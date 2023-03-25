2023/03/25,
社會

港重推「資本投資者移民」，移民顧問估首年8000宗申請、吸逾2000億港元

港重推「資本投資者移民」，移民顧問估首年8000宗申請、吸逾2000億港元
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港府重新推出赴港投資移民的「資本投資者入境計劃」，規定申請人在本地市場投放一定資產，但不包括購房，通過審批後可來港居住和發展。專家估計，計劃首年可以吸引8000例申請，預料將有超過港幣2000億元流入。

（中央社）香港移民專家估計，港府提出的吸引海外人士來港投資移民計劃，首年可以吸引8000例申請，預料將有超過港幣2000億元流入。

財政司司長陳茂波上月底發表財政預算案，宣布重新推出赴港投資移民的「資本投資者入境計劃」，規定申請人在本地市場投放一定資產，但不包括購房，通過審批後可來港居住和發展。

港府8年前也曾推出類似計劃，當時投資者可以購買房地產，這項計劃施行兩年後中止。

針對港府重新推出相關計劃，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷日前向媒體說，政府相隔8年後重啟投資移民計劃，積壓不少需求，保守估算首年可能有多達8000例申請，吸引逾2000億元來港。

《香港電台》引述她說，這些外來資金主要投放在金融產品或科創企業等領域。

據指出，香港8年前首次推出的投資移民計劃，批出了3.5萬例申請，吸納超過3000億元投資額，當中房地產投資佔425億元。

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2019年香港爆發「反送中」運動，其後港府訂定《國安法》，又修改了選舉制度，落實「愛國者治港」原則，這明顯導致香港出現歷來較大規模的移民潮。

而港府在3年疫情期間採取嚴格的防疫限制，也導致外企人才和資金離港。

為了彌補人才流失，除了上述投資移民計劃外，港府去年底也推出「高端人才通行證計劃」，吸引全球百強大學畢業生來港，獲批者可獲發給2年的通行證來港發展，不設人數限額。

香港行政長官李家超曾表示，近兩年有14萬勞動人口流失。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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