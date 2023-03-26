2023/03/26,
國際

只要身後的中國長城不倒，普亭打贏戰爭、建立世界新秩序的幻想就不會破滅

只要身後的中國長城不倒，普亭打贏戰爭、建立世界新秩序的幻想就不會破滅
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我們想讓你知道的是

習近平此番莫斯科之行，就是要告訴普亭，他是一位靠得住的朋友，在俄烏戰爭問題上，也同樣如此。德國之聲評論員Roman Goncharenko認為，這絕不是一個好訊號。

文：Roman Goncharenko

烏克蘭戰爭已經讓弗拉迪米爾・普亭（Vladimir Putin）陷入了絕望境地。前線俄軍進退兩難，經濟在西方制裁重壓下無法喘息，而國際刑事法庭發出的通緝令，更令這位俄羅斯總統陷入了前所未有的孤立境地。但只要不失去中國這個後盾，這位克里姆林宮主人打贏戰爭、建立世界新秩序的幻想就不會破滅。

中國黨和國家領導人習近平對莫斯科的訪問，顯然也給普亭帶來了新的希望。

習普會的象徵意義不容小覷。習近平此次訪俄的時機，恰逢俄羅斯吞併克里米亞九週年之際。而習到訪前夕，普亭還首次前往俄軍佔領下、已被戰火夷為平地的馬里烏波爾市（Mariupol），這座城市早已成為戰爭罪行的代名詞。

就是在這種大背景下，中國最高領導人開啟了對俄羅斯為期三天的國事訪問，就好像殘暴的侵烏戰爭從未發生過一樣。更有甚至，習近平和普亭還分別在對方國家的報章上發表文章，盛讚中俄兩國間「攜手並肩」的親密夥伴關係。

俄羅斯經濟全憑中國輸血

此次習普會晤中，外界可以看到的成就是雙方經貿關係的進一步擴展。儘管戰爭重負下，俄羅斯對中國的經濟依賴更趨嚴重，但這種依賴也使俄羅斯有能力繼續維持戰爭開銷。中國將購買更多的俄羅斯原料，也會向俄羅斯出口更多的商品。戰爭爆發前，西方企業佔據主導地位的俄羅斯市場，現如今早已成了中國企業的天下

至於習普會上雙方就北京「烏克蘭和平方案」商討出了什麼結果，外界則知之甚少。有理由認為，北京提出這一12點和平方案時，並無太多誠意，而普亭也只認為「這是和平解決衝突的基礎」而已。倘若真有解決衝突的誠意，這份和平計劃就不至於在俄軍大舉入侵一年之後才遲遲出台，更不會閉口不談全面撤軍之事。

如果現在實現暫時停火，那贏家無疑是普亭。至於習近平作為調停人有幾分誠意，要等到他同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話後才能做出評估

習近平和普亭此番密室會談的影響，人們也許日後才會逐漸明白。人們有理由擔憂，普亭會向習近平通報他在烏克蘭的下一步計劃，就像去年發動侵烏戰爭前夕同習近平進行的會談一樣。今後幾週之內，俄羅斯有可能會在烏克蘭發動大規模攻勢，烏克蘭民眾又將為此付出血的代價。如果莫斯科確有這樣的計劃，那麼確保得到北京的暗中支持顯然至關重要。

中國不會讓俄羅斯一敗塗地

中俄兩國日趨牢固的同盟關係，令西方陣營感到震驚，也感到手足無措。迄今為止，出於經濟利益和外交關係的考量，西方不肯對中國做出強硬的批評。也許西方國家認為，一旦普亭陷入不可逆轉的失敗境地，北京自然會同莫斯科保持距離，屆時普亭身後的中國長城也就會自然而然地土崩瓦解。

但是，出現另外一幅景象的可能性似乎要大得多：那就是中國不惜一切代價避免讓俄羅斯陷入失敗境地，並為此目的展開外交斡旋，甚至提供武器也在所不惜。西方應為此做好準備。

曾幾何時，柏林及其他一些西方國家都曾認為：「我們不應將俄羅斯逼進中國的懷抱。」這種想法是何等天真，因為中俄結盟早已成了現實。中俄抱團取暖是大勢所趨，西方對此也無能為力。習近平此次莫斯科之行，只是讓我們看清了這種趨勢。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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