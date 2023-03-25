想要自由人生，反而首先要學會紀律—鄉育攜手知名企業顧問黃羽銘前進土城高中，暢談跨界人生與實踐

鄉育教育基金會於近日邀請知名企業顧問與炙羽管理顧問公司執行長黃羽銘，前往台南市立土城高中進行「人生設計師：比戲劇更精彩的真實」主題講座。黃羽銘執行長開場時就戲稱，這是一場請在場老師偶爾要摀著耳朵聽的講座，他會毫無保留地以自身為例，陪同學從女友的眼淚聊到升學，從玩活動做到與KOL合作的趣談。同學紛紛好奇一個高學歷電機系的背景，為何走上看似與所學完全無相關的企業顧問之路，更成立自己的管顧公司。

Photo Credit: 鄉育教育基金會

面對同學青春且直球的提問，先以「努力不可能白費」來破題，鼓勵學生從興趣著手，不一定要朝著職業邁進，但首要是認真變成自身的養分，進而在面對各種考驗時，就能夠打造自身的特殊性。例如大學時愛辦活動，現在就讓他在經營企業管顧事業之餘，也設計超過了上百種實戰與重視學習氛圍的企業內訓課程。此外，若想要享有真正的自由，就一定要讓自己的選擇變多，因此越早探索各種可能，找各種素材，進而在實踐的過程中，選擇自身真正的興趣，才能把人生設計成真正屬於自己的版本。

鄉育基金會自2022年正式成立後，針對學習歷程的多元主題，輔導有需要的高中生，撰寫學習檔案。今年開始，除了全學期包含假日工作坊在內的課程系列方式，透過平常生活所愛，發展成屬於自己風格的題目。也提供超過8種的學習工具單，讓學生們可以隨時演練，包括時間管理、專案管理、簡報實作等，進而在日常活用所學。也配合學校提供的時間，與產業KOL攜手，針對學生撰寫檔案時會遇到的課題，舉辦多元化的講座。

Photo Credit: 鄉育教育基金會

在講座的最後，黃羽銘執行長也真誠地提醒，想要打造屬於自己的自由，對自身的紀律更不可少，無論是幫助自己有效的推進計畫，或是正確積累實用的養分，都能讓自己有效率地朝目標邁進，這樣才能真正的探索出心中最想要做的事，實踐起來也能讓自己快樂。會後台南市土城高中圖書館主任蕭欣怡也鼓勵同學，就算是對檔案主題毫無想法或只有一點靈感，都可以來報名鄉育的工作坊，在講師和分組助教的輔導下，協助學生探索自己的興趣，讓高中學涯中，除了考上心目中理想的學校，更能從自己的興趣出發，進而找到想發展的方向。

核稿編輯：王銘岳