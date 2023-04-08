《大動物小獸醫》：難產的處理非常艱難，有時甚至要當機立斷——要保小牛，還是保母牛？
我們想讓你知道的是
「做牛做馬」是龔建嘉的日常，更是全台僅二十餘位大動物醫師最真實的工作寫照。本書記述龔建嘉生命中重要的動物診治經驗，更透過大動物獸醫的眼光，看見醫療的本質──給生命多一點機會。除了以手術方法解決問題，我們的「永續未來」還可以是什麼？
文：龔建嘉、柯智元
生命
十二月的冬夜，晚上十一點半，手機響了。
是祥哥，崙背的一位酪農大哥。
我的直覺是，這個時間打來的，如果是酪農的電話號碼，通常不是好消息。
急診！
「阿嘉，有隻牛生不出來，你趕快過來！」
聽到這幾句話，原本迷茫的雙眼馬上張開。乳牛獸醫在這個時間點接到電話，永遠是急診，最緊急的就是難產，每一秒都拖不得。
推開有致命吸引力的溫暖棉被，我跳下床，披了件工作服，馬上出門。
外面的寒風可真不是開玩笑的，還好剛剛沒有喝啤酒。
近幾年政府強制規定勞工的工作時間，不過像飼養動物的工作，制度永遠跟不上生物不可捉摸的動態。如果牧場的工人和獸醫遵照勞基法的工作時間規定，那也需要一個前提，最好「動物們」乖乖配合。請牠們專注看錶，半夜絕對不要生病，也不要有緊急狀況。
沿路上，心裡不停碎念著。雖然冬夜的車裡，只有我一人。
疾速開上崙背的鄉間小道，鄉下地方，大家幾乎都休息了。黑漆漆的窗外，有時候連路都看不太清楚。
一到牧場，我推開車門，拿了器具，衝進畜舍。看到一隻母牛躺臥在地上。寒冷的天氣裡，牠大口大口地喘著，白煙從嘴巴不斷冒出。大事不妙。
一般母牛在生產前期大多是站著，躺在地上的母牛表示牠已經體力透支，相當虛弱。躺下來的重量會壓迫腹腔，導致獸醫的手比較不容易從產道進去。而且必須要跪趴在地上工作，姿勢上更難施力。
祥哥聽到停車聲，便向我跑來。雖然是年輕一輩的酪農，但謹慎細心，經驗非常老道。每次在牧場進行例行性檢查，總能詳細說出不同牛隻的健康狀況。可以知道，他對於每頭牛都非常熟悉。
我想，這種時間打給我，他一定用盡各種方法了。
他說，這隻牛已經生產一段時間了，子宮早已破水。
我伸手進去產道，嘗試用手刺激小牛的嘴巴，發現小牛只剩下十分微弱的反應。
卡住的小牛
一般來說，正常的分娩胎位是小牛的兩隻前腳和頭部會一起在產道，呈現出像人類跳水前雙手夾緊耳朵的樣子。有的小牛會屁股和後腳朝外，我們稱為「倒頭生」，屬於胎位不正的狀態。
這隻小牛的狀況特別，是有一隻前肢「凹」到，變成一隻前腳往前、一隻前腳往下，像超人般的姿勢。兩邊受力不平衡之下，不能硬拉出來，會被肩膀卡住，小牛、母牛都會受傷。
產道的空間非常擁擠，理論上要把那隻折到的前腳先拉出來，才能把小牛拉出產道，時間緊急。且目前看來已經過了黃金搶救期，在羊水流光的情況下，要拉出小牛更是困難。
先馬上泡一桶人工羊水。這種方便攜帶的粉末，加上水之後就非常滑溜，是隨身必備的救命用具。
我把整隻手用消毒水清洗乾淨，塗抹上大量的人工羊水，重新伸進產道。小牛體型太大，此時要拉出另外一隻前腳看起來不太可能，必須先把整隻小牛推回子宮內，同時抓到兩隻前腳，再一起拉出來。
天氣很冷，我的左手僵硬到有點不聽使喚。快速地用繩子把小牛向前伸的那隻腳打上一個結，避免推進去子宮後又後找不到。嘴巴也迅速先用繩子套住，稍後才方便拉出來。
無助的祥哥蹲坐母牛旁邊，輕輕拍撫著牠的頸部，讓牠保持平靜。過於緊張的牛隻會大幅增加診治的困難度，還好在祥哥的安撫之下，這頭母牛一直安靜地等待我的幫忙。
與未知拔河
要把小牛整隻推回子宮裡面，是一個很大的心理挑戰。表示前面做的努力，要全部重來。但是如果不這樣做，繼續努力恐怕也是白做工。
開始創業後，我常常經歷這種困難的抉擇。在任何一個時間點決定要打掉重來，都需要夠強烈的決心。不過還好牧場與創業不同，不用太複雜的溝通和說服過程，內心交戰一番，足以說服自己就好。
順著產道的方向把小牛反向推入，一開始，小牛幾乎卡在子宮頸，無法動彈。慢慢把人工羊水一點一點的倒入縫隙後，終於能夠滑動。小牛滑入子宮之後，心裡其實有點慌張，像是在伸手不見五指的黑暗中摸索，要找到兩隻腳，還有頭部，一起緩緩拉出。
這時候，獸醫師的身材，就扮演了相當重要的先天優勢。子宮很深，要撈到目標物，手長、臂細是最好的優勢。我身高一八二，還記得以前剛開始做獸醫時，都會被酪農從頭到腳地打量，然後很滿意地點點頭：「你這個漢草，做這途就對了啦！」
除了用在難產，直腸觸診、懷孕檢查也都需要利用手細長的優勢；手細可以減少牛的不舒適度，手長可以在深不可測的腹腔當中，找到許多診斷目標。
我的左手拿著一個打好的繩結，摸到了牛隻蹄部的交叉。不過繩結必須繞過蹄的上緣，距離搆到就差那麼幾公分。我像一隻無力的蟲子，趴在冰冷的地上蠕動著，左手盡力在牛的產道內，努力地想要套住那隻腳。
超過二十分鐘的嘗試，整隻手臂從痠疼到麻痺。休息一下後，再繼續用力，如此努力，不斷循環。每一次放鬆，都很怕哪隻前腳又會跑掉。這半個小時，牧場安靜得不真實，乳牛、我、祥哥，我們都明白這時必須保持絕對的專注。
沒人敢講話，大家都知道正在和生命拔河。好幾次真的很想放棄。我感覺到手臂已經不是自己的，手指末端開始失去知覺，無法確定到底摸到什麼東西，趴在地上也很難喘氣。
終於套上小牛前腳的那一剎那，深深吸一大口氣，吐一口長氣。用力綁緊後，沿著繩索拉住另外一隻腳，兩條繩子卡進助產器的卡榫，和祥哥一開一合，用助產器把小牛逐漸拉出來。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。