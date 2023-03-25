北美館《生活決定意識》個展：台灣影像實驗先驅高重黎，創作生涯展望與回顧
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北美館的最新展覽《生活決定意識：高重黎》，呈現了高重黎這位深耕手工實驗影像藝術家的生涯，而其展名引自於馬克思與恩格斯洞察歷史唯物論的名句，高重黎表示：「唯有赢得我們自己的影像機器才能贖回我們的歷史與未來；這一場抵抗現代啟蒙的鬥爭與勝利。」
台北市立美術館（以下簡稱北美館）於今（25）日開幕的展覽《生活決定意識：高重黎》，於下午舉辦開幕記者會，席間包含北美館館長王俊傑、策展人李威儀、藝術家高重黎皆出席，表達對此展的看法、寄望以及感想。
高重黎1958年生於台北，1979年於台灣藝術專科學校畢業，早年因就讀印刷科系，開始大量接觸攝影，亦受到西方影像歷史的啟發，不斷研究影像生成原理，手工實驗屬於自己的影像生產工具，同時希望將馬克思（Karl Marx）的唯物理論引進視覺藝術來討論，並建立自己的影像機器文化與思維。
高重黎曾言：「我們是屬於一個沒有影像文明的民族或文化，可是我們有圖像歷史，所以透過技術生產圖像是一個值得發展的關鍵，可以連結電影、攝影、動畫，也可以藉此創造自己的影像。」
而高重黎對實驗電影的創作，在1984至1988年，連續獲頒7項8釐米「實驗」、「動畫」、「紀錄」類電影金穗獎。而到了21世紀，曾參與2002、2012年之《台北雙年展》，也曾於2005年受邀參與威尼斯雙年展台灣館展出。是台灣當代最重要的實驗影像藝術家之一。
在北美館甫結束的大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，事實上也能看見高重黎的名字與相關作品，高重黎為1980年代前衛展覽「息壤」的創始成員。而北美館館長王俊傑以及高重黎的相識，也就從八零年代開始。
對此，王俊傑表示：「回顧認識高重黎的40年間，這段期間無論是世界還是藝術環境，變動都非常劇烈，但高重黎的創作歷程，無論是使用的媒介，或是思考的議題，都沒有改變，仍舊堅持己身的思想創作脈絡前進，這是非常不容易的。」
王俊傑進一步說明：「從八零年代開始，高重黎透過實驗電影、攝影等複合媒體的裝置，這類多重的媒材，進行對於影像、媒介等生產議題的思考，當中具有非常高度的實驗性與原創性，幾近以手工的方式，思考歷史、回應文明，去做相關辯證，高重黎不僅在台灣是非常獨特的藝術家，在國際上也非常少見。」
本次《生活決定意識：高重黎》的個展，在策展人李威儀的操刀之下，呈現高重黎創作生涯以來的階段性回顧，而在本展之中，除了有高重黎不同階段的代表作之外，包含早期作品《ASA的N次⽅》、《滅飛蚊香》和《手，可以是一張照片》，自1983年於台北美國文化中心首次個展後再度公開呈現，也有高重黎於金穗獎獲獎的實驗影像。
此外，展覽涵蓋精選了《⾁⾝與魂魄》、《光化學機械式活動影像裝置》、《幻燈簡報電影》、《明箱電影院》、《物象書》、《時間的位置》和《⼀卡⽪箱電影院》等系列代表作品，
至於，高重黎也特別為此展覽製作大型機械影像裝置作品，共計7件大型動力機械裝置首度展出的全新作品，其中包含以美國科幻影集《星艦迷航記》作為原型的創作啟發《數據牛仔或遠離烏克蘭》；以義肢反思記憶、歷史、情緒延展的製造工業，乃至於省思二戰時期帝國主義遺緒的《御賜義肢》等等。
對此，創辦《攝影之聲》，長期致力推廣影像閱讀、書寫以及研究的策展人李威儀表示：「距離高重黎老師個展問世，距今剛好40週年，早期的創作與最新的發表，讓大家看見老師在思考上的長征，對於感知的深層表達、影像生產的敏銳洞察，我們的物質條件在哪裡，美學就在哪裡，物質、生產、影像、制約乃至於權力關係，都促使我們面對自己與影像感知技術的狀態。」
事實上，《生活決定意識：高重黎》的展名，就引自於馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的名句，高重黎表示：「唯有赢得我們自己的影像機器才能贖回我們的歷史與未來；這一場抵抗現代啟蒙的鬥爭與勝利。」
而《生活決定意識：高重黎》的展覽論述，就提及，「本展關注人與視聽技術的歷史和生產關係，展覽由多樣的技術持存構成，嘗試呈現一個將空間性感知時間化、時間性感知空間化之所。視聽——作為一種勞動形式——的支配與鬥爭，在此交戰。正是在生產力與控制力共謀發展的技術資本主義時代裡，高重黎長期對於影音工業的内在政治——從光學到聲學所聚合建制之情感 / 美學政治——的敏銳探問，顯得格外重要。」
最後，從如馬克思與恩格斯所言，「發展出自己物質生產和物質交往的人們，會隨著他們的這個實際狀況而改變他們的思想和思想產物。」由此，「不是意識決定生活，而是生活決定意識。」
而高重黎在開幕會上也表示，此展覽自己是抱著「做畢業展的心情」完成，「其實對我來說，這個場域是遊樂場、記者會場、工廠、展場混合的地方，也算是表演、展覽的一部份，甚至也像高中畢業展、威尼斯雙年展的延長賽。」
高重黎進一步說明：「我也是首度拿到美術館的天花板資源，讓我能夠做一些，一直想要做卻沒有資源能做的事，作品動用到非常多的技術，感謝北美館、高中同學、相關人才、技術的支援。」
對於此展，最終北美館館長王俊傑總結：「《生活決定意識：高重黎》從籌劃到順利公開展示，花費近三年，過程中得到非常多的幫助，特別感謝策展人李威儀，以及各種技術資源，讓展覽順利舉辦。我想，高重黎的展覽，終於能在美術館呈現，而且是一個獨特展覽的呈現，透過本次展覽，重新認識高重黎，也讓獨特的創作方法，回應對這個世界的看法。」
展覽介紹
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。