《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》：遠距教學第一步不是選直播或錄製課程，而是建立「儀式感」

文：宋怡慧

遠距教學怎麼教？——利用原子習慣建立線上課堂的儀式感，活絡師生互動

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球肆虐，大家被迫改變原有的學習、工作、生活型態，台灣的教學現場當然受其影響，其中停課不停學的政策，讓所有老師、學生、家長「瞬間」走進遠距學習的時代，每個老師都開始學習不同的線上平台與教學工具、下載各式輔助軟體。當然，我們可以把這些酸甜苦辣都當作聚積未來終身學習的能力，不過當疫情漸緩，又要立刻做好調整成實體課程的準備，還有後來的線上實體的混成教學，我看到現場老師眼中的緊張神色，以及不斷調整教學模式的疲憊。

《原子習慣》提到一個很重要的觀念：維持動力並達到欲望最高點的關鍵，就是執行難度恰到好處的任務。大腦是喜歡挑戰的，但難度必須要在理想範圍內，也就是把設定好的難度當成一個勢均力敵的對手，這便是書中提及的「金髮女孩原則」。從事一項活動，全然沉浸其中，進入專注的狀態，才能讓自己持續進步。因此，我先盤點自己目前的線上課程設備是否已經全部到位，以及線上教學有哪些步驟、流程，我可以如何運用學生渴望新鮮感的程度，與他們一起完成遠距教學這個改變。

此外，我擔心目標設定得太大，容易半途而廢，於是採用《原子習慣》的觀念：由重複開始，而非追求完美，找到持續去做的動力。

我運用暢銷作家梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）的「五秒法則」，深呼吸之後，倒數「五、四、三、二、一」，然後就投入教學現場，認真去做就對了。每個老師都在適應與摸索中前進，學生也在試探老師線上教學的底線，這不只是資訊能力的實戰考驗，更是老師與學生面對疫情、境隨心轉的心理抗壓度測試。

我的五步驟線上教學模式

每天戰戰兢兢地備課、授課、修正，在線上課程進行四週、完授之後，我藉由自學摸索，以及向神人教師請教，發展出屬於自己的五步驟線上教學模式。

第一步：「名正言順」提示法，創造上課的儀式感

面對遠距教學，第一件事不是選擇要直播或錄製課程，而是建立一個線上課堂的儀式感，也就是「名正言順」上課了。因此，我開啟線上授課的標準程序，是透過下面這張照片提示學生，線上模式與實體授課模式不同，也即時提醒學生：現在要開始上課了。

學生進入線上課程後，可以在播放上課鈴聲時同步到上課留言區+1，或是在 Google 表單上簽到，甚至是在Jamboard 便利貼即時點名，這都是讓老師知道學生都在線上了，才能讓接下來的上課變得「名正言順」。

像這樣，讓學生在進入線上課前進行「名正言順」的點名儀式，就完成了線上課程啟動的第一步：提示。

第二步：「順水推舟」順便法，建立課堂秩序感

線上課程的學習需要協助學生做到自律，因此，我透過習慣綑綁的概念，讓「順水推舟」成為線上教學的特色。例如上課前，我會針對今日教學單元、教學模式、評量方式（隨時抽問、分組互動的連結），進行條列式的布達，讓整體運課有秩序感，不至於讓學生因不理解上課環節，而無法跟上上課的步驟或形式。

此外，線上課程大多會採用提問教學、合作學習等模式，因此，我會讓學生熟習我的提問四步驟—先利用生活情境提問，讓學生習慣發言；再請同學快讀文本內容，並針對文本內容的事實問題發問，讓學生順便進行訊息擷取；接著進行歸納問題的圖像思考，讓學生把碎裂的知識打包成概念知識，進行比較與歸納；最後就是論辯性問題，會使用到T型圖，進行正反意見的論述，讓正反方從事實推演出結論，並以自己的生活經驗或其他古今中外的事例舉證。

習慣的綑綁讓師生建立線上課程的自動化流程，學生可以清楚理解接下來的步驟，也比較能專注在老師提出的問題，讓課程進行得更順暢。例如先在課堂訊息發布每堂課的流程，還有要事先做好的功課，讓學生遵守且提前閱讀；請學生聽課時關上麥克風，回答時打開麥克風，每次回答都根據事實歸納出理由，做出結論，在三十秒到一分鐘之間完成回覆，也給其他同學一個安靜且專注的聆聽環境。

第三步：「順理成章」簡單法，規畫區塊學習

在線上進行每日課程單元時，可以利用番茄鐘工作模式，將整個單元切成三部分，才不會超過學生的身心負荷量。

一、我會選擇在學生專注力最高的時候，講述重要的知識點，而且會盡量將十五分鐘再細切成每三分鐘總結一個概念，每三分鐘產出一個小成果，每三分鐘確認學生是否全盤理解與吸收課程內容了，同時，每三分鐘追蹤一次學生是否跟上課程的進度。

二、我會在大家專注力快潰散時進行小活動，來激勵學生的學習動機。同時運用遊戲化教學，讓他們能在限定時間內完成任務。

三、不定時抽問，讓學生因不確定而覺得刺激；還會給出彩蛋問題，讓學生可以減少評量或作業的分量。

第四步：「順水人情」獎勵法，即時表揚學生

評量是觀察學生學習成果很重要的環節。每堂課程結束之後，我會透過課室分組討論的機制，輔以多元評量的試題設計，觀察與輔導學習落後的孩子。線上評量的優勢是可以同步分享優秀同學繳交的作品，讓學生見賢思齊，提高他們對多元評量的重視程度。而針對答對率低的同學，我會刻意在課堂上進行多種互動，甚至把問題難度降低，讓他們不至於變成邊緣人。

好的評量結果也會給學生帶來正面激勵，因此，我會不定時在單元的前中後提供彩蛋加分題，提高學生對學習的興趣。

或是在學生回答時，適時與之互動，不被原本設定的教學進度綁住，甚至不斷追問細節，激發學生的好奇心，讓學生樂於發表自己的看法，且積極參與各項討論並同步回饋。最重要的是，我會即時獎勵學生在線上課的優異表現，讓他學習單少寫幾題（因為他立即就學會了），或是可以減少當次線上評量。透過獎賞，讓學生立即得到回饋，也就容易維持線上學習的專注力。