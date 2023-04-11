《茨威格之人類群星閃耀時》：載著革命火苗的列車——列寧返鄉的那一天

文：史蒂芬．茨威格（Stefan Zweig）

12 載著革命火苗的列車：列寧返鄉的那一天

住在鞋匠家中的平凡男子

瑞士，這座小小的和平島嶼，在一九一五到一九一八的幾年時間裡，被世界大戰的洶湧波濤所包圍；偵探小說中引人入勝的場景，也不斷在那裡上演。各個敵對勢力的工作人員在豪華酒店裡擦肩而過，表情冷漠，彷彿從未相識。可是這些人一年前還開心地一起打橋牌，去彼此家中做客。

酒店的房間裡不時竄出一些身分不明的人影。國會議員、祕書、外交專員、商人、戴著面紗的貴婦......每個人都肩負著祕密的使命。掛著各國國旗的豪華轎車在酒店門前停下來，下車的是企業家、記者、藝術家和前來度假的遊客。但是，每個人都帶著同樣的使命：打探消息、窺視他人，負責領客人進房的服務生、打掃房間的女傭也被逼著去窺察和偷聽。

在賓館、旅社、郵局和咖啡館裡，到處都有互相敵對的組織幹員。所謂的宣傳活動，有一半是間諜行為；貌似恩愛的情侶，有一半都在背叛對方。他們都是匆匆的過客；在每一樁公開交易的背後，都隱藏著第二樁和第三樁。所有消息都往上彙報，一切活動都被監視。但凡某級別的德國人到了蘇黎世，在伯恩的敵方大使館就會得到消息，一小時後巴黎便對此瞭若指掌。

那些大大小小的間諜，日復一日地把整捆真真假假的報告傳遞給外交人員，又由他們轉送出去。所有的牆壁如同玻璃一樣透明，電話被監聽，廢紙簍裡的和吸墨紙上的每一份信函都被復原。邪惡的勾當都失控了，許多人都不清楚自己究竟是獵人還是獵物，是探子還是被窺探者，是被人出賣還是出賣他人。在那些日子裡，唯獨跟這個人有關的報告寥寥無幾。

也許是他太不重要了，他既不住在高級酒店，也不去咖啡館，更不參加宣傳活動，而是與妻子低調地住在修鞋匠的家中。施比格爾巷位於利馬特河岸邊的老城區，是一條狹窄破舊的街，那裡有棟結實的樓房，屋頂呈半圓狀，他就住在三樓。但是，因為建造已久，樓下院子裡又有一家香腸工坊，所以這棟房子看上去就像是被煙燻過。

他的鄰居中有麵包師傅的太太、義大利人和奧地利演員。因為他不善言談，所以鄰居只知道他是俄羅斯人，而且名字很難念。他離開故鄉過著流亡生活好幾年了，他沒有什麼財產，也沒有做些賺錢的生意；房東太太從夫妻兩人寒酸的餐食和舊衣服上有看出來。他們所有的家當和衣服都很少，連他們搬進來時隨身攜帶的小籮筐都裝不滿。

這個矮個子男人非常低調，出入都不引起他人的注意。他避免社交活動，鄰居沒有發現，他細長的雙眼帶著深邃有神的目光，也很少有客人來拜訪他。他唯一的特點是，其生活非常有規律，每天上午九點去圖書館，一直坐到中午十二點午休；過了十分鐘後，分秒不差地回到家中。下午一點不到十分，他又離開家，繼續成為第一個坐在圖書館裡的人，然後一直待到晚上六點。

間諜只會注意滔滔不絕的人，他們並不知道，對於世界各地的革命活動來說，最具煽動力的，一定是那些具有學習精神、大量閱讀的孤獨之人。因此，他們沒有寫到這個不起眼的男人，他只是修鞋匠的房客而已。但在社會主義者的圈子裡，大家對他都不陌生。他曾是倫敦一個小雜誌社的編輯，專門為俄國僑民報導激進的消息。除此之外，他曾在彼得堡帶領某個名不見傳的黨派。不過，他個性嚴肅，又大肆批評廣受尊重的社會主義人士，指責他們的做法不對。總之，他難以溝通又不願妥協，於是人們便冷落他。

某些晚上，他會在無產主義者的小咖啡館裡召集會議，與會者最多只有十五到二十個人，大多數是年輕人。人們覺得，這個古怪的人就像所有的俄國流亡者那樣，只是用許多茶水和會議來加熱自己的頭腦。沒有人覺得這個表情嚴肅的小個子有多重要。在蘇黎世，沒人想要記住這個人的名字，他住在修鞋匠的家，全名為「弗拉基米爾．伊里奇．烏里揚諾夫」（Vladimir Ilyich Ulyanov）。豪華轎車在大使館間飛速行駛，當年若有輛車子撞死他，那麼世人就不會認識烏里揚諾夫，更不會記得列寧這個人。

在海外無法施展身手

一九一七年三月十五日那天，蘇黎世圖書館的館長嚇了一跳。時針已指向九點，而那個最準時的讀者還沒出現，他每天坐的座位卻還空著。九點半、十點，時間一點一滴流逝，這位不知疲倦的讀者還是沒來。他不會再來了，因為在他去圖書館的路上，有位俄國朋友告知他一個消息：俄國爆發革命了！於是他的日常作息便被打亂了。

列寧一開始不願相信這個消息。他嚇壞了，但隨即以短促而堅定的步伐衝到湖岸邊上的書報攤。從此，他一天接一天、分分秒秒地在報社門外等待。「這是事實。這消息是真的。」在他看來，事件的全貌越來越清楚。剛開始，只是有人謠傳皇室發生革命，有些部長被換下來了。接著沙皇倒臺、臨時政府成立並籌組俄國議會「杜馬」、政治犯獲得大赦，俄國即將全面解放，這些都是他二十年來夢寐以求的成果。他成立祕密組織、被捕入獄、被流放到西伯利亞還流亡國外，這一切的奮鬥與犧牲，終於有了成果！

突然間，他發現這場幾百萬人為之獻出生命的戰爭不再是徒勞。在他看來，他們的死不再沒有意義；為了自由的新國家、正義和永久和平，他們犧牲了生命。這位夢想家平時清澈如冰、冷靜善謀，此時沉醉在欣喜的情緒中。