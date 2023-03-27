瑞士財政部長承受全球極大壓力，強勢促成瑞銀收購瑞信
我們想讓你知道的是
2008年，當瑞銀在金融危機中遭受巨大損失，瑞士政府選擇用納稅人的錢挽救瑞銀，而不是讓瑞銀被收購。對此瑞士社會的不滿直到今天仍未散盡，因此再來一次在政治上是無法想像的。瑞士財政部長卡琳・凱勒－蘇特在週日晚宣布兩銀行合併時強調：「這是一套商業解決方案，而非緊急財政救援。」
文：Stephen Morris、James Fontanella-Khan、Arash Massoudi（Financial Times）
翻譯：楊煦冬
科爾姆・凱萊赫（Colm Kelleher）是一位忙碌的愛爾蘭銀行家，自去（2022）年4月起擔任瑞銀集團（UBS）主席。他本想在3月17日星期五這天休息一天，慶祝聖派翠克節，然後在星期六去蘇黎世的一家酒吧觀看愛爾蘭對英格蘭的橄欖球比賽。他希望愛爾蘭能在這場六國錦標賽中贏得 「大滿貫」。
但早在週四（3月16日）接到電話之前，他就知道自己想度過一個娛樂性週末的計畫很有可能泡湯。因為城中競爭對手瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在三年醜聞纏身之後，終於成了歐洲銀行業的一顆毒瘤，造成了一團糟的局面。
在此一天之前，瑞士央行（SNB）注入500億瑞郎（約美金546億元）流動性支持，也未能挽回投資者對瑞信的信任。在最大的投資者沙烏地國家銀行主席庫德里（Ammar Al Khudairy）被問及是否會進一步提供資金時，他直截了當地回答「絕對不會」之後，該銀行的股價瞬間暴跌。
在美國監管機構接管了矽谷銀行的掌控權之後，全球市場已經出現了驚慌，在一天之內420億美元的存款被儲戶擠兌，而同樣的情況也發生在瑞士信貸銀行。富有的客戶每天從瑞信提取超過100億瑞郎的資金。外加10月份，社交媒體上出現了該銀行瀕臨倒閉的傳言後，已流失了1110億瑞郎。
「最大投資者說他不會再投一分錢的話，徹底摧毀了支撐客戶信任的最後一根稻草，如果他不這麼說，我們的情況可能完全不一樣，」一位瑞信圈內的人說。
週三（3月15日），瑞士央行、瑞士金融市場監管局（Finma）和聯邦財政部（FDF）的「三方組合」向正在沙烏地阿拉伯參加會議的瑞信首席執行官萊曼（Axel Lehmann）和董事會主席科納（Ulrich Körner）發出約談邀請。
在「三方組合」批准500億瑞郎的同一個會議上，他們還傳遞了另一個訊息：「你們將與瑞銀合併，並要在週日（3月19日）晚上，亞洲股市開盤之前宣布。這是別無選擇的。」一位了解談話內容的人透露。
凱萊赫在週四下午確定，自己的週末計畫肯定無法進行了。「三方組合」打電話給瑞銀，要求他們必須為了避免四面楚歌的瑞信倒閉找出挽救方案。
「倒閉清算〔國家插手的解決方案〕對金融系統來說將是一場災難，並帶有在全球蔓延的風險，」瑞銀方面的另一位相關人士說。他認為，在這件事上雙方的利益是一致的，因為瑞信失敗對瑞士財富管理行業的聲譽沒有任何好處。「所以我們願意在條件合適的情況下提供幫助。」
收購一個本地的競爭對手對於瑞銀來說應該象徵著一場勝利，但接管一家官司纏身、在數十億美元有毒資產中掙扎的銀行，瑞銀沒有意願做虧本的買賣。
愛爾蘭在週六（3月18日）贏得了「大滿貫」，但凱萊赫只在蘇黎世的James Joyce酒吧享受了一杯愛爾蘭吉尼斯黑啤以示慶賀。
以下的報告是根據上週末參加緊急會議的十幾位業內人士的答話編寫而成的，在這次交易談判中，一家有著167年歷史的傳統銀行與其最大的競爭對手合二為一；失去了一些次級債券持有人，並造成旗下全球數以萬計員工的工作不保。
有關這兩家總部位於蘇黎世的大銀行的合併早有傳言。瑞士信貸前負責人譚天忠（Tidjane Thiam）在2015年至2020年的任期內多次跟他的同事說過，這是「歐洲銀行業中唯一有意義的合併」。
但直到上週，瑞士相關機構一直考慮的都是兩個銀行的模式。 2008年，當瑞銀在金融危機中遭受巨大損失，瑞士政府選擇用納稅人的錢挽救瑞銀，而不是讓瑞銀被收購。對此瑞士社會的不滿直到今天仍未散盡，因此再來一次在政治上是無法想像的。
瑞士財政部長卡琳・凱勒－蘇特（Karin Keller-Sutter）在週日晚宣布兩銀行合併時強調：「這是一套商業解決方案，而非緊急財政救援。」
專家和代號
當雙方都清楚地意識到合併已不可避免時，他們分別召集了專家團隊，瑞信早就聘請了森爾維尤公司（Centerview），這是一家由布萊爾・埃夫隆（Blair W. Effron）創建、弗洛德（Tadhg Flood）協助的投資公司。但萊曼和科納還聘請了前瑞銀投資銀行家諾韋利（Piero Novelli）單獨為董事會提供諮詢，銀行家羅斯柴爾德（Rothschild）還向董事會提供了另一份公平意見書。
摩根大通銀行為瑞銀管理團隊提供專業建議，而摩根史坦利則為瑞銀董事會獻策，收購方還為每家銀行都設立了一個與樹有關的代號，瑞信是雪松；瑞銀是Ulmus，即拉丁語中的榆樹。
在整個過程中，瑞銀和瑞信之間幾乎沒有任何直接接觸，這讓瑞信的員工感到越來越不安與憤怒，因為他們被故意切斷了有關收購價格和條件的一切資訊。
大多數互動都是瑞士政府或監管機構的中間人通過Zoom進行的。
「週四，我們都聚集在蘇黎世，我們知道無論如何，政府會不惜一切代價在週一上午之前拿出解決方案，這是為了瑞士的國家利益，也是為了全球銀行的共同利益，」那位瑞信圈內人說。
Tags：
中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。