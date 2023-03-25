好萊塢影星亞歷鮑德溫誤殺攝影師，律師抗議檢察官濫用法規，訴訟案陷入泥沼
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亞歷鮑德溫持槍誤殺攝影師的事件，目前全案仍在辯論中，而最新進展是，其中一名被告的律師聲稱，聖塔菲的地方檢察官瑪麗阿特維斯，濫用新墨西哥州允許任命外部檢察官的法規，也使得這起訴訟案持續陷入泥沼中。
2021年10月21日，美國知名男影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此事引起軒然大波，而後也進入司法階段。
全案雖然已和家屬達成和解，但檢察官仍提起訴訟，控告亞歷鮑德溫及道具師古鐵雷斯里德（Gutierrez Reed）因「魯莽疏失」致人死亡。而最新進展是，古鐵雷斯里德的律師聲稱，聖塔菲的地方檢察官瑪麗阿特維斯（Mary Altwies），濫用新墨西哥州允許任命外部檢察官的法規，也使得這起訴訟案持續陷入泥沼中。
《Rust》是一部西部片，由導演喬爾蘇札（Joel Souza）自編自導，而亞歷鮑德溫在片中飾演惡名昭彰的逃犯，不過，在得知孫子將被絞刑之後，則試圖幫助孫子越獄，卻同時面臨了警官和賞金獵人的追捕，但在過程當中，和孫子產生意想不到的化學效應。而亞歷鮑德溫除了親自演出之外，也是這部片的聯合製片。
當時，亞歷鮑德溫於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此外，導演喬爾蘇札當時也遭致傷害，送醫急救。
事發當時，《Rust》劇組紛紛表示：「演員和劇組人員都被這齣悲劇徹底摧毀了，我們要向Halyna的家人和親人表示最深切的哀悼。我們目前已停止製作這部電影，並正全力配合聖塔菲警局的調查。在我們努力處理這起可怕事件的過程中，我們將為與這部電影有關的每個人提供諮詢服務。」
此外，國際電影攝影師協會「Local 600」主席John Lindley以及執行董事Rebecca Rhine也發出聲明，表示：「我們支持對這一悲慘事件進行全面調查。這是一個可怕的損失，我們哀悼工會的家庭成員的離世。」
Halyna Hutchins曾參與多部短片的攝影工作，並於2015年畢業於美國電影學院（American Film Institute），在2017年時則擔任《Snowbound》的攝影師，此片也是Halyna Hutchins的首部長片作品，而後Halyna Hutchins擔綱攝影師的劇情長片還有《噬血達琳》、《Archenemy》、《Blindfire》、《The Mad Hatter》等等，在這幾年當中產量不算少，且在2019年被美國攝影師協會評為「正在崛起的耀眼新秀」。
Halyna Hutchins的朋友，同樣為攝影師的Michael Pessah則說：「Halyna是一個很棒的、積極的、有創造力的人，對突破自我以及製作電影感到非常興奮。她真的正逐漸攀向巔峰。」
全案目前進入司法階段，而其實，兩週前本案的檢察官Andrea Reeb，才因為身份問題辭職。Andrea Reeb是新墨西哥州眾議院的議員，根據《紐約時報》指出，去（2022）年Andrea Reeb發了一封信給地方檢察官，要求宣傳自己參與此案，「因為這有助於我的競選。」
此事也遭亞歷鮑德溫的律師抗議，聲稱Andrea Reeb不能同時擔任議員以及檢察官，「這是可怕的誤判，Andrea Reeb透過此案推進她的政治生涯，進一步濫用制度。」而Andrea Reeb也就在此事過後辭職。
目前處理此案的地方檢察官，則是前文提及的瑪麗阿特維斯。
不過，根據《綜藝報》報導，亞歷鮑德溫的律師，在Andrea Reeb離開之後，並未反對任命一名新的特別檢察官，這名新的特別檢察官，將與瑪麗阿特維斯共同處理此案。地方檢察官辦公室也曾要求法院，批准任命一名新的特別檢察官。
瑪麗阿特維斯也表示辦公室人手不足，瑪麗阿特維斯也說明，該州很難招募到新的檢察官，因此需要一名特別檢察官，避免從辦公室的龐大案件中消耗資源。「我和身份尚未確定的特別檢察官，沒有道德理由不能就此案合作。」
至於古鐵雷斯里德的律師則是聲稱，地方檢察官辦公室例行處理過失殺人案件，法律不允許檢察官僅僅因為案件引人注目就導入外部幫助。古鐵雷斯里德的律師試圖阻止在此案任命一名新的檢察官。
目前，檢察官辦公室因處理此案而遭受批評。某部分法律專家，甚至對亞歷鮑德溫及道具師古鐵雷斯里德是否確實存在「刑事過失」提出懷疑。
法官將於下週一聽取有關該爭議的辯論。
新聞來源
- Ex-Prosecutor in ‘Rust’ Case Suggested Role ‘Might Help’ Her Campaign（The New York Times）
- ‘Rust’ Armorer Seeks to Block Appointment of New Prosecutor（Variety）
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核稿編輯：翁世航
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