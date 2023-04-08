《呂赫若小說全集》：父親走過他的「才子」人生，卻留給家屬寒冷又黑暗「冬夜」般的生活
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在青年小說家呂赫若如熾閃的曳光彈匆匆劃過台灣的戰爭年代前後或者焰紅或者慘灰天際的短暫人生中，雖然僅為汲養他的土地留下三十餘篇故事，然而他所創造出來的傳說，既迷人，又動人，又惱人，竟遠遠超過同輩的作家；字裡行間處處盡是騷亂社會中底層人們艱困的生活實相、渴望為知識份子與土地尋找出路的善念，更鍛鑄著充滿詩般美感與情思的動盪歷史記憶。
文：呂芳雄
追記我的父親呂赫若
（前略）
6
一九四五年八月，日本無條件投降，結束了五十一年台灣殖民地統治，台灣光復，回歸中國，全台灣省的省民歡欣鼓舞熱烈慶祝，父親也和全省的省民一樣，十分興奮，對中華民國抱有高度的期許與熱愛，並以歡樂的心情，教導子女唱中華民國國歌。九月他參加「三民主義青年團」，並擔任該團中央直屬台灣區團台中分團籌備處股長。
在全省的省民還陶醉在光復歡樂的餘溫中。國民黨政府卻處處顯示出無能腐敗，像一股北方來的寒流，為光復後歡樂的餘溫，注入一股寒氣。各地物價上漲，比光復初期竟高達數十倍，民眾生活逐漸困苦，也開始在寒流中清醒過來，開始認清國民黨醜陋的面目。
一九四六年一月父親加入記者行列，擔任《人民導報》記者。二次世界大戰結束後，居住在台北市的日本人便陸續返回日本，留下很多日式建築的房屋，一些比較晚回日本的日本人，拿出家中的器具在路邊出售以便換取現金，充做經費。父親在現在的和平東路與羅斯福路口處巷內，選購一間比較寛大的日式房屋，並自己擁有一間書房。白天房門緊閉，從不讓小孩進入，也自己清理房間，並且為了合聲的需要，用十幾兩黃金的代價，購置了二手鋼琴一架。
有時家中孩子吵吵鬧鬧，父親深感無奈，曾對母親抱怨說像是動物園。母親每天忙著家務事，對父親在外面的活動從不過問，也知道得很少，除非是父親主動提起。有時候父親也會帶大姐或大哥出去工作，但是又嫌帶在身邊很麻煩，就把大姐或大哥帶到朋友家中寄放，等回家時再帶回。
坐落在延平北路的山水亭料理居老闆王井泉先生，對台灣文藝界出錢出力，熱心文藝，貢獻甚多，有「古井伯」之稱。山水亭是台灣文藝界人士經常聚集的地方，父親也是山水亭的常客，與王先生可以說是莫逆之交。母親還記得，旅日期間每次回來，王先生必熱情招待，父親有時「手頭」不便，也會向王先生借錢應急，在山水亭偶爾碰上三兩知己會斟上幾杯，帶著濃濃的酒味回家。
父親雖然牌氣不好，小孩吵鬧時會不高興而大發雷霆，若剛好此時外祖母來訪，父親依然畢恭畢敬，笑臉相迎，前後判若兩人，完全看不出有生氣過的樣子，而且還小心翼翼的，唯恐有怠慢不周的地方，對母親也不再大呼小叫。外祖母來時，總是會坐在鋼琴旁邊守著鋼琴，怕小孩頑皮用手去觸摸鋼琴留下手印，父親回來看見又不高興。
院子裡種植一些花木，空閒的時候，父親也會刻意的去栽培，花開的時候，母親便一再叮嚀小孩不可以去碰，以免惹父親生氣，面對霸氣十足的父親，母親顯得有些無奈，整天忙於家務事，又要照顧一群小孩，十分辛苦。
由於白天孩子們的吵鬧，在這時候父親大部分是在晚上小孩睡覺後再從事寫作，並開始用中文創作，二月發表第一篇中文小說〈改姓名〉，三月發表第二篇〈一個獎〉。
六月在國民黨的壓力下，《人民導報》編輯部改组，父親與王添灯等人退出《人民導報》。繼而参加「台灣文化協進會」舉行的第一回文學委員會座談會及第一回音樂委員會座談會，與會人士均是當時台灣文藝界與音樂界的知名人士，隨後又受聘文化協進會為音樂演奏會籌備委員，同時蘇新、王白淵等人於台北創辦週刊《自由報》，並由王添灯先生擔任社長。
台灣光復後，由大陸回到台灣，先在台灣大學文學院任教的陳文彬先生，隨後在八月出任建國中學校長。父親在陳校長的邀請下，從八月開始擔任建國中學音樂教員。同時從海南島回來不久、還是單身、住在我家的舅舅林永南也在父親的介紹下到建國中學擔任化學老師。父親在什麼機緣下認識陳校長，目前並不十分清楚。
十二月台灣文化協進會召開音樂比賽大會籌備會，父親獲聘為聲樂專門審査委員。
一九四七年一月父親以座長身分主持《新新》雜誌主辦「未婚女性座談會」，又出席「台灣文化協進會」召開音樂比賽大會第一次籌備會，這時候可以說是父親在文化界與音樂界最繁忙的時期。
二月，第四篇，也是最後一篇中文小說〈冬夜〉刊載於《台灣文化》。
由於國民黨政府政治腐敗，全省的省民對國民黨的施政已失去信心，物價上漲、生活困苦，宵小猖獗，治安敗壞，抱怨之聲隨處可聞。二月二十八日驚全台的「二二八事件」爆發，全省各地發生動亂，一發不可收拾。國民黨政府為鎮壓各地對政府處理「二二八事件」不滿而發生的暴動，由大陸派遣國軍第二十一師來台，各地民眾傷亡慘重。
本來對國民黨政府抱有高度期許的父親，眼看國民黨政府無能，政治敗壞，心情由亢奮跌入谷底，心中充滿失望，繼而和大多數的省民一樣產生不滿。這時候的父親，眼看社會秩序失控、動亂不安、局勢緊張，唯恐家人受到傷害，叫母親帶著小孩暫時回社口外祖母家避一避，之後父親在台北的活動，母親便一無所知。
國民黨政府為處理「二二八事件」暴動後的創傷，安撫民怨，同意成立「二二八事件處理委員會」。然而國民黨政府在表面上成立「二二八事件處理委員會」，但是對社會上一些對政府有意見的知名的知識分子，卻暗地裡加以逮捕或殺害。陳文彬校長在目睹這種情況之下怕被波及，為了明哲保身，在七月辭去建國中學的校長職務，又攜家帶眷回到北京。父親和舅舅在陳校長離開建國中學之後，也跟著辭職。
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
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此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
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