2023/03/25,
印太

美中關係低潮又逢蔡總統過境美國，拜習通話的機會窗口恐「開得慢、關得快」

美中關係低潮又逢蔡總統過境美國，拜習通話的機會窗口恐「開得慢、關得快」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拜登若能與習近平通話固然會是重要的起步，一旦實現，將是兩人自去（2022）年11月在印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會後首次公開互動。但消息人士透露，即便美方外交人員努力，中方仍對安排拜習通話興趣缺缺。

（中央社）美國上月初派戰機擊落一顆疑為中國的偵察氣球後，總統拜登說打算就此事與中國國家主席習近平通話，消除兩國間的隔閡。但好幾週時間過去，通話始終沒成。

非但拜習沒通成話，歷經雙方兩個月來的外交摩擦與習近平本週訪俄並與俄國總統普亭（Vladimir Putin）聯合譴責美國，部分人士認為美中關係已跌至雙方1970年代關係正常化以來最糟的程度。

此外，《路透社》稱台灣總統蔡英文宣布將於3月底至4月初造訪中美洲友邦，去、回程皆過境美國，又讓事情變得更加複雜。消息人士透露，蔡總統可能在過境加州期間會晤共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

哈佛大學中國研究教授柯偉林（William Kirby）說：「這對美國外交來說不是好時機。中俄上次這麼親近是在1957年，當時（中國領袖）毛澤東在莫斯科宣告『東風將壓倒西風』。」

如今，美國官員再一次自問該如何重設這段全球最重要的雙邊關係。

拜登若能與習近平通話固然會是重要的起步，一旦實現，將是兩人自去（2022）年11月在印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會後首次公開互動。但消息人士透露，即便美方外交人員努力，中方仍對安排拜習通話興趣缺缺。

中國外交部發言人汪文斌3月14日時被問到有無安排拜習通話時說：「我們認為，溝通的價值和意義在增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，但兩國關係未見緩和。知悉這場會面的消息人士說，這是美中高層官員於拜登2021年上任之初在阿拉斯加會談後，雙邊最不對盤的一次互動。

這名消息人士說，中國當時拒絕協調布王會，逼得美國國務院負責東亞事務的高階官員康達（Daniel Kritenbrink）親自到會議中心問王毅能否會面。

美國今年2月4日決定擊落闖入領空的中國氣球引燃中方怒火，王毅還指美方反應「歇斯底里」。

消息人士說，事隔3天拜登於2月7日發表國情咨文，內容似在質疑習近平國際舞台上的地位，再加深兩國齟齬。拜登當時在談話中說：「告訴我有哪一位世界領袖願意與習近平互換位置，一位就好。」他顯然意指中國正面臨一堆內外交迫的問題。

美國國務院發言人未說明美中官員在慕尼黑會面的情況，也未提到中國對拜登言論的反應，僅說美國會繼續與中國維持「開放、具建設性的溝通管道」。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute）中國事務專家史文（Michael Swaine）說：「過去，當（美中）關係遭遇嚴重低潮，例如1989年天安門大屠殺或1995年至1996年台海危機後，兩國都極力在雙邊關係下重建穩定的基礎。如今雙方交流幾乎滿是嚴重猜疑、尖銳發言和互相指責，妨礙實質往來。」

主管中國、台灣與蒙古事務的美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）目前人在中國，一名知情人士透露華自強有可能設法為布林肯訪中一事鋪路。

但美國國內部分人士認為中俄已然走上「新冷戰」路線，希望採取更強硬態度。共和黨籍眾院中國事務特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）就說，要確保中國不會像俄羅斯入侵烏克蘭般侵略台灣，華府應積極兌現積累的對台軍售，同時保證美國的硬實力能嚇阻習近平併吞台灣的野心。

不過，在習近平會晤普亭及中國成功斡旋沙烏地阿拉伯與宿敵伊朗復交後，拜登可能會發現習近平在任何對話中都更有自信。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員麥艾維（Lily McElwee）說，這會讓習近平更不可能釋出善意讓步。

曾在美國前總統歐巴馬執政時擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）說，考量拜登5月將赴日本和澳洲出席7大工業國集團（G7）和「四方安全對話」（Quad）會議，美方又曾呼籲共同抗中，因此拜習通話的機會窗口恐「開得慢、關得快」。

有美國媒體24日引述消息人士透露，美方目前估計在台灣蔡總統4月過境美國前，拜習不會進行通話。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。