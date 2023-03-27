2023/03/27,
歐洲

普亭將在白羅斯境內部署戰術核武：俄羅斯核彈頭有多少？發射命令由誰下達？

普亭將在白羅斯境內部署戰術核武：俄羅斯核彈頭有多少？發射命令由誰下達？
Photo Credit: GettyImages

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若俄羅斯認為自身面臨戰略核攻擊，總統將透過手提箱，對握有核密碼的參謀司令部與後備指揮部單位下達直接發射命令。這類命令將在不同通訊系統迅速逐級下達至戰略火箭部隊，繼而向美國與歐洲發射。

（中央社）俄羅斯總統普亭25日表示，已跟鄰國白羅斯達成在其境內部署戰術核武的協議，但不會違反禁止核子擴散的相關協議。《路透社》整理出關於俄國核武的規模以及指揮權等細節。

核武超級強權

俄羅斯繼承了蘇聯的核武，目前核彈頭存量為全球之最。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的資料，截至2022年，普亭（Vladimir Putin）控制大約5977枚核彈頭，美國總統拜登（Joe Biden）則控制5428枚。

俄國這些核彈頭中，大約1500枚已退役（但可能依然完好無損），2889枚處於儲備狀態，約1588枚是已部署的戰略核彈頭。

《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，目前俄國部署在陸基彈道飛彈上的核彈頭約812枚，潛射彈道飛彈上約有576枚，部署在重型轟炸機基地的數量約200枚。

美國科學家聯盟指出，美國約有1644枚已部署的戰略核彈頭，中國共有350枚，法國290枚，英國225枚。

這些數字意味美俄兩國當局都有能力摧毀世界好幾次。

在冷戰期間，蘇聯最多曾擁有大約4萬枚核彈頭，美國巔峰時期約有3萬枚，然而關鍵其實在於如何運送這類武器，也就是搭載核彈頭的飛彈、潛艦和轟炸機。

俄羅斯目前似乎擁有約400枚可搭載核武的洲際彈道飛彈，美國科學家聯盟估計，這些飛彈能搭載多達1185枚核彈頭。

俄國擁有10艘可搭載核武的核潛艦，最多能搭載800枚核彈頭，同時擁有大約60至70架核轟炸機。

新型核子武器

美國過去發布《2022核武態勢評估》（Nuclear Posture Review 2022）指出，俄國與中國正在擴大自身核子武力並推動現代化，華府將尋求基於軍備管制的方法，來阻止代價高昂的軍備競賽。

普亭則表示，他已掌握美國正在研發新型核武的情報。俄國已在推動自家核武的現代化。

從1991年蘇聯解體以來，只有少數國家曾測試核武。

根據美國民間組織「武器管制協會」（Arms Control Association），美國最後一次核試是在1992年，中國、法國為1996年，印度、巴基斯坦1998年，北韓上次核試在2017年。蘇聯則於1990年進行最後一次核試。

俄國發射核武命令由誰下達？

根據俄國核武政策，動用俄國戰略和非戰略核武，最終決策者都是俄羅斯總統。俄羅斯的核按鈕手提箱「切格特」（Cheget，得名於高加索山脈的切格特山）隨時隨地都在總統身旁。

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Photo Credit: Stanislav Kozlovskiy @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
圖為1990年代早期的俄羅斯核按鈕手提箱「切格特」在葉爾欽（Boris Yeltsin）總統中心展出。

據信俄羅斯國防部長以及參謀總長也有這類手提箱。俄國現任防長為蕭依古（Sergei Shoigu），參謀總長則為吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

實際上，這個手提箱是一種溝通工具，讓總統得以透過極機密的電子指揮控制網路「卡茲柏克」（Kazbek），與最高軍事將領和火箭部隊連繫。卡茲柏克還支援另一個名叫「卡夫卡茲」（Kavkaz）的系統。

俄羅斯電視頻道《紅星》（Zvezda）2019年曾播出據稱是其中一個核按鈕手提箱的影像，上面有成排按鈕，其中「指揮」區塊有兩個按鍵，白色是「發射」，紅色是「取消」。

若俄羅斯認為自身面臨戰略核攻擊，總統將透過手提箱，對握有核密碼的參謀司令部與後備指揮部單位下達直接發射命令。這類命令將在不同通訊系統迅速逐級下達至戰略火箭部隊，繼而向美國與歐洲發射。

若確認發生核攻擊，普亭還可使出最後一招：啟動所謂的「死亡之手」（Dead Hand）或「周界」（Perimetr）系統，基本上就是能決定世界末日的電腦系統。

之後一枚控制型火箭將傳達俄國各地的龐大軍火庫發動核攻擊。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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