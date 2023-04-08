《呂赫若小說全集》：父親走過他的「才子」人生，卻留給家屬寒冷又黑暗「冬夜」般的生活

文：呂芳雄

追記我的父親呂赫若

（前略）

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一九四五年八月，日本無條件投降，結束了五十一年台灣殖民地統治，台灣光復，回歸中國，全台灣省的省民歡欣鼓舞熱烈慶祝，父親也和全省的省民一樣，十分興奮，對中華民國抱有高度的期許與熱愛，並以歡樂的心情，教導子女唱中華民國國歌。九月他參加「三民主義青年團」，並擔任該團中央直屬台灣區團台中分團籌備處股長。

在全省的省民還陶醉在光復歡樂的餘溫中。國民黨政府卻處處顯示出無能腐敗，像一股北方來的寒流，為光復後歡樂的餘溫，注入一股寒氣。各地物價上漲，比光復初期竟高達數十倍，民眾生活逐漸困苦，也開始在寒流中清醒過來，開始認清國民黨醜陋的面目。

一九四六年一月父親加入記者行列，擔任《人民導報》記者。二次世界大戰結束後，居住在台北市的日本人便陸續返回日本，留下很多日式建築的房屋，一些比較晚回日本的日本人，拿出家中的器具在路邊出售以便換取現金，充做經費。父親在現在的和平東路與羅斯福路口處巷內，選購一間比較寛大的日式房屋，並自己擁有一間書房。白天房門緊閉，從不讓小孩進入，也自己清理房間，並且為了合聲的需要，用十幾兩黃金的代價，購置了二手鋼琴一架。

有時家中孩子吵吵鬧鬧，父親深感無奈，曾對母親抱怨說像是動物園。母親每天忙著家務事，對父親在外面的活動從不過問，也知道得很少，除非是父親主動提起。有時候父親也會帶大姐或大哥出去工作，但是又嫌帶在身邊很麻煩，就把大姐或大哥帶到朋友家中寄放，等回家時再帶回。

坐落在延平北路的山水亭料理居老闆王井泉先生，對台灣文藝界出錢出力，熱心文藝，貢獻甚多，有「古井伯」之稱。山水亭是台灣文藝界人士經常聚集的地方，父親也是山水亭的常客，與王先生可以說是莫逆之交。母親還記得，旅日期間每次回來，王先生必熱情招待，父親有時「手頭」不便，也會向王先生借錢應急，在山水亭偶爾碰上三兩知己會斟上幾杯，帶著濃濃的酒味回家。

父親雖然牌氣不好，小孩吵鬧時會不高興而大發雷霆，若剛好此時外祖母來訪，父親依然畢恭畢敬，笑臉相迎，前後判若兩人，完全看不出有生氣過的樣子，而且還小心翼翼的，唯恐有怠慢不周的地方，對母親也不再大呼小叫。外祖母來時，總是會坐在鋼琴旁邊守著鋼琴，怕小孩頑皮用手去觸摸鋼琴留下手印，父親回來看見又不高興。

院子裡種植一些花木，空閒的時候，父親也會刻意的去栽培，花開的時候，母親便一再叮嚀小孩不可以去碰，以免惹父親生氣，面對霸氣十足的父親，母親顯得有些無奈，整天忙於家務事，又要照顧一群小孩，十分辛苦。

由於白天孩子們的吵鬧，在這時候父親大部分是在晚上小孩睡覺後再從事寫作，並開始用中文創作，二月發表第一篇中文小說〈改姓名〉，三月發表第二篇〈一個獎〉。

六月在國民黨的壓力下，《人民導報》編輯部改组，父親與王添灯等人退出《人民導報》。繼而参加「台灣文化協進會」舉行的第一回文學委員會座談會及第一回音樂委員會座談會，與會人士均是當時台灣文藝界與音樂界的知名人士，隨後又受聘文化協進會為音樂演奏會籌備委員，同時蘇新、王白淵等人於台北創辦週刊《自由報》，並由王添灯先生擔任社長。

台灣光復後，由大陸回到台灣，先在台灣大學文學院任教的陳文彬先生，隨後在八月出任建國中學校長。父親在陳校長的邀請下，從八月開始擔任建國中學音樂教員。同時從海南島回來不久、還是單身、住在我家的舅舅林永南也在父親的介紹下到建國中學擔任化學老師。父親在什麼機緣下認識陳校長，目前並不十分清楚。

十二月台灣文化協進會召開音樂比賽大會籌備會，父親獲聘為聲樂專門審査委員。

一九四七年一月父親以座長身分主持《新新》雜誌主辦「未婚女性座談會」，又出席「台灣文化協進會」召開音樂比賽大會第一次籌備會，這時候可以說是父親在文化界與音樂界最繁忙的時期。

二月，第四篇，也是最後一篇中文小說〈冬夜〉刊載於《台灣文化》。

由於國民黨政府政治腐敗，全省的省民對國民黨的施政已失去信心，物價上漲、生活困苦，宵小猖獗，治安敗壞，抱怨之聲隨處可聞。二月二十八日驚全台的「二二八事件」爆發，全省各地發生動亂，一發不可收拾。國民黨政府為鎮壓各地對政府處理「二二八事件」不滿而發生的暴動，由大陸派遣國軍第二十一師來台，各地民眾傷亡慘重。

本來對國民黨政府抱有高度期許的父親，眼看國民黨政府無能，政治敗壞，心情由亢奮跌入谷底，心中充滿失望，繼而和大多數的省民一樣產生不滿。這時候的父親，眼看社會秩序失控、動亂不安、局勢緊張，唯恐家人受到傷害，叫母親帶著小孩暫時回社口外祖母家避一避，之後父親在台北的活動，母親便一無所知。

國民黨政府為處理「二二八事件」暴動後的創傷，安撫民怨，同意成立「二二八事件處理委員會」。然而國民黨政府在表面上成立「二二八事件處理委員會」，但是對社會上一些對政府有意見的知名的知識分子，卻暗地裡加以逮捕或殺害。陳文彬校長在目睹這種情況之下怕被波及，為了明哲保身，在七月辭去建國中學的校長職務，又攜家帶眷回到北京。父親和舅舅在陳校長離開建國中學之後，也跟著辭職。