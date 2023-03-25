2023/03/25,
商業

「疫情衝擊、電視業面臨新時代洗禮」，TVB宣布遣散5%員工

「疫情衝擊、電視業面臨新時代洗禮」，TVB宣布遣散5%員工
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無線電視開台後，獨霸香港電視業數十年。但近幾年香港電視業低迷，廣告不足，加上在3年前爆發的「反送中」運動中，有示威者不滿該台的報導方式，發起杯葛該台行動，令該台業務籠罩另一層陰霾。

（中央社）香港電視廣播有限公司（俗稱無線電視或TVB）將會資遣約5%員工，以節省成本；近幾年來，無線電視面對市場低迷及部分「反送中」運動支持者的杯葛，營運欠佳。

無線電視行政主席許濤昨日（24日）向員工發信，指出疫情及抗疫措施對香港經濟和市場帶來巨大衝擊，經濟前景仍存在很多挑戰，電視業正面臨新時代的洗禮，資源需求日益殷切。

信件表示，為了順應市場變化，無線電視將進行成本優化管理，以保障業務穩定性及可持續發展；無線電視將引入優化成本及資源管理方案，目標節省港幣2.6億元年度營運開支。

許濤又說，無線電視將會大幅調整節目製作預算，舊有節目製作模式將會轉型，一些未能達到預期收視及經濟收益的節目，將被中止。

無線電視於1967年底開播，當時由本地富商利孝和與邵逸夫等人創辦，是香港首家獲得免費無線電視牌照的電視台。

無線電視開台後，獨霸香港電視業數十年。但近幾年香港電視業低迷，廣告不足，加上在3年前爆發的「反送中」運動中，有示威者不滿該台的報導方式，發起杯葛該台行動，令該台業務籠罩另一層陰霾。

無線電視在如此困局之下，近年積極探索新業務和市場，其中與中國大陸業者合作是其顯著方向，包括與淘寶合作在網路平台促銷產品，又與優酷簽署合作框架協議，令其股價近半個月來一飛沖天，從港幣3元水平左右上升至10元水平。

目前無線電視的最大股東是邵氏兄弟（香港）有限公司，佔22.1%股權。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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