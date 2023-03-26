2023/03/26,
美加

美國賓州巧克力工廠爆炸3死4失蹤，爆炸威力巨大已夷為平地

美國賓州巧克力工廠爆炸3死4失蹤，爆炸威力巨大已夷為平地
位在賓州西雷汀市的RM帕爾默公司｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國賓夕法尼亞州西雷汀市RM帕爾默公司的巧克力工廠昨日下午發生爆炸後，救難人員仍在清除碎片和瓦礫，當地市長表示：「不幸的是，（工廠）已被夷為平地。他們能從建築物中搶救出來的東西不多。」

（中央社）當地官員說，美國賓州（Pennsylvania）一家巧克力工廠爆炸造成的死亡人數今天上升到3人，另有4人失蹤，救援人員分秒必爭地尋找倖存者。

美國賓夕法尼亞州西雷汀市（West Reading）RM帕爾默公司（RM Palmer Company）的巧克力工廠昨（25）日下午發生爆炸後，救難人員仍在清除碎片和瓦礫。

西雷汀市消防局長梅爾（Chad Mayor）今（26）日在記者會上說，然而，「由於爆炸的猛烈和時間的消逝，找到倖存者的機會正在迅速減少」。

電視畫面顯示，爆炸發生後，大火在廢墟中燃燒，消防員試圖將其撲滅。

西雷汀市長卡格（Samantha Kaag）在爆炸後不久的電視記者會上說：「不幸的是，（工廠）已被夷為平地。他們能從建築物中搶救出來的東西不多。」

她說：「（建築物）前面有教堂和公寓，爆炸威力是如此之大，使得這座建築物向前移動4英尺（約1.22公尺）。

西雷汀市警察局長霍爾本（Wayne Holben）在今天的記者會上告訴記者：「第3具屍體在RM帕爾默巧克力工廠現場找到，已確認喪生。」

霍爾本說：「工作人員正在繼續辛勤工作，在廢墟中仔細搜尋，以便找到任何其他的人。」

梅爾說：「目前我們有4個人下落不明。」

當局說，爆炸的原因仍在調查中。

根據公司官網，RM帕爾默公司創立於1948年，專門生產季節性巧克力產品，像是情人節的心型巧克力，以及復活節兔子造型巧克力等。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。