2023/03/26,
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泰國大選：流亡前總理表示若能返泰願入監服刑，總理帕拉育獲提名競選連任

泰國大選：流亡前總理表示若能返泰願入監服刑，總理帕拉育獲提名競選連任
泰國前總理塔克辛2019年在香港受訪檔案照。Photo Credit: GettyImages

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塔克辛24日在日本接受《共同通信社》（Kyodo News）專訪時表示，如果他可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。塔克辛表示，他已經在外面服刑了16年，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的。」塔克辛表示，在監獄服刑不是他該付的代價，但是他願意這麼做，因為他想和他的孩子還有孫子孫女相聚。

（中央社）流亡海外的泰國前總理塔克辛接受媒體專訪表示，如果他有機會返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑，因為他希望人生剩下來的幾年可以和家人相聚。

塔克辛：入監服刑不是該付的代價，但想和孩子還有孫子孫女相聚

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，塔克辛流亡海外，2008年塔克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。

泰國即將在今年5月14日舉行國會大選，塔克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra） 將代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調顯示貝東丹有高度的人氣。

塔克辛24日在日本接受《共同通信社》（Kyodo News）專訪時表示，如果他可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。塔克辛表示，他已經在外面服刑了16年，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的。」

塔克辛表示，在監獄服刑不是他該付的代價，但是他願意這麼做，因為他想和他的孩子還有孫子孫女相聚。

塔克辛有信心為泰黨在即將來臨的大選中可以獲得過半席次，因為民眾已經受夠了總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的執政，但是即使是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

塔克辛也對么女貝東丹擔任總理有高度信心，他認為貝東丹比他冷靜也比他有耐心，而貝東丹已經準備好擔任總理一職。

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Photo Credit: GettyImages
泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）

泰國總理帕拉育正式獲提名競選連任

中央社》報導，隨著5月14日將舉行國會大選，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）也於25日正式獲得提名競選連任，成為新成立政黨泰國民族團結黨（United Thai Nation Party）的首位總理候選人。

《路透社》報導，現年69歲、隸屬於泰國民族團結黨的帕拉育可能會對上為泰黨（Pheu Thai）的代表，也是前總理塔克辛之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。

帕拉育是軍人出身，在2014年泰國軍方發動政變推翻文人政府後上台，2019年當選為文職領導人。

這位退役軍人支持度在民意調查中落後於競爭對手，但希望透過照顧人民福祉和維持國家穩定，以及保護君主制的承諾來提高支持度。

帕拉育在一個政黨活動中，於介紹全部400個選區的候選人時說：「我們無償地讓每個人都盡可能開心」，並表示：「最重要的是保衛國家和保護國家的主要機構。請像往常一樣相信我。」

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Photo Credit: 中央社
泰國總理帕拉育

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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