2023/03/26,
教育

私校退場審議：東方設計大學、龍德家商遭列專案輔導，2年未改善就得退場

私校退場審議：東方設計大學、龍德家商遭列專案輔導，2年未改善就得退場
東方設計大學｜Photo Credit：東方設計大學官方網站

我們想讓你知道的是

東方學校財團法人東方設計大學及苗栗縣私立龍德家商在昨日被列為專案輔導學校，兩校分別有師資質量不符基準及財務狀況顯著惡化的問題。私校工會理事長尤榮輝說明，據聞東方設計大學一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議。

昨（25）日又有2所私立學校遭教育部退場審議會列為專案輔導學校，分別為東方學校財團法人東方設計大學及苗栗縣私立龍德家商，兩校分別有師資質量不符基準及財務狀況顯著惡化的問題。其中，龍德家商曾兩度被提報審議，第三次財務狀況仍未改善，才被列為專輔學校。

教育部昨召開私校退場審議會第12次會議，由教育部國教署署長彭富源主持，共有22名委員出席，達到法定出席門檻。

根據《私立高級中等以上學校退場條例》，東方設計大學因師資質量不符合法規所定基準，經學校主管機關限期改善，次學年度全校仍有50％以上的院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準，且3年內被列為預警學校達兩次以上，而被認定為專案輔導學校，並依法給予改善期限兩年。

東方設計大學在2019年7月爆出校方要求教職員簽「減薪同意書」後，私校工會理事長尤榮輝指出，該校招生每況愈下，被列為專輔學校並不意外。不過，該校董事會多由教育部派出的公益董事組成，成員多為辦學經驗豐富的大學校長及教育官員，如董事長鍾任琴為前朝陽科大校長、董事蕭介夫為前義守大學校長、監察人楊國賜為前教育部次長等等。尤榮輝表示，如果改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。

尤榮輝說明，東方設計大學生存的關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。尤榮輝也期待東方公益董事能以教職員工工作權為念，積極引進外部資金，勿戀棧權位，才可能讓東方設計大學解除專輔列管。

龍德家商三度提報審議會終遭列為專輔

苗栗縣私立龍德家商也在本次會議中列入專輔學校，該校符合法規鎖定基準，財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運，因此被列為專輔學校，同樣給予改善期限兩年。

尤榮輝表示，龍德家商曾在去年11月和12月兩度被提報審議為專輔學校，但當時未獲退審會認同，學校還發公開信宣布「好消息」，只是三個月後財務仍未改善，第三次被提報後終於列為專輔學校，恐怕讓招生更雪上加霜。

尤榮輝表示，偏鄉私中辦學環境艱困，如果招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，但巧婦難為無米之炊，建議學校與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。

依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少三人擔任所屬學校法人董事，以及學者專家一人擔任監察人。在本次的退場審議會中，也通過先前列入專輔的嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中及苗栗縣大成高中，共武所學校加派董事及監察人名單。

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核稿編輯：羅元祺


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