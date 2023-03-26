本土中重症85例、29死，指揮中心：「輕症0+n」新制首週未見疫情升溫
我們想讓你知道的是
羅一鈞說明，新制實施前，初估中重症占所有染疫人數的千分之5左右，過去約一週中重症通報趨勢也是每天都落在100例上下，若以中重症趨勢再反推回輕症人數，每天新感染人數大約是2萬人左右，並沒有出現外界擔憂的社區活動增加病毒、疫情升溫狀況。
（中央社）20日起COVID-19輕症免隔離0+n，不再通報輕症病例，確診者只剩下中重症個案。指揮中心今（26）日公布新增中重症確診85例、29例死亡，發言人羅一鈞評估新制上路首週未見疫情反彈。
國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增85例本土中重症病例，依然沒有境外移入個案，死亡29例；另外，還有舊制補通報病例4名本土個案、沒有境外移入。
過去一個月中重症平均數為每天約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響，有高低起伏。羅一鈞接受媒體聯訪時表示，上述過去一個月平均數據涵蓋2月本土疫情下降時段，新制上路後，兒童中重症通報更準確，數據增加，中重症通報無低估問題。
羅一鈞說明，新制實施前，初估中重症占所有染疫人數的千分之5左右，過去約一週中重症通報趨勢也是每天都落在100例上下，若以中重症趨勢再反推回輕症人數，每天新感染人數大約是2萬人左右，並沒有出現外界擔憂的社區活動增加病毒、疫情升溫狀況。
羅一鈞說，因應輕症0+n上路，新舊制緩衝期至今天可補通報病例，預估明天公布數據可能還有補通報病例數。未來將會透過機構陽性率、健保碼勾稽及口服抗病毒藥物開立數據等，持續監測社區疫情，新制實施首週，專線並沒有收到染疫民眾對於領藥或實體看診投訴。
羅一鈞表示，了解醫病雙方對於新就醫模式需要磨合，呼籲民眾若居家篩檢陽性，就醫應戴口罩、主動告知，醫療院所對於篩檢陽性民眾，防護裝備規格與一般常規照顧相同，配戴一般醫用口罩，若替病人量血壓，可戴手套，或執行前後使用酒精、洗手。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。