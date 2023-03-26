俄羅斯宣布將在白羅斯部署戰術核武，普亭稱「美國數十年來一直在盟國領土這麼做」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）25日將在白羅斯領土上部署戰術核武，並將這項計畫與美國在歐洲部署核武相提並論。對此，美國國務院表示不會調整其核武戰略，也沒有看到任何俄國要使用核武的跡象。

普亭25日宣布，俄國與鄰國白羅斯達成協議，會在其領土上部署戰術核武。這是從俄國13個月前入侵烏克蘭以來，最明確的核武信號之一，綜合《半島電視台》及《路透社》報導，普亭釋出這個消息之際，俄國與西方國家的關係因烏克蘭戰爭加劇，且一些俄國鷹派政客及評論員正在預測，如果俄羅斯被逼到極限，有權使用核武來自我防衛。

普亭把這項計畫比喻為美國在歐洲部署核武，他向國營電視台指出，「這也沒什麼不尋常的，首先，美國數十年來一直都這麼做，他們長期在盟國領土部署戰術核武。」至於此舉是否違反《核武禁擴條約》，普亭表示：「我們都認同我們在做一樣的事情，我要強調，這並不違背我們的義務，也沒有違反禁止核武擴散的國際義務。」

普亭向國營電視台指出，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）長期以來持續提出想在該國部署戰術核武，俄國已經在白羅斯部署10架能夠攜帶戰術核武的飛機，並轉讓可用於發射核武的伊斯坎德（Iskander）戰略飛彈系統，7月1日前俄國將在白羅斯完成建造戰術核武儲存設施，且不會將武器控制權交給明斯克。

美方：不會調整核武戰略

根據《CNN》的報導，美國國務院指出，會繼續監測俄羅斯在白羅斯部署戰術核武所帶來的影響，但不會調整其核武戰略。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示：「我們還沒有看到任何理由去調整我們自己的核戰略態勢，也沒有看到任何俄羅斯要準備使用核武的跡象。」另一位發言人則表示，兩國對此已經討論一段時間，並在過去一年中發表了多次聲明。

美方在先前就已經向普亭明確表示，只要在烏克蘭使用核武就必須承擔後果，但卻不講清楚到底是什麼後果。

美國總統拜登（Joe Biden）在去（2022）年10月曾向《CNN》回應俄羅斯的核武問題，他表示：「對我來說，談論我們會做什麼或不做什麼，是不負責任的。」但當時拜登也暗示事態可能快速升級，「沒有人能確定會發生什麼，結束可能會是世界末日。」

普亭2月時單方面宣布「暫停」與美國簽訂的《新削減戰略武器條約》（New START／СНВ-III），這是兩國之間僅存的最後一項核武規範協議，此舉遭到北約抨擊。

根據《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前又再次向西方盟國請求更多軍事支持，本週稍早有18個國家簽署一項協議，要在明（2024）年提供至少100萬枚砲彈給這個飽受戰爭蹂躪的國家。而澤倫斯基卻向日本媒體表示，在更多彈藥抵達之前，烏克蘭無法在東部發動反攻。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺