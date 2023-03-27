TikTok風暴：為什麼一些國家認為中國科技公司會帶來安全風險？
我們想讓你知道的是
網路安全公司ESET的全球安全顧問傑克・摩爾（Jake Moore）說，並沒有確鑿證據指，中國正利用其科技企業進行間諜活動。但是，他說：「現在有擔憂認為，像華為和TikTok等公司已經大到可以大規模的盜取數據並危害國家安全。」「各政府現在採取預防手段而不是再晚一些，是正確的。」
社群媒體應用程式TikTok的安全問題成為美國政界的眾矢之的，美國國會成員在周四（3月23日）的聽證會上就這一問題對TikTok的CEO周受資進行了近五個小時的拷問。
美國已經威脅要全面禁止這個應用程式的使用，假如該公司仍然由中國公司擁有的話——拜登政府要求TikTok從總部位於北京的母公司字節跳動（ByteDance）剝離。
中國一直否認其科技企業會帶來安全風險的說法，並且稱西方國家的禁令是「政治表演」。
中國商務部則在周五（3月24日）表示，堅決反對美國「僅從外國投資者身份出發」強制出售TikTok的要求。
儘管如此，還是有越來越多的西方國家，針對安全方面的憂慮而對其他中國科技公司採取措施。
目前針對TikTok的限制有哪些？
TikTok是一個製作和分享短影片的平台，母公司是中國科技企業字節跳動（ByteDance）。
這一社群應用創建於2016年，目前已經成為世界第三大最受歡迎的網上服務平台，每月活躍用戶數量超過10億。
加拿大、比利時、丹麥、新西蘭、台灣、英國和美國的政府裝置均禁用該程式。
歐盟告知其工作人員在配發給他們的手機上刪除該應用程式，並建議他們在安裝了機構官方應用的私人手機上刪除TikTok。
印度基於安全方面的憂慮已經全面禁用TikTok。
阿富汗也禁用該程式，以避免年輕人「受到誤導」。
這些國家為什麼認為TikTok帶來安全風險？
TikTok收集的用戶數據類型與臉書（Facebook）和Instagram等其他很多社群媒體公司是一樣的。
當中包括名字、年齡、電話號碼、電郵地址和照片等。
聯邦局局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）過去曾指出過中國在2017年訂立的《國家情報法》，說其要求各企業「在提供訊息方面是政府叫它們做就做什麼，或者就是做中國政府的工具」。
TikTok還有一個向用戶推薦短影片的工具，叫做「For You」的頻道。專家說，它比臉書或者YouTube的同類頻道設計得更好。
「在向用戶展示內容方面，TikTok有一個更複合的模式，」倫敦大學皇家哈洛威學院訊息安全部的瑪麗亞姆・默恩茲哈德博士（Dr Maryam Mehrnezhad）說，「這使得散播虛假訊息變得更容易，而鑒別和偵查卻變得更困難。」
還有哪些中國科技公司成為目標？
專攻5G技術的中國公司，比如華為、中興（ZTE）和海能達（Hytera）等，在澳洲、美國、日本、印度和加拿大等國都已經被禁止參與網路設備安裝。
英國政府亦已下令，在2027年之前移除由華為安裝的5G網路。
美國和荷蘭政府則正限制相關半導體技術出口至中國，因為擔憂中國的超級電腦和人工智慧（AI）技術發展會帶來安全問題。
英國和澳洲政府已下令中國製造的保安攝影機從敏感地點移除。
禁令的背後是什麼？
各政府擔心，中國公司在外國網路中安裝的5G設備包括一些「後門」，可以將數據傳輸回北京。
通過像海康威視（Hikvision）這樣的公司，中國目前是世界上最大的保安攝影機生產地。有人認為這些產品可能暗中將情報傳送給中國。
有專家指出，西方國家在全世界建造電話網路的時候就曾加入過後門訪問渠道，於是很難相信中國不會做同樣的事。
網路安全公司ESET的全球安全顧問傑克・摩爾（Jake Moore）說，並沒有確鑿證據指，中國正利用其科技企業進行間諜活動。
但是，他說：「現在有擔憂認為，像華為和TikTok等公司已經大到可以大規模的盜取數據並危害國家安全。」
「各政府現在採取預防手段而不是再晚一些，是正確的。」
中國就西方的禁令說了什麼？
中國外交部形容對TikTok和其他科技公司的禁令是「政治表演」，稱美國是「一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓別國企業。」
TikTok堅稱，它收集的數據不比其他社群媒體應用多，並且是獨立於政府之外。
2022年，該公司承認其在中國境內的部分員工可以訪問在歐洲收集到的用戶數據，但是表示，他們正在致力於尋找方法將這些訊息保留在歐洲。
它還表示，美國的用戶數據如今是通過美國的服務器進行處理，並不會傳到中國。
在周受資的美國國會聽證之後，中國外交部發言人毛寧在周五的記者會向《路透社》表示：「美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全。」
她引述美國國會議員指，尋求禁止TikTok是「仇外的政治迫害」，要求美方「尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業」。
中國商務部發言人束玨婷則在周五表示，美國要求強制出售TikTok美國資產的表態，是「無視產品和服務本身，僅從外國投資者的身份出發」，將「嚴重影響」中國和全球投資者赴美投資的信心。
「如果該消息屬實，中方將堅決反對，」她說，並表示若出售或剝離TikTok將涉及技術出口問題，中國政府將按中國的法律法規作出決定。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。