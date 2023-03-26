2023/03/26,
政治

屏東縣長當選無效訴訟：地院驗票初步認定10張爭議票，周春米要蘇清泉「願賭服輸」

屏東縣長當選無效訴訟：地院驗票初步認定10張爭議票，周春米要蘇清泉「願賭服輸」
屏東縣長周春米｜Photo Credit: 中央社

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屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，法官初步認定有10張爭議票。屏東縣長周春米說，蘇清泉在選後提出司法訴訟，屢次開庭都號召民眾在庭外聲援，雖然不會影響司法獨立審判，但既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

（中央社）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，昨（25）日屏東地方法院勘驗12個投開票所，共1萬2343張選票，法官依客觀事實初步認定有10張爭議票，最後須由合議庭法官認定。

屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

《中央社》記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票、詹智鈞368票。另外，無效票有235張、已領未投3張、用餘票4192張。

屏東地方法院驗票程序從25日上午9時開始，約中午就完成驗票。屏東地方法院告訴《中央社》記者，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定。

屏東縣長選舉驗票10張有爭議，周春米尊重結果

屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院勘驗12個投開票所，共1萬多張選票，法官初步認定有10張爭議票。屏東縣長周春米表示，尊重驗票結果。

屏東地方法院告訴《中央社》記者，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定。

針對25日驗票結果。周春米回應，均有律師在現場，就像投開票所的選務工作人員在投開票過程都有各候選人指派的監察員在場觀看監督一樣，尊重驗票結果。

周春米指出，司法不會服務任何個人的欲求，即使結果不符合期待，也要有願賭服輸的君子風範，若一再挑撥，引發對立，甚至不符期待就懷疑司法獨立的公正性，都是對社會的負面示範。

周春米說，蘇清泉在選後提出司法訴訟，屢次開庭都號召民眾在庭外聲援，雖然不會影響司法獨立審判，但既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

周春米強調，就職屏東縣長後深感責任重大，全力為縣政打拚，未來會跟縣民一起努力，讓屏東繼續向前。

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核稿編輯：羅元祺


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