者或未登記參選的立委選區，將進入協調期，協調不成將進行初選民調決定提名人選。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。立委初選民調前，還會有協調期。

雖然民進黨有不建議現任議員參與這次立委選舉的「誠信條款」，不過，立委初選登記截止，仍有現任議員挑戰現任立委。其中，台北市議員王世堅具有聲量優勢，現任立委何志偉家族經營選區扎根已久，各擅勝場，勝負備受關注。

嘉義市現任立委王美惠也遭遇市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰，攻防嗅出火藥味，就先為適不適任立委議題隔空交火。

新北市三重選區，現任立委余天不尋求連任，有前新北市議員李坤城、現任議員彭佳芸、李余典登記。黨內人士說，李坤城去年放棄競選議員、投入2024立委選舉，知名度較高，不過，在地的2位現任議員也有基層經營優勢，初選勢必有一番激戰。

新北市淡水區，在黨中央出手協調後，前立委呂孫綾、淡水區的民進黨新北市議員鄭宇恩表明不參選，民進黨新北市黨部主委何博文登記立委初選，但仍須整合淡水呂家、鄭家等勢力，和國民黨現任立委洪孟楷一搏。

台南市第1選區立委賴惠員則面臨台南市前觀旅局長郭貞慧的挑戰，雙方背後更有派系力量，戰況激烈。

屏東縣第1選區（屏北）現任立委鍾佳濱面臨縣議員陳明達、農田水利署屏東管理處處長黃信茗兩人的挑戰。

屏東縣議員許展維登記屏東縣第2選區立委初選，相較於民進黨4年前禮讓現任無黨籍立委蘇震清，黨內這次定調，與他黨或無黨的合作對象也適用排黑條款規範，蘇震清動向將牽動選情變化。


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