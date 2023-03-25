疫後特別預算三讀通過：普發現金6000元，3類人最快4/6領到

（中央社）立法院會24日三讀通過疫後特別預算，歲出所需財源原列新台幣3800億元，審議結果減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元，通過的特別預算數中包括執行普發現金每人6000元所需經費。

全球過去3年歷經百年大疫，為了讓政府能在疫後的關鍵階段，加速社會、經濟復甦，擴大照顧弱勢，行政院會今年2月23日通過規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，函請立法院審議。

行政院依據疫後特別條例提出的疫後特別預算案，編製內容大致可區分為普發現金1416億5141萬元、挹注勞健保及台電1000億元，以及強化經濟及社會韌性1369億9859萬元等三大主軸，並編列預備金13億5000萬元，函請立法院審議。

其中，備受關注的除了普發現金每人6000元，還有包括辦理中產以下房貸戶支持方案在內，以及交通部補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出。

立法院會24日三讀通過疫後特別預算，歲出部分原列3800億元，審議結果減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元；疫後特別預算財源部分，以移用以前年度歲計賸餘支應，但因去年度稅收優於預期所產生的歲計賸餘，須等今年7月審計部審定後始得運用，為能及時推動執行，部分財源須先行編列舉借債務。

關於疫後特別預算案審議結果減列1億2000萬元部分，日前立法院財政等6個委員會聯席會議初審疫後特別預算案時，已減列財政部500萬元、經濟部工業局5000萬元、農委會農村送暖1000萬元、農糧署設備及投資3萬元，合計減列6503萬元。

朝野黨團23日協商時，獲致共識再就疫後特別預算審查定個刪減總數，使刪減數補至1億2000萬元，請行政院主計總處統籌調配減列，科目自行調整。

疫後特別預算案在立法院審議過程中，在野立委對於包括普發現金額度、經費挹注補貼台電、預備金編列等頗有意見，黨團協商無共識；多個保留提案訴諸今天院會表決，但均未通過，相關預算編列仍依行政院和民進黨團主張通過。

行政院長陳建仁昨天表示，立法院若順利三讀疫後特別預算，直接入帳的弱勢族群、造冊發放的偏鄉，以及首批完成登記入帳的民眾，最快4月6日就能領到普發新台幣6000元。

Photo Credit：行政院

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範