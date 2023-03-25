2023/03/25,
拉美

外交部次長俞大㵢接受阿根廷媒體專訪：若非中國打壓，我國早在布宜諾斯艾利斯設立大使館

外交部次長俞大㵢接受阿根廷媒體專訪：若非中國打壓，我國早在布宜諾斯艾利斯設立大使館
外交部次長俞大㵢。Photo Credit: 外交部

我們想讓你知道的是

俞大㵢說，我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此。阿根廷與中國關係密切，根據今年3月出版的報告顯示，中國為阿根廷全國36個計畫提供了170億美元的貸款（約新台幣5200億元）。

外交部常務次長俞大㵢21日接受阿根廷《布省資訊報》（INFOBAE）專訪，表示中國試圖在國際上孤立台灣，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館。阿根廷與中國關係密切，國際組織報告指出，中國為阿根廷全國36個計畫提供了170億美元的貸款（約新台幣5200億元）。

俞大㵢21日接受《布省資訊報》美洲版總編輯伊士奇多（Laureano Izquierdo）視訊專訪，專訪內容22日刊出。《布省資訊報》是全球西語媒體點閱率最高媒體之一，在拉美西語國家讀者超過一億，在西語世界具有舉足輕重的影響力。

被問及中國是否干擾台灣與拉美國家建立外交關係，俞大㵢明確指出，「若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。」

我國自1972年與阿根廷斷交，目前在阿根廷設有駐阿根廷台北商務文化辦事處。俞大㵢說，我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此。俞大㵢說，中國極盡所能地排除台灣，各國對此是否合理應深入思考。

阿根廷與中國關係密切，根據「國際打擊非法經濟聯盟」今年3月出版的報告顯示，中國為阿根廷全國36個計畫提供了170億美元的貸款（約新台幣5200億元），包括阿根廷內烏肯省（Neuquén）令人憂心的太空監測站（沒有中國允許，甚至連阿根廷人都無法入內參觀），以及具有戰略意義、利潤豐厚且至關重要的鋰礦開採。

我國目前在南美洲僅有巴拉圭一個邦交國，不過俞大㵢表示，中國與我國邦交國建交目的是在孤立台灣，中國許下衆多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫。反觀台灣，已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。

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Photo Credit: 外交部
外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷「布省資訊報」視訊專訪。

中國試圖控制台灣，荒謬如宣稱「烏拉圭是阿根廷的一省」

俞大㵢指出，中國此時對宏都拉斯提出不實承諾，企圖讓宏國轉向承認中國以孤立台灣，而事實上台灣的盟友確是越來越多，如英國下議院議員團、德國教育部長斯塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）接連來訪，捷克衆議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近日也將率領由160名官員、學者、議員、商界人士及媒體等組成的代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪，俞大㵢說，「中國試圖孤立我們，但實際上卻沒有產生作用。」

被問及訪團接連來訪，可能被中國視作挑釁，俞大㵢表示，台灣不是在挑釁，中國從未控制過台灣，這樣的說法就好比阿根廷今天說，「烏拉圭是我們的，並要求烏拉圭成為阿根廷的一省」（烏拉圭於1828年脫離阿根廷獨立），俞大㵢直言，「這就是中國現在正在做的事，但與事實相去甚遠。」

俞大㵢強調，中國奪取台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實，尤需各方正視。我國將全力避免戰爭發生，也期盼國際社會持續關注中國威脅行徑，並共同嚇阻中國以武力侵犯任何國家。

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核稿編輯：翁世航


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