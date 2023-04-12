劉潤《商業簡史》：邁出左腳、右腳，然後再左腳，人類走向了「全連接型商業文明」

文：劉潤

前進的路徑： 左腳，右腳，然後再左腳

我們如何一步一步走向「全連接型商業文明」？

很簡單，先邁出左腳，然後右腳，然後再左腳。什麼意思？

現在，我們需要回到一切的源頭，回到第一章「你的大米，老王的雞和張阿姨的布」的故事，來理解什麼叫「左腳，右腳，然後再左腳」。

你種了1,000斤大米，自己一年只能吃200斤，於是用剩餘的800斤大米換了10隻雞、3尺花布、2支羊腿、半缸菜籽油和其他不少東西。你覺得自己的小日子過得很好，覺得自己挺「富有」的。

那麼，請問：

你擁有的財富：10隻雞、3尺花布、2支羊腿和半缸菜籽油，是誰創造的？

是老王和張阿姨？因為雞是老王養的，布是張阿姨織的？不是。你要記住，這些財富，是你自己創造的，不是他們任何人。如果不是因為你日出而作、日落而息，不斷研究新的種植技術，你不可能從200斤的產能，提升到1,000斤的產能。這額外的800斤大米的財富，是你自己創造的。

你的財富總量提升的本質原因，是你生產效率的提高，然後才是交易效率。你和老王、張阿姨的交易，只是把本來就屬於你的財富，透過交易，變換了形態。

所以，如何讓整個社會的財富總量，以及每個人的財富總量增加？如何一步一步走向「全連接型商業文明」？

先邁出左腳，提升生產效率；然後邁出右腳，提升交易效率；然後，再邁出左腳，提升生產效率；再邁出右腳，提升交易效率；然後，再邁出左腳……

如此迴圈，一路向前。

關於工業革命，有很多解釋，我很喜歡傑瑞米．里夫金（Jeremy Rifkin）的解釋。在他著名的暢銷書《第三次工業革命》（The Third Industrial Revolution）裡，他說，人類的三次工業革命的核心，都是能源利用方式和資訊交流方式的變更。

吳軍老師在其得到課程《科技史綱60講》裡提出：科技的進步，就是對能量的使用和對資訊的駕馭的進步。

他們的觀點，對我形成商業進化中生產效率和交易效率「左腳，右腳，然後再左腳」的交替進步觀，有不少啟發。

第一次工業革命：蒸汽時代

1760年到1840年的第一次工業革命，被稱為「蒸汽時代」。大家都知道，第一次工業革命的標誌性事件，是瓦特對蒸汽機的改良和應用。

蒸汽機用的是什麼能源？煤炭。蒸汽機的本質，是駕馭煤炭「這匹烈馬」的馬鞍。因為能夠駕馭煤炭這種遠超過人類靠吃喝獲得的化學能的新能量，人類的生產效率大大提高。

還記得在「吃喝化學能」時代，人類是怎麼紡紗的嗎？用吃下去的那點能量，操縱雙手，透過手搖紡車，把棉花紡成線。你說一天能紡幾卷線？

到了蒸汽時代，英國人發明了可以同時紡八卷線的珍妮紡紗機（Spinning Jenny），然後珍妮紡紗機被套在了蒸汽機（煤炭能源）這匹「烈馬」上。

想像一下，這時候一個女工每天可以紡多少卷棉線？這就是生產效率的提高。

這個生產效率的提高，本質上來自科技的進步。透過科技提高了能源的利用效率，從而提高生產效率。

左腳的生產效率提升之後，接下來就是右腳交易效率的提升了。

蒸汽機推動了火車的發展，火車和鐵路改進了物理世界的連接效率；蒸汽機又改進了印刷術，印刷術改進了資訊世界的連接效率；後來，電報被發明了。

鐵路、印刷術和電報，推動了「連接的洋流」洶湧向前，整個商業社會的「網路密度」大大提升，交易成本下降，右腳「交易效率」往前邁了一大步。

再然後呢？

第二次工業革命：電氣時代

1840年到1950年，全球迎來了第二次工業革命。這次工業革命，被稱為「電氣時代」。

在這個時代，人們學會了駕馭另外兩個更加「野蠻」的能源：電和石油。

可怕的電，被鎖在一根包著塑膠的銅線裡，無處逃竄，只能為人所用。有了電，能源的生產和消費被區分開來，更多的工廠可以用這種無形但強大的能源從事生產，在今天幾乎看不到一家工廠不用電。全球的生產效率全面提高。

同時，另一種深藏在地底，在當時看來取之不盡用之不竭的能源—石油，被一種叫「內燃機」（ICE , Internal combustion engine）的技術駕馭了。套上內燃機這股韁繩的石油能源，在各行各業，像巨人一樣，做著人類「吃喝化學能」做不到的事情。

因為電和石油，全球的生產效率全面提高。

左腳這一步，震撼天地。

然後，就像套著蒸汽機的煤炭把火車送向遠方一樣，套著內燃機的石油把飛機送上了天，把汽車推向了四面八方。全球物理世界的連接效率突飛猛進。

基於電力，人們還發明了電話等電信技術。全球的「交易效率」，閃電似的快速提升。

右腳這一步，瞬間十萬里。

第三次工業革命：資訊時代

左腳，右腳，然後再左腳，生產效率和交易效率交替進步。然後呢？

然後就是第三次工業革命。

20世紀50年代，第二次世界大戰之後，第三次工業革命開始了。這次革命被稱為「資訊時代」。

傑瑞米．里夫金認為，就像第一次工業革命的煤炭，第二次工業革命的石油一樣，第三次工業革命的起點，是可再生能源。

在這一點上，我斗膽以為，也許被里夫金忽視的另外一種「能源」，才是第三次工業革命的第一推動力，那就是「計算資源」，或者說「算力」。

1946年，第一台現代電腦ENIAC誕生。這台電腦重30多噸，占地150平方米，每秒計算5,000次。每秒5,000次是什麼概念？今天我們手上一部iPhone的算力，是這部30噸龐然大物的幾十萬倍。