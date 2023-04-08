《大動物小獸醫》：難產的處理非常艱難，有時甚至要當機立斷——要保小牛，還是保母牛？

文：龔建嘉、柯智元

生命

十二月的冬夜，晚上十一點半，手機響了。

是祥哥，崙背的一位酪農大哥。

我的直覺是，這個時間打來的，如果是酪農的電話號碼，通常不是好消息。

急診！

「阿嘉，有隻牛生不出來，你趕快過來！」

聽到這幾句話，原本迷茫的雙眼馬上張開。乳牛獸醫在這個時間點接到電話，永遠是急診，最緊急的就是難產，每一秒都拖不得。

推開有致命吸引力的溫暖棉被，我跳下床，披了件工作服，馬上出門。

外面的寒風可真不是開玩笑的，還好剛剛沒有喝啤酒。

近幾年政府強制規定勞工的工作時間，不過像飼養動物的工作，制度永遠跟不上生物不可捉摸的動態。如果牧場的工人和獸醫遵照勞基法的工作時間規定，那也需要一個前提，最好「動物們」乖乖配合。請牠們專注看錶，半夜絕對不要生病，也不要有緊急狀況。

沿路上，心裡不停碎念著。雖然冬夜的車裡，只有我一人。

疾速開上崙背的鄉間小道，鄉下地方，大家幾乎都休息了。黑漆漆的窗外，有時候連路都看不太清楚。

一到牧場，我推開車門，拿了器具，衝進畜舍。看到一隻母牛躺臥在地上。寒冷的天氣裡，牠大口大口地喘著，白煙從嘴巴不斷冒出。大事不妙。

一般母牛在生產前期大多是站著，躺在地上的母牛表示牠已經體力透支，相當虛弱。躺下來的重量會壓迫腹腔，導致獸醫的手比較不容易從產道進去。而且必須要跪趴在地上工作，姿勢上更難施力。

祥哥聽到停車聲，便向我跑來。雖然是年輕一輩的酪農，但謹慎細心，經驗非常老道。每次在牧場進行例行性檢查，總能詳細說出不同牛隻的健康狀況。可以知道，他對於每頭牛都非常熟悉。

我想，這種時間打給我，他一定用盡各種方法了。

他說，這隻牛已經生產一段時間了，子宮早已破水。

我伸手進去產道，嘗試用手刺激小牛的嘴巴，發現小牛只剩下十分微弱的反應。

卡住的小牛

一般來說，正常的分娩胎位是小牛的兩隻前腳和頭部會一起在產道，呈現出像人類跳水前雙手夾緊耳朵的樣子。有的小牛會屁股和後腳朝外，我們稱為「倒頭生」，屬於胎位不正的狀態。

這隻小牛的狀況特別，是有一隻前肢「凹」到，變成一隻前腳往前、一隻前腳往下，像超人般的姿勢。兩邊受力不平衡之下，不能硬拉出來，會被肩膀卡住，小牛、母牛都會受傷。

產道的空間非常擁擠，理論上要把那隻折到的前腳先拉出來，才能把小牛拉出產道，時間緊急。且目前看來已經過了黃金搶救期，在羊水流光的情況下，要拉出小牛更是困難。

先馬上泡一桶人工羊水。這種方便攜帶的粉末，加上水之後就非常滑溜，是隨身必備的救命用具。

我把整隻手用消毒水清洗乾淨，塗抹上大量的人工羊水，重新伸進產道。小牛體型太大，此時要拉出另外一隻前腳看起來不太可能，必須先把整隻小牛推回子宮內，同時抓到兩隻前腳，再一起拉出來。

天氣很冷，我的左手僵硬到有點不聽使喚。快速地用繩子把小牛向前伸的那隻腳打上一個結，避免推進去子宮後又後找不到。嘴巴也迅速先用繩子套住，稍後才方便拉出來。

無助的祥哥蹲坐母牛旁邊，輕輕拍撫著牠的頸部，讓牠保持平靜。過於緊張的牛隻會大幅增加診治的困難度，還好在祥哥的安撫之下，這頭母牛一直安靜地等待我的幫忙。

與未知拔河

要把小牛整隻推回子宮裡面，是一個很大的心理挑戰。表示前面做的努力，要全部重來。但是如果不這樣做，繼續努力恐怕也是白做工。

開始創業後，我常常經歷這種困難的抉擇。在任何一個時間點決定要打掉重來，都需要夠強烈的決心。不過還好牧場與創業不同，不用太複雜的溝通和說服過程，內心交戰一番，足以說服自己就好。

順著產道的方向把小牛反向推入，一開始，小牛幾乎卡在子宮頸，無法動彈。慢慢把人工羊水一點一點的倒入縫隙後，終於能夠滑動。小牛滑入子宮之後，心裡其實有點慌張，像是在伸手不見五指的黑暗中摸索，要找到兩隻腳，還有頭部，一起緩緩拉出。

這時候，獸醫師的身材，就扮演了相當重要的先天優勢。子宮很深，要撈到目標物，手長、臂細是最好的優勢。我身高一八二，還記得以前剛開始做獸醫時，都會被酪農從頭到腳地打量，然後很滿意地點點頭：「你這個漢草，做這途就對了啦！」

除了用在難產，直腸觸診、懷孕檢查也都需要利用手細長的優勢；手細可以減少牛的不舒適度，手長可以在深不可測的腹腔當中，找到許多診斷目標。

我的左手拿著一個打好的繩結，摸到了牛隻蹄部的交叉。不過繩結必須繞過蹄的上緣，距離搆到就差那麼幾公分。我像一隻無力的蟲子，趴在冰冷的地上蠕動著，左手盡力在牛的產道內，努力地想要套住那隻腳。

超過二十分鐘的嘗試，整隻手臂從痠疼到麻痺。休息一下後，再繼續用力，如此努力，不斷循環。每一次放鬆，都很怕哪隻前腳又會跑掉。這半個小時，牧場安靜得不真實，乳牛、我、祥哥，我們都明白這時必須保持絕對的專注。

沒人敢講話，大家都知道正在和生命拔河。好幾次真的很想放棄。我感覺到手臂已經不是自己的，手指末端開始失去知覺，無法確定到底摸到什麼東西，趴在地上也很難喘氣。

終於套上小牛前腳的那一剎那，深深吸一大口氣，吐一口長氣。用力綁緊後，沿著繩索拉住另外一隻腳，兩條繩子卡進助產器的卡榫，和祥哥一開一合，用助產器把小牛逐漸拉出來。