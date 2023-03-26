2023/03/26,
政治

學甲88槍擊案：幕後指使者王文宗遭押，立委王定宇稱其為謝龍介學甲後援會長

學甲88槍擊案：幕後指使者王文宗遭押，立委王定宇稱其為謝龍介學甲後援會長
Photo Credit: 中央社

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立委王定宇就在臉書上發文指出，王文宗是前台南市議長李全教的合作夥伴、國民黨學甲區主任、謝龍介學甲後會會長、等等，被點名的謝龍介發布聲明表示，他的學甲後援會長是婦女會系統的周素蘭，強調王文宗未擔任總部的任何職務。

學甲88槍擊案幕後指使者王文宗曾藏匿主嫌「紅龜」洪政軍，遭南檢羈押禁見。對此，民進黨立委王定宇強調王文宗與國民黨之間的密切關係，尤其指他曾任前國民黨台南市議員謝龍介的學甲後援會會長。謝龍介對此否認王文宗曾任會長，並批評民進黨只提王文宗，避談遭指「整碗捧」光電利益的前民進黨中執委郭再欽。

台南地檢署發布新聞稿指出，學甲88槍擊案案發迄今，專案小組成員不眠不休偵辦，已將7名共犯向法院聲請羈押禁見獲准，主嫌洪政軍發監執行9年有期徒刑。其中，企圖出境的幕後指使者王文宗曾2度赴陸，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的洪政軍，並資助其生活開銷和手機、門號。

南檢認為，王文宗涉《刑法》藏匿人犯、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，有相當理由可認其有逃亡及滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

王文宗為前學甲鎮代會主席，消息一出，立委王定宇就在臉書上發文指出，王文宗是前台南市議長李全教的合作夥伴、國民黨學甲區主任、馬英九學甲後援會會長，國民黨朱立倫總統競選學甲總部主任，謝龍介學甲後會會長、統促黨台南清芳黨部主委。

對此，被點名的謝龍介也發布聲明表示，他的學甲後援會長是婦女會系統的周素蘭，強調王文宗未擔任總部的任何職務。他過去在「百廟祈福」的宮廟行程中，曾參訪由王文宗擔任董事長的學甲慈濟宮參香拜票，但也僅止於此。

謝龍介：民進黨只提王文宗，避談郭再欽

國民黨今（26）日發聲明澄清，王文宗並非國民黨樁腳，國民黨表示，主席朱立倫從過去到現在都不認識王文宗，且經地方查證，王文宗未擔任朱立倫競選2016年總統、馬英九競選2012年總統的地方後援會長。

國民黨呼籲，對於台南爆發一連串槍擊、黑金、賄賂等弊案，應該儘速查清給民眾一個交代，要民進黨不應該再用造謠、抹黑手法試圖嫁禍他人。

對於謝龍介的說法，王定宇今稱：「說得好像不熟一樣」，強調地方都知道王文宗在台南選舉都在幫國民黨，是標準的深藍、鐵藍。

謝龍介再次回應，自己不會切割王文宗，他是學甲在地公眾人物，與各方都交好，國民黨長年在學甲地區弱勢，王文宗是少數願意跟國民黨互動的，再加上他學甲慈濟宮董事長的身份，能夠連結在地數十間廟宇。

謝龍介強調，「轉移焦點，不能改變涉案事實」，他提及洪政軍在偵訊時就供稱，會開88槍是因為光電利益分配不均，王文宗所扮演的角色有待檢調釐清，但無論如何，都是王文宗、洪政軍與郭再欽之間的分贓不均。尤其，郭再欽是民進黨中執委、蔡英文總統台南競選總部執行長、黃偉哲競選總部總幹事，「民進黨只提王文宗，卻避談郭再欽，司馬昭之心，路人皆知。」

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核稿編輯：羅元祺


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