【散文】黃庭鈺《隱身術》：生命總會遇上這樣的人，他希望你活成一行啞句
我們想讓你知道的是
我像一團灰，喑啞地發著微光。啞光既正且反，又暗又明亮，每個人總有需要發音的時刻，那是聲帶與生俱來的使命。只是歸類為眾聲喧譁或離心背反也在一線間，口徑不一稍不慎就會被劃為反方。於是，光與影、說與聽，互為表裡又相依制衡。學著辨識、平衡和站穩，好像也成了艱難的功課。
文：黃庭鈺
啞光
十多年來，住家牆面一直維持著十九世紀末倫敦天空的樣子，霧灰且布滿燃煤粒子。那是當初室內設計師堅持的選色，他慢悠悠指著色卡，食指流利地停在草寫字母「foggy gray」上。飽滿的霧灰色啊，直覺就令人聯想到大英帝國維多利亞時代的迷濛煙霾，因此，乍看下容易誤讀成青蛙霧的foggy gray，還不如換成London smog口音更為朦朧典雅。
只是，典雅不比專業靠譜，當室內設計師信心滿滿地選了霧灰色說：「你家適合這個。」就像醫生判斷了你該服什麼藥，如果不遵循病不會好可不要怪我，信誓旦旦。我便糊里糊塗卻又故作爽利地點頭說聲好。
光線充足理應讓人感到安全而卸下防備，幽暗處則會帶來陰鬱與負擔。統計數字就指出許多長年照不到陽光的國度，憂鬱、自殺比例均偏高。我沒有詢問設計師為何違背學理，營構出哀傷的氛圍？反而認同裝潢後，將幾幀黑白照片嵌進銀色金屬邊框裡，掛在霧灰牆面，拉緊窗簾瞬間昏天暗地，色調比外頭的藍天還要令人安心。
家中客廳的兩面牆原本鑲著大片玻璃窗，一邊面向中庭，另一邊近看有綠帶，平視遠方則是山，當初房仲口沫橫飛地讚歎景觀有多好。不過，設計師為窗戶選了古銅色不透光窗簾內襯一層薄紗，只消全面闔上，即使是熾烈白天，也能營造出電影院或酒吧的錯覺。
設計師滔滔解釋啞光漆耐髒不眩光，灰色是順從的顏色很萬用，尤其霧灰啞光牆面適合搭配間接光源，層板燈或暈黃都可帶來質感及安全。如果業主更大膽一點，就直接用清水混凝土，素樸的灰色模板搭上啞光非但不會削減空間美感，反而可讓居家更具表情和個性。後來才知道，這位設計師專做餐酒館及庭園餐廳規劃，我這樣的小坪數住宅，很難接受壯闊大器的清水混凝土。
倒是，牆面漆色完工後，偶見窗外日光打進室內，真有層層明度不一的灰，像手風琴音箱的摺痕整齊地折射在牆面上。總算有點明白設計師所說的「混凝土的質地和色澤很適合倒映光影」的意思，時尚詩意是當初他想帶進來的，雖然最後被這小坪數的格局給婉拒了。想來，霧灰啞光大抵是他退而求其次的堅持吧。
實則退而求其次的應該是我，明明買了好幾本色系繽紛柔和的鄉村風裝潢書在研讀，怎麼搞到最後住進灰撲撲的地窖裡。也許日光照射後，鄉村的多彩就會褪色駁雜了，但灰色永遠是灰色，髒了也不顯眼，踢腳板的貼條都免了。接受了霧灰後，我如此安慰自己，不算自欺欺人吧。
裝潢完工到入住新家前，約有一個月期間，陸續把之前寄居他人屋室裡的東西搬遷過來。有時我會在上班用餐時間，買個便當繞到新家，一個人坐在沙發茶几都還沒送來的石英磚地板上，空對著尚未接好頻道的電視機，安靜地吃午餐。飯後往臥室走去，安穩地屈身在還沒罩上床單（甚至連塑膠膜都未拆封）的大床上，拉起窗簾小睡片刻。醒來非常滿足，完全沒有置身新交屋的空蕩感。霧灰啞光牆面散出新鮮氣息，新的櫥櫃、新的馬桶、新的床、新的生活、新的自己，多令人期待，即便「新」不等於「美好」。
沒多久小家庭要進駐這裡了，為了嬰孩安全，器物的邊邊角角會用防撞膠條層疊貼起，毫無美感且喧鬧的日子此後沒有停止過。其實早在前一個居所就感受到人聲的擁擠，那是個每逢梅雨季牆壁就會流眼淚的地方，狹隘空間裡塞進過多聲腔不同的人，人心不得不被壓縮得更小更潮濕，音頻稍微牴觸就成雜訊。我幾次試著發音，卻換來不斷被摀住嘴巴的夢魘。最難受的是，不出聲視同無禮和違逆。看似豐沃濕潤的土壤，並沒有根莖發芽的縫隙。
於是，那近把個月偽獨居的午寐時刻，令人格外珍惜。也只有彼時，真正演繹了新居最接近藝術的初衷，那是設計師當初想帶進來的時尚與靜默。有時在天光昏暗的午後，一盞層板燈打上來，真像擎著火把走進洞穴，有種被包覆的安全感，默不作聲也變得理所當然。
說話好累，尤其總要說些讓人快樂的話。在不屬於我的場域，只許唯唯諾諾。即便容得下我，也得瞻前顧後。電話或群組裡則慢慢學會選擇性發聲，跟父母多半是報喜，總覺真心愛你的人通常也會真心跟著一起傷感，如果我也真心愛著他們，怎又忍把悲情毫無節制地傾洩。而朋友是適合酒肉嬉鬧的，有誰真能常聽你說些晦裡晦氣的話呢，有些人承受不起，有些人誓言活成不沾鍋，有些人四兩撥千斤你得識相否則就成了歡聚的程咬金。
還遇過這樣的朋友，他認為你宜有信仰，不妨（或必須）虔誠信守他的神。我相信他有他的神，只是說話此刻，我心裡只有對方，你才是我的神，當你轉身試圖帶進別的救世主，倏地你便虛化般碎裂成煙了。還有些朋友聽著聽著就嚷道如果是他就不會如此這般，說著說著你慢慢察覺，他把自己的優越帶進來，把你當成借鏡，反射他一身光芒，甚或得意地以八卦重鎮自居，把這裡那裡的音量收攏成擴音器的電力，而我們最好早點明白在這樣的人面前成為啞子最安全。
我像一團灰，喑啞地發著微光。啞光既正且反，又暗又明亮，每個人總有需要發音的時刻，那是聲帶與生俱來的使命。只是歸類為眾聲喧譁或離心背反也在一線間，口徑不一稍不慎就會被劃為反方。於是，光與影、說與聽，互為表裡又相依制衡。學著辨識、平衡和站穩，好像也成了艱難的功課。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。