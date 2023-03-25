宏都拉斯副總統透露：向台索討20億美元未果，卡蕬楚去年就職典禮刻意忽視賴清德

台宏邦交隨時可能生變，宏都拉斯副總統納斯拉雅（Salvador Nasralla）24日透露，我國副總統賴清德去（2022）年參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮前，宏國就向台灣索討20億美元（約新台幣606億元），而因為台灣沒有答應這樣的請求，卡蕬楚在就職典禮上刻意忽視賴清德為首的台灣代表團。

納斯拉雅是宏都拉斯3位副總統之一，屬於宏都拉斯救世主黨（Savior Party of Honduras），原本在2021年代表該黨參選總統，但後來選擇與自由重建黨（Libre）的卡蕬楚搭擋參選獲勝。納斯拉雅態度親美，他選前曾表示，「只要與美國關係好，我們就不需要與中國建立關係。」

納斯拉雅24日接受當地媒體《過程網報》（Proceso）訪問，證實宏都拉斯曾向台灣要求20億美元，他也有參與磋商。

China no va a venir a Honduras, ni nos va a dar algo a cambio de nada, señala el designado presidencial Salvador Nasralla https://t.co/qtd6qs8CN9 — Diario Paradigma (@DiarioParadigma) March 24, 2023

納斯拉雅表示，去年台灣副總統賴清德到宏都拉斯參加卡蕬楚的總統就職典禮時，就是由他到機場迎接台灣代表團；而在台灣代表團啟程之前，宏都拉斯就向台灣提出20億美元的要求，但台灣表示這筆金額太高。

「因為台灣沒有給新政府所要的金額，所以他們在就職典禮上忽視台灣」，納斯拉雅說，據他所知，台灣給宏都拉斯1億美元（約新台幣30億元）而不是20億美元，是宏都拉斯要求的二十分之一，局勢因而變得緊張起來。

Photo Credit: 總統府 副總統賴清德2022年1月28日率團出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗（左）坐在一起。

不過納斯拉雅表示，他雖然是政府的一員，但他認為與台灣斷交改與中國建交是一個「非常糟糕的決定」，他不同意這種「會給我們帶來麻煩的關係轉變」。

納斯拉雅指出，「 中國不會無償給我們東西」，他說「沒有什麼是免費的，中國會希望在宏都拉斯的豐塞卡灣擁有軍艦，在宏都拉斯境內會有中國代理人」，他也擔心多年來提供宏都拉斯援助的美國接下來會有什麼行動，「 我們將成為世界兩大國戰爭的中心。」

宏都拉斯副外交部長賈西亞（Antonio García）日前也證實，曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組、當地投資工廠及協助建設醫院，不過經過半年的時間台灣不能給出肯定的答覆，宏都拉斯於是「尋求更好的條件」。

我國外交部則表示，我國始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」的情形；外交部強調，我國自卡蕬楚總統去年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

Photo Credit: 中央社 駐宏都拉斯共和國大使張俊菲（中）25日上午搭機返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意。」

不滿與中國建交，宏都拉斯反對黨痛批政府向出價高者拋售主權

宏都拉斯國會第一大反對黨「宏都拉斯國民黨」（Partido Nacional de Honduras）24日也痛批，宏都拉斯突如其來、無恥的與台灣斷交，稱執政黨「自由重建黨」已經墮落，「在金錢外交中將主權和尊嚴賣給出價最高者。」

宏都拉斯國民黨的聲明強調，宏都拉斯和台灣80年來一直保持著兄弟般的友好合作關係，絕大多數人對宏都拉斯政府的決定深表遺憾，強調「 我們永遠不會忘記台灣對中美洲國家的貢獻」。

宏都拉斯國民黨也將 提出緊急動議，要求政府不放棄在台灣175名獎學金受獎學生，為他們提供解決方案，讓他們繼續在台北完成學業。

Gobierno de Libre pretende vender la soberanía y la dignidad de Honduras a China por unos dólares más. pic.twitter.com/tvBkXXOxEV — Partido Nacional (@PNH_oficial) March 24, 2023

面對外交帶來的影響，宏都拉斯外交部長表示，政府正在研究這些獎助學金生的狀況，將設法使他們的學業不受斷交影響。

而宏都拉斯軍方表示，已經準備好執行關於與中國建立新關係的命令，一切有待總統卡蕬楚下令。根據宏都拉斯軍方，目前宏都拉斯武裝部隊有35人在台灣受訓。

至於這些在台灣培訓的宏都拉斯軍人人數多少、如果斷交後未來動向如何？我國國防部至截稿前尚無回覆。

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核稿編輯：翁世航