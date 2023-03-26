私校退場審議：東方設計大學、龍德家商遭列專案輔導，2年未改善就得退場

昨（25）日又有2所私立學校遭教育部退場審議會列為專案輔導學校，分別為東方學校財團法人東方設計大學及苗栗縣私立龍德家商，兩校分別有師資質量不符基準及財務狀況顯著惡化的問題。其中，龍德家商曾兩度被提報審議，第三次財務狀況仍未改善，才被列為專輔學校。

教育部昨召開私校退場審議會第12次會議，由教育部國教署署長彭富源主持，共有22名委員出席，達到法定出席門檻。

根據《私立高級中等以上學校退場條例》，東方設計大學因師資質量不符合法規所定基準，經學校主管機關限期改善，次學年度全校仍有50％以上的院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準，且3年內被列為預警學校達兩次以上，而被認定為專案輔導學校，並依法給予改善期限兩年。

東方設計大學在2019年7月爆出校方要求教職員簽「減薪同意書」後，私校工會理事長尤榮輝指出，該校招生每況愈下，被列為專輔學校並不意外。不過，該校董事會多由教育部派出的公益董事組成，成員多為辦學經驗豐富的大學校長及教育官員，如董事長鍾任琴為前朝陽科大校長、董事蕭介夫為前義守大學校長、監察人楊國賜為前教育部次長等等。尤榮輝表示，如果改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。

尤榮輝說明，東方設計大學生存的關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。尤榮輝也期待東方公益董事能以教職員工工作權為念，積極引進外部資金，勿戀棧權位，才可能讓東方設計大學解除專輔列管。

龍德家商三度提報審議會終遭列為專輔

苗栗縣私立龍德家商也在本次會議中列入專輔學校，該校符合法規鎖定基準，財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運，因此被列為專輔學校，同樣給予改善期限兩年。

尤榮輝表示，龍德家商曾在去年11月和12月兩度被提報審議為專輔學校，但當時未獲退審會認同，學校還發公開信宣布「好消息」，只是三個月後財務仍未改善，第三次被提報後終於列為專輔學校，恐怕讓招生更雪上加霜。

尤榮輝表示，偏鄉私中辦學環境艱困，如果招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，但巧婦難為無米之炊，建議學校與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。

依照《私立高級中等以上學校退場條例》規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少三人擔任所屬學校法人董事，以及學者專家一人擔任監察人。在本次的退場審議會中，也通過先前列入專輔的嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中及苗栗縣大成高中，共武所學校加派董事及監察人名單。

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核稿編輯：羅元祺