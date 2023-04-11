《茨威格之人類群星閃耀時》：載著革命火苗的列車——列寧返鄉的那一天
我們想讓你知道的是
茨威格始終保持對時代與世界局勢的敏感度，他的傳記作品也是一絕，不僅帶有心理分析的色彩，戲劇張力也十足，而最為世人所知的，就是這本《茨威格之人類群星閃耀時》。透過茨威格的文字，讀者彷彿回到這些歷史現場，去體會主角面對關鍵時刻的心境，特別是猶豫、矛盾、掙扎與絕望。
文：史蒂芬．茨威格（Stefan Zweig）
12 載著革命火苗的列車：列寧返鄉的那一天
住在鞋匠家中的平凡男子
瑞士，這座小小的和平島嶼，在一九一五到一九一八的幾年時間裡，被世界大戰的洶湧波濤所包圍；偵探小說中引人入勝的場景，也不斷在那裡上演。各個敵對勢力的工作人員在豪華酒店裡擦肩而過，表情冷漠，彷彿從未相識。可是這些人一年前還開心地一起打橋牌，去彼此家中做客。
酒店的房間裡不時竄出一些身分不明的人影。國會議員、祕書、外交專員、商人、戴著面紗的貴婦......每個人都肩負著祕密的使命。掛著各國國旗的豪華轎車在酒店門前停下來，下車的是企業家、記者、藝術家和前來度假的遊客。但是，每個人都帶著同樣的使命：打探消息、窺視他人，負責領客人進房的服務生、打掃房間的女傭也被逼著去窺察和偷聽。
在賓館、旅社、郵局和咖啡館裡，到處都有互相敵對的組織幹員。所謂的宣傳活動，有一半是間諜行為；貌似恩愛的情侶，有一半都在背叛對方。他們都是匆匆的過客；在每一樁公開交易的背後，都隱藏著第二樁和第三樁。所有消息都往上彙報，一切活動都被監視。但凡某級別的德國人到了蘇黎世，在伯恩的敵方大使館就會得到消息，一小時後巴黎便對此瞭若指掌。
那些大大小小的間諜，日復一日地把整捆真真假假的報告傳遞給外交人員，又由他們轉送出去。所有的牆壁如同玻璃一樣透明，電話被監聽，廢紙簍裡的和吸墨紙上的每一份信函都被復原。邪惡的勾當都失控了，許多人都不清楚自己究竟是獵人還是獵物，是探子還是被窺探者，是被人出賣還是出賣他人。在那些日子裡，唯獨跟這個人有關的報告寥寥無幾。
也許是他太不重要了，他既不住在高級酒店，也不去咖啡館，更不參加宣傳活動，而是與妻子低調地住在修鞋匠的家中。施比格爾巷位於利馬特河岸邊的老城區，是一條狹窄破舊的街，那裡有棟結實的樓房，屋頂呈半圓狀，他就住在三樓。但是，因為建造已久，樓下院子裡又有一家香腸工坊，所以這棟房子看上去就像是被煙燻過。
他的鄰居中有麵包師傅的太太、義大利人和奧地利演員。因為他不善言談，所以鄰居只知道他是俄羅斯人，而且名字很難念。他離開故鄉過著流亡生活好幾年了，他沒有什麼財產，也沒有做些賺錢的生意；房東太太從夫妻兩人寒酸的餐食和舊衣服上有看出來。他們所有的家當和衣服都很少，連他們搬進來時隨身攜帶的小籮筐都裝不滿。
這個矮個子男人非常低調，出入都不引起他人的注意。他避免社交活動，鄰居沒有發現，他細長的雙眼帶著深邃有神的目光，也很少有客人來拜訪他。他唯一的特點是，其生活非常有規律，每天上午九點去圖書館，一直坐到中午十二點午休；過了十分鐘後，分秒不差地回到家中。下午一點不到十分，他又離開家，繼續成為第一個坐在圖書館裡的人，然後一直待到晚上六點。
間諜只會注意滔滔不絕的人，他們並不知道，對於世界各地的革命活動來說，最具煽動力的，一定是那些具有學習精神、大量閱讀的孤獨之人。因此，他們沒有寫到這個不起眼的男人，他只是修鞋匠的房客而已。但在社會主義者的圈子裡，大家對他都不陌生。他曾是倫敦一個小雜誌社的編輯，專門為俄國僑民報導激進的消息。除此之外，他曾在彼得堡帶領某個名不見傳的黨派。不過，他個性嚴肅，又大肆批評廣受尊重的社會主義人士，指責他們的做法不對。總之，他難以溝通又不願妥協，於是人們便冷落他。
某些晚上，他會在無產主義者的小咖啡館裡召集會議，與會者最多只有十五到二十個人，大多數是年輕人。人們覺得，這個古怪的人就像所有的俄國流亡者那樣，只是用許多茶水和會議來加熱自己的頭腦。沒有人覺得這個表情嚴肅的小個子有多重要。在蘇黎世，沒人想要記住這個人的名字，他住在修鞋匠的家，全名為「弗拉基米爾．伊里奇．烏里揚諾夫」（Vladimir Ilyich Ulyanov）。豪華轎車在大使館間飛速行駛，當年若有輛車子撞死他，那麼世人就不會認識烏里揚諾夫，更不會記得列寧這個人。
在海外無法施展身手
一九一七年三月十五日那天，蘇黎世圖書館的館長嚇了一跳。時針已指向九點，而那個最準時的讀者還沒出現，他每天坐的座位卻還空著。九點半、十點，時間一點一滴流逝，這位不知疲倦的讀者還是沒來。他不會再來了，因為在他去圖書館的路上，有位俄國朋友告知他一個消息：俄國爆發革命了！於是他的日常作息便被打亂了。
列寧一開始不願相信這個消息。他嚇壞了，但隨即以短促而堅定的步伐衝到湖岸邊上的書報攤。從此，他一天接一天、分分秒秒地在報社門外等待。「這是事實。這消息是真的。」在他看來，事件的全貌越來越清楚。剛開始，只是有人謠傳皇室發生革命，有些部長被換下來了。接著沙皇倒臺、臨時政府成立並籌組俄國議會「杜馬」、政治犯獲得大赦，俄國即將全面解放，這些都是他二十年來夢寐以求的成果。他成立祕密組織、被捕入獄、被流放到西伯利亞還流亡國外，這一切的奮鬥與犧牲，終於有了成果！
突然間，他發現這場幾百萬人為之獻出生命的戰爭不再是徒勞。在他看來，他們的死不再沒有意義；為了自由的新國家、正義和永久和平，他們犧牲了生命。這位夢想家平時清澈如冰、冷靜善謀，此時沉醉在欣喜的情緒中。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。