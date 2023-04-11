《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》：遠距教學第一步不是選直播或錄製課程，而是建立「儀式感」
我們想讓你知道的是
在本書中，宋怡慧將以自身實踐經驗，分享如何將《原子習慣》中提到的概念和法則運用在學習、教學及日常生活中。無論是學生／自學者，或家長／老師，以及所有希望建立好習慣、戒除壞習慣的人，相信都能從中了解在實務方面的應用與訣竅。
文：宋怡慧
遠距教學怎麼教？——利用原子習慣建立線上課堂的儀式感，活絡師生互動
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球肆虐，大家被迫改變原有的學習、工作、生活型態，台灣的教學現場當然受其影響，其中停課不停學的政策，讓所有老師、學生、家長「瞬間」走進遠距學習的時代，每個老師都開始學習不同的線上平台與教學工具、下載各式輔助軟體。當然，我們可以把這些酸甜苦辣都當作聚積未來終身學習的能力，不過當疫情漸緩，又要立刻做好調整成實體課程的準備，還有後來的線上實體的混成教學，我看到現場老師眼中的緊張神色，以及不斷調整教學模式的疲憊。
《原子習慣》提到一個很重要的觀念：維持動力並達到欲望最高點的關鍵，就是執行難度恰到好處的任務。大腦是喜歡挑戰的，但難度必須要在理想範圍內，也就是把設定好的難度當成一個勢均力敵的對手，這便是書中提及的「金髮女孩原則」。從事一項活動，全然沉浸其中，進入專注的狀態，才能讓自己持續進步。因此，我先盤點自己目前的線上課程設備是否已經全部到位，以及線上教學有哪些步驟、流程，我可以如何運用學生渴望新鮮感的程度，與他們一起完成遠距教學這個改變。
此外，我擔心目標設定得太大，容易半途而廢，於是採用《原子習慣》的觀念：由重複開始，而非追求完美，找到持續去做的動力。
我運用暢銷作家梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）的「五秒法則」，深呼吸之後，倒數「五、四、三、二、一」，然後就投入教學現場，認真去做就對了。每個老師都在適應與摸索中前進，學生也在試探老師線上教學的底線，這不只是資訊能力的實戰考驗，更是老師與學生面對疫情、境隨心轉的心理抗壓度測試。
我的五步驟線上教學模式
每天戰戰兢兢地備課、授課、修正，在線上課程進行四週、完授之後，我藉由自學摸索，以及向神人教師請教，發展出屬於自己的五步驟線上教學模式。
- 第一步：「名正言順」提示法，創造上課的儀式感
面對遠距教學，第一件事不是選擇要直播或錄製課程，而是建立一個線上課堂的儀式感，也就是「名正言順」上課了。因此，我開啟線上授課的標準程序，是透過下面這張照片提示學生，線上模式與實體授課模式不同，也即時提醒學生：現在要開始上課了。
學生進入線上課程後，可以在播放上課鈴聲時同步到上課留言區+1，或是在 Google 表單上簽到，甚至是在Jamboard 便利貼即時點名，這都是讓老師知道學生都在線上了，才能讓接下來的上課變得「名正言順」。
像這樣，讓學生在進入線上課前進行「名正言順」的點名儀式，就完成了線上課程啟動的第一步：提示。
- 第二步：「順水推舟」順便法，建立課堂秩序感
線上課程的學習需要協助學生做到自律，因此，我透過習慣綑綁的概念，讓「順水推舟」成為線上教學的特色。例如上課前，我會針對今日教學單元、教學模式、評量方式（隨時抽問、分組互動的連結），進行條列式的布達，讓整體運課有秩序感，不至於讓學生因不理解上課環節，而無法跟上上課的步驟或形式。
此外，線上課程大多會採用提問教學、合作學習等模式，因此，我會讓學生熟習我的提問四步驟—先利用生活情境提問，讓學生習慣發言；再請同學快讀文本內容，並針對文本內容的事實問題發問，讓學生順便進行訊息擷取；接著進行歸納問題的圖像思考，讓學生把碎裂的知識打包成概念知識，進行比較與歸納；最後就是論辯性問題，會使用到T型圖，進行正反意見的論述，讓正反方從事實推演出結論，並以自己的生活經驗或其他古今中外的事例舉證。
習慣的綑綁讓師生建立線上課程的自動化流程，學生可以清楚理解接下來的步驟，也比較能專注在老師提出的問題，讓課程進行得更順暢。例如先在課堂訊息發布每堂課的流程，還有要事先做好的功課，讓學生遵守且提前閱讀；請學生聽課時關上麥克風，回答時打開麥克風，每次回答都根據事實歸納出理由，做出結論，在三十秒到一分鐘之間完成回覆，也給其他同學一個安靜且專注的聆聽環境。
- 第三步：「順理成章」簡單法，規畫區塊學習
在線上進行每日課程單元時，可以利用番茄鐘工作模式，將整個單元切成三部分，才不會超過學生的身心負荷量。
一、我會選擇在學生專注力最高的時候，講述重要的知識點，而且會盡量將十五分鐘再細切成每三分鐘總結一個概念，每三分鐘產出一個小成果，每三分鐘確認學生是否全盤理解與吸收課程內容了，同時，每三分鐘追蹤一次學生是否跟上課程的進度。
二、我會在大家專注力快潰散時進行小活動，來激勵學生的學習動機。同時運用遊戲化教學，讓他們能在限定時間內完成任務。
三、不定時抽問，讓學生因不確定而覺得刺激；還會給出彩蛋問題，讓學生可以減少評量或作業的分量。
- 第四步：「順水人情」獎勵法，即時表揚學生
評量是觀察學生學習成果很重要的環節。每堂課程結束之後，我會透過課室分組討論的機制，輔以多元評量的試題設計，觀察與輔導學習落後的孩子。線上評量的優勢是可以同步分享優秀同學繳交的作品，讓學生見賢思齊，提高他們對多元評量的重視程度。而針對答對率低的同學，我會刻意在課堂上進行多種互動，甚至把問題難度降低，讓他們不至於變成邊緣人。
好的評量結果也會給學生帶來正面激勵，因此，我會不定時在單元的前中後提供彩蛋加分題，提高學生對學習的興趣。
或是在學生回答時，適時與之互動，不被原本設定的教學進度綁住，甚至不斷追問細節，激發學生的好奇心，讓學生樂於發表自己的看法，且積極參與各項討論並同步回饋。最重要的是，我會即時獎勵學生在線上課的優異表現，讓他學習單少寫幾題（因為他立即就學會了），或是可以減少當次線上評量。透過獎賞，讓學生立即得到回饋，也就容易維持線上學習的專注力。
- 第五步：「順天應人」同儕法，讓學生彼此激勵
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。