好萊塢影星亞歷鮑德溫誤殺攝影師，律師抗議檢察官濫用法規，訴訟案陷入泥沼

2021年10月21日，美國知名男影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此事引起軒然大波，而後也進入司法階段。

全案雖然已和家屬達成和解，但檢察官仍提起訴訟，控告亞歷鮑德溫及道具師古鐵雷斯里德（Gutierrez Reed）因「魯莽疏失」致人死亡。而最新進展是，古鐵雷斯里德的律師聲稱，聖塔菲的地方檢察官瑪麗阿特維斯（Mary Altwies），濫用新墨西哥州允許任命外部檢察官的法規，也使得這起訴訟案持續陷入泥沼中。

Photo Credit: GettyImages 亞歷鮑德溫

《Rust》是一部西部片，由導演喬爾蘇札（Joel Souza）自編自導，而亞歷鮑德溫在片中飾演惡名昭彰的逃犯，不過，在得知孫子將被絞刑之後，則試圖幫助孫子越獄，卻同時面臨了警官和賞金獵人的追捕，但在過程當中，和孫子產生意想不到的化學效應。而亞歷鮑德溫除了親自演出之外，也是這部片的聯合製片。

當時，亞歷鮑德溫於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此外，導演喬爾蘇札當時也遭致傷害，送醫急救。

事發當時，《Rust》劇組紛紛表示：「 演員和劇組人​​員都被這齣悲劇徹底摧毀了，我們要向 Halyna 的家人和親人表示最深切的哀悼。我們目前已停止製作這部電影，並正全力配合 聖塔菲 警局的調查。在我們努力處理這起可怕事件的過程中，我們將為與這部電影有關的每個人提供諮詢服務。」

此外，國際電影攝影師協會「Local 600」主席John Lindley以及執行董事Rebecca Rhine也發出聲明，表示：「 我們支持對這一悲慘事件進行全面調查。 這是一個可怕的損失，我們哀悼工會的家庭成員的離世。」

Halyna Hutchins曾參與多部短片的攝影工作，並於2015年畢業於美國電影學院（American Film Institute），在2017年時則擔任《Snowbound》的攝影師，此片也是Halyna Hutchins的首部長片作品，而後Halyna Hutchins擔綱攝影師的劇情長片還有《噬血達琳》、《Archenemy》、《Blindfire》、《The Mad Hatter》等等，在這幾年當中產量不算少，且在2019年被美國攝影師協會評為「正在崛起的耀眼新秀」。

Halyna Hutchins 的朋友，同樣為攝影師的 Michael Pessah則 說：「 Halyna 是一個很棒的、積極的、有創造力的人，對突破自我以及製作電影感到非常興奮。她真的正逐漸攀向巔峰。」

全案目前進入司法階段，而其實，兩週前本案的檢察官Andrea Reeb，才因為身份問題辭職。Andrea Reeb是新墨西哥州眾議院的議員，根據《紐約時報》指出，去（2022）年Andrea Reeb發了一封信給地方檢察官，要求宣傳自己參與此案，「因為這有助於我的競選。」

此事也遭亞歷鮑德溫的律師抗議，聲稱Andrea Reeb不能同時擔任議員以及檢察官，「這是 可怕的誤判， Andrea Reeb透過此案推進她的政治生涯，進一步濫用制度。」而Andrea Reeb也就在此事過後辭職。

目前處理此案的地方檢察官，則是前文提及的瑪麗阿特維斯。

不過，根據《綜藝報》報導，亞歷鮑德溫的 律師，在 Andrea Reeb離開之後， 並未反對任命一名新的特別檢察官，這名新的特別檢察官，將與 瑪麗阿特維斯共同 處理此案。地方檢察官辦公室也曾要求法院，批准任命一名新的特別檢察官。

瑪麗阿特維斯也 表示辦公室人手不足， 瑪麗阿特維斯也說明 ，該州很難招募到新的檢察官 ，因此需要一名特別檢察官，避免從辦公室的龐大案件中消耗資源。「我 和身份尚未確定的特別檢察官，沒有道德理由不能就此案合作。」

至於 古鐵雷斯里德的律師則是聲稱， 地方檢察官辦公室例行處理過失殺人案件，法律不允許檢察官僅僅因為案件引人注目就導入外部幫助。 古鐵雷斯里德的律師 試圖 阻止在此案任命一名新的檢察官。

目前，檢察官辦公室因處理此案而遭受批評。某部分法律專家，甚至對 亞歷鮑德溫及道具師古鐵雷斯里德 是否確實存在「刑事過失」提出懷疑。

法官將於下週一聽取有關該爭議的辯論。

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核稿編輯：翁世航