北美館《生活決定意識》個展：台灣影像實驗先驅高重黎，創作生涯展望與回顧

台北市立美術館（以下簡稱北美館）於今（25）日開幕的展覽《生活決定意識：高重黎》，於下午舉辦開幕記者會，席間包含北美館館長王俊傑、策展人李威儀、藝術家高重黎皆出席，表達對此展的看法、寄望以及感想。

Photo Credit: 北美館提供 左起：李威儀、高重黎、王俊傑

高重黎1958年生於台北，1979年於台灣藝術專科學校畢業，早年因就讀印刷科系，開始大量接觸攝影，亦受到西方影像歷史的啟發，不斷研究影像生成原理，手工實驗屬於自己的影像生產工具，同時希望將馬克思（Karl Marx）的唯物理論引進視覺藝術來討論，並建立自己的影像機器文化與思維。

高重黎曾言：「我們是屬於一個沒有影像文明的民族或文化，可是我們有圖像歷史，所以透過技術生產圖像是一個值得發展的關鍵，可以連結電影、攝影、動畫，也可以藉此創造自己的影像。」

而高重黎對實驗電影的創作，在1984至1988年，連續獲頒7項8釐米「實驗」、「動畫」、「紀錄」類電影金穗獎。而到了21世紀，曾參與2002、2012年之《台北雙年展》，也曾於2005年受邀參與威尼斯雙年展台灣館展出。是台灣當代最重要的實驗影像藝術家之一。

在北美館甫結束的大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，事實上也能看見高重黎的名字與相關作品，高重黎為1980年代前衛展覽「息壤」的創始成員。而北美館館長王俊傑以及高重黎的相識，也就從八零年代開始。

對此，王俊傑表示：「回顧認識高重黎的40年間，這段期間無論是世界還是藝術環境，變動都非常劇烈，但高重黎的創作歷程，無論是使用的媒介，或是思考的議題，都沒有改變，仍舊堅持己身的思想創作脈絡前進，這是非常不容易的。」

王俊傑進一步說明：「從八零年代開始，高重黎透過實驗電影、攝影等複合媒體的裝置，這類多重的媒材，進行對於影像、媒介等生產議題的思考，當中具有非常高度的實驗性與原創性，幾近以手工的方式，思考歷史、回應文明，去做相關辯證，高重黎不僅在台灣是非常獨特的藝術家，在國際上也非常少見。」

Photo Credit: 北美館提供 高重黎

本次《生活決定意識：高重黎》的個展，在策展人李威儀的操刀之下，呈現高重黎創作生涯以來的階段性回顧，而在本展之中，除了有高重黎不同階段的代表作之外，包含早期作品《ASA的N次⽅》、《滅飛蚊香》和《手，可以是一張照片》，自1983年於台北美國文化中心首次個展後再度公開呈現，也有高重黎於金穗獎獲獎的實驗影像。

此外，展覽涵蓋精選了《⾁⾝與魂魄》、《光化學機械式活動影像裝置》、《幻燈簡報電影》、《明箱電影院》、《物象書》、《時間的位置》和《⼀卡⽪箱電影院》等系列代表作品，

至於，高重黎也特別為此展覽製作大型機械影像裝置作品，共計7件大型動力機械裝置首度展出的全新作品，其中包含以美國科幻影集《星艦迷航記》作為原型的創作啟發《數據牛仔或遠離烏克蘭》；以義肢反思記憶、歷史、情緒延展的製造工業，乃至於省思二戰時期帝國主義遺緒的《御賜義肢》等等。

對此，創辦《攝影之聲》，長期致力推廣影像閱讀、書寫以及研究的策展人李威儀表示：「距離高重黎老師個展問世，距今剛好40週年，早期的創作與最新的發表，讓大家看見老師在思考上的長征，對於感知的深層表達、影像生產的敏銳洞察，我們的物質條件在哪裡，美學就在哪裡，物質、生產、影像、制約乃至於權力關係，都促使我們面對自己與影像感知技術的狀態。」

Photo Credit: 藝術家及北美館提供 高重黎，《ASA的N次方》，1983，壓克力顏料、X光片、拍立得、義肢、影印物、鏡面壓克力、玻璃纖維，125x245公分

Photo Credit: 藝術家及北美館提供 高重黎，《一卡皮箱電影院系列》桌上一景，2006-2015

Photo Credit: 藝術家及北美館提供 高重黎，《遠離烏克蘭或數據牛仔》，2023，發泡海綿、機械動力裝置、PC塑膠板、燈，尺寸依場地而定

事實上，《生活決定意識：高重黎》的展名，就引自於馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的名句，高重黎表示：「唯有赢得我們自己的影像機器才能贖回我們的歷史與未來；這一場抵抗現代啟蒙的鬥爭與勝利。」

而《生活決定意識：高重黎》的展覽論述，就提及，「本展關注人與視聽技術的歷史和生產關係，展覽由多樣的技術持存構成，嘗試呈現一個將空間性感知時間化、時間性感知空間化之所。視聽——作為一種勞動形式——的支配與鬥爭，在此交戰。正是在生產力與控制力共謀發展的技術資本主義時代裡，高重黎長期對於影音工業的内在政治——從光學到聲學所聚合建制之情感 / 美學政治——的敏銳探問，顯得格外重要。」

最後，從如馬克思與恩格斯所言，「發展出自己物質生產和物質交往的人們，會隨著他們的這個實際狀況而改變他們的思想和思想產物。」由此，「不是意識決定生活，而是生活決定意識。」

而高重黎在開幕會上也表示，此展覽自己是抱著「做畢業展的心情」完成，「其實對我來說，這個場域是遊樂場、記者會場、工廠、展場混合的地方，也算是表演、展覽的一部份，甚至也像高中畢業展、威尼斯雙年展的延長賽。」

高重黎進一步說明：「我也是首度拿到美術館的天花板資源，讓我能夠做一些，一直想要做卻沒有資源能做的事，作品動用到非常多的技術，感謝北美館、高中同學、相關人才、技術的支援。」

對於此展，最終北美館館長王俊傑總結：「《生活決定意識：高重黎》從籌劃到順利公開展示，花費近三年，過程中得到非常多的幫助，特別感謝策展人李威儀，以及各種技術資源，讓展覽順利舉辦。我想，高重黎的展覽，終於能在美術館呈現，而且是一個獨特展覽的呈現，透過本次展覽，重新認識高重黎，也讓獨特的創作方法，回應對這個世界的看法。」

展覽介紹

名稱：《生活決定意識：高重黎》

時間：2023/03/25至2023/06/25

地點：台北市立美術館，1A展覽室

詳情請見官網或粉絲專頁

Photo Credit: 北美館提供

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航