2023/03/25,
訃聞

英特爾共同創辦人、提出「摩爾定律」的高登摩爾離世，享耆壽94歲

英特爾共同創辦人、提出「摩爾定律」的高登摩爾離世，享耆壽94歲
Intel共同創辦人高登摩爾（Gordon Moore）。Photo Credit: GettyImages

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於1968年共同創辦了英特爾的高登·摩爾，曾表示很開心自己能趕上半導體產業發展的初期，見證到從無法製造出電晶體，一路到在晶片上容納高達17億個電晶體的過程。

文：Jocelyn

英特爾（Intel）共同創辦人以及為半導體產業提出「摩爾定律」（Moore's Law）的高登・摩爾（Gordon Moore）昨日（24 日）於夏威夷離世，享耆壽94歲。

摩爾在1965年撰寫的文章中，預測積體電路容納的電晶體數量，約每隔兩年會增加一倍，這個預測變成後來熟知的「摩爾定律」，他也成功預測IC電路將會成為奠定行動式裝置的基礎。

摩爾與同事羅伯特・諾伊斯（Robert Noyce）於1968年創辦了英特爾，後來聘用了安迪・葛洛夫（Andy Grove），摩爾曾描述自己是「意外的創業家」，因為他未感到迫切需創立公司，但他、諾伊斯和葛洛夫有著良好的合作默契。由諾伊斯提出各種晶片工程解方，並由摩爾收斂這些創新想法，而葛洛夫則負責管理和營運。

摩爾於1979年成為董事長和CEO，於2006年退休。退休後摩爾透過創立基金會從事慈善事業，自2000年起已捐贈51億美元的資金做為慈善用途。

在2005年的採訪中，摩爾表示很開心自己能趕上半導體產業發展的初期，見證到從無法製造出電晶體，一路到在晶片上容納高達17億個電晶體的過程。

本文經INSIDE授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：楊士範


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