巴西總統魯拉27日訪中，將影響金磚國家與美中兩強之間的平衡

文：William Yang

在進一步鞏固中國與俄羅斯的夥伴關係之後，中國領導人習近平將於3月底在北京與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）見面。不過，由於魯拉得了輕度肺炎，所以行程比原定計劃延後一天至3月26日出發，3月27日抵達中國。北京將借本次訪問深化與另一個重要盟友的關係，同時中國也正試圖將自己定位成一個可以與美國相抗衡的重要力量。

魯拉將會帶著一個由240名商業代表組成的代表團來到北京，這預告了雙邊貿易關係將是這次訪問的主軸。數據指出，中國和巴西之間的貿易量每年高達1500億美元，2022年巴西對中國的出口達到890億美元。

專家表示，在過去的20年裡，中巴關係有了特殊的進展，中國現在在巴西的各個領域都有投資，同時巴西豐富的資源和市場規模使得該國也成了北京的重要盟友。美洲對話（IAD）亞洲和拉丁美洲項目主任邁爾斯（Margaret Myers）說：「巴西有很多中國感興趣的資源，例如巴西的大豆是中國糧食安全考量的主角。」

她補充說，鑑於巴西的市場規模，中國公司自然將其作為在拉丁美洲的首個目的地之一。她告訴DW：「2010年時魯拉政府對中國的歡迎以及中國對巴西的投資等，都有助於增長雙邊互動的活力。」

製造業和農業成重點

其他分析人士指出，魯拉此行的目的是進一步擴大中國在巴西的投資，特別是在製造業領域。 FGV大學的國際法教授卡瓦略（Evandro de Menezes de Carvalho）說，巴西希望吸引中國公司來幫助促進汽車製造和綠色能源等領域的增長。

除了新興行業，農業也將在魯拉為期五天的訪華行程中佔據要角，來自農產行業的90名代表將隨巴西總統前往中國，其中肉品行業尤其渴望獲得更多進入中國市場的機會。據《路透社》報導，大型肉類食品集團JBS SA派出了10個人作為巴西代表團的成員。

佛羅里達國際大學國安學系副主任羅力瀾（Leland Lazarus）指出，雖然中國將巴西視為其在拉美立足的重要支柱，但魯拉將試圖在「爭取中國的貿易和投資」以及「在環境問題上對中國採取強硬立場」之間取得平衡。他告訴DW，魯拉不會只是屈於配角，「他可能會繼續想辦法促進向中國出口冷凍牛羊肉、大豆、鐵礦石和原油。同時，（他可能會要求）中國在減少溫室氣體排放方面做出更多努力，並（要求）在巴西經營的中國國有企業對破壞巴西的自然環境負責。」

對中國主導地位的擔憂依然存在

儘管巴西希望與中國保持深入的經濟往來，但中國公司在巴西許多行業的主導水準，仍令巴西企業和行業領袖感到一定程度的不安。

美國陸軍戰爭學院的拉美研究專家艾利斯（Even Ellis）在3月15日發表的一篇文章中指出，在過去20年中，中國企業在巴西的投資額估計達到700億美元。此外，中國企業在巴西27個州中的23個州開展了各種項目，橫跨採礦、農業、工業、電信、金融和醫藥等領域。

邁爾斯向DW表示，一些行業和倡議團體對中國在某些領域的參與越來越憂心。她說，巴西的製造業一直在抵制與中國的開放貿易，因為這有可能會使巴西的工業水準和競爭力下降。雖然巴西沒有簽署與中國的「一帶一路」倡議，但邁爾斯指出，習近平和魯拉此次會面時可能會提到這個話題。

金磚國家的未來

雖然雙邊貿易將是魯拉此行的主要目的，但中國和巴西領導人會面的背後也有重要的地緣政治影響。在北京將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」之後，兩國於2012年簽署了一項十年合作計劃。今年1月的魯拉就職典禮上，中國派出前副主席王岐山出席，再度突顯中國與巴西關係的重要性。

作為金磚國家集團的成員，一些專家預計習近平和魯拉將討論該組織的現狀和未來前景，包括中國與俄羅斯的緊密夥伴關係以及莫斯科如何融入該組織等。 邁爾斯提到，她預計兩位領導人也會討論到正在進行的烏克蘭戰爭，如烏克蘭戰爭對於金磚國家集團的影響。

羅力瀾補充，習近平和魯拉可能會把金磚國家作為「發展中國家合作的一個成功框架」。他告訴DW，儘管習近平可能會尋求對金磚國家的經濟領導權，但魯拉可能會要求掌握在氣候保護方面的道德領導權。

此外，巴西米納斯吉拉斯聯邦大學國際關係學教授羅培斯（Dawisson Lopes）說，巴西作為南美洲的一個主要國家，也可以為中美之間不斷上升的緊張局勢提供一種平衡的效果。他告訴DW：「鑑於目前的爭端，對中國和美國來說，與這個南美洲最大的國家保持良好的關係至關重要」，巴西採取的任何行動都可能影響世界權力平衡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航