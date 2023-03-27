普亭將在白羅斯境內部署戰術核武：俄羅斯核彈頭有多少？發射命令由誰下達？
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若俄羅斯認為自身面臨戰略核攻擊，總統將透過手提箱，對握有核密碼的參謀司令部與後備指揮部單位下達直接發射命令。這類命令將在不同通訊系統迅速逐級下達至戰略火箭部隊，繼而向美國與歐洲發射。
（中央社）俄羅斯總統普亭25日表示，已跟鄰國白羅斯達成在其境內部署戰術核武的協議，但不會違反禁止核子擴散的相關協議。《路透社》整理出關於俄國核武的規模以及指揮權等細節。
核武超級強權
俄羅斯繼承了蘇聯的核武，目前核彈頭存量為全球之最。
根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的資料，截至2022年，普亭（Vladimir Putin）控制大約5977枚核彈頭，美國總統拜登（Joe Biden）則控制5428枚。
俄國這些核彈頭中，大約1500枚已退役（但可能依然完好無損），2889枚處於儲備狀態，約1588枚是已部署的戰略核彈頭。
《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，目前俄國部署在陸基彈道飛彈上的核彈頭約812枚，潛射彈道飛彈上約有576枚，部署在重型轟炸機基地的數量約200枚。
美國科學家聯盟指出，美國約有1644枚已部署的戰略核彈頭，中國共有350枚，法國290枚，英國225枚。
這些數字意味美俄兩國當局都有能力摧毀世界好幾次。
在冷戰期間，蘇聯最多曾擁有大約4萬枚核彈頭，美國巔峰時期約有3萬枚，然而關鍵其實在於如何運送這類武器，也就是搭載核彈頭的飛彈、潛艦和轟炸機。
俄羅斯目前似乎擁有約400枚可搭載核武的洲際彈道飛彈，美國科學家聯盟估計，這些飛彈能搭載多達1185枚核彈頭。
俄國擁有10艘可搭載核武的核潛艦，最多能搭載800枚核彈頭，同時擁有大約60至70架核轟炸機。
新型核子武器
美國過去發布《2022核武態勢評估》（Nuclear Posture Review 2022）指出，俄國與中國正在擴大自身核子武力並推動現代化，華府將尋求基於軍備管制的方法，來阻止代價高昂的軍備競賽。
普亭則表示，他已掌握美國正在研發新型核武的情報。俄國已在推動自家核武的現代化。
從1991年蘇聯解體以來，只有少數國家曾測試核武。
根據美國民間組織「武器管制協會」（Arms Control Association），美國最後一次核試是在1992年，中國、法國為1996年，印度、巴基斯坦1998年，北韓上次核試在2017年。蘇聯則於1990年進行最後一次核試。
俄國發射核武命令由誰下達？
根據俄國核武政策，動用俄國戰略和非戰略核武，最終決策者都是俄羅斯總統。俄羅斯的核按鈕手提箱「切格特」（Cheget，得名於高加索山脈的切格特山）隨時隨地都在總統身旁。
據信俄羅斯國防部長以及參謀總長也有這類手提箱。俄國現任防長為蕭依古（Sergei Shoigu），參謀總長則為吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。
實際上，這個手提箱是一種溝通工具，讓總統得以透過極機密的電子指揮控制網路「卡茲柏克」（Kazbek），與最高軍事將領和火箭部隊連繫。卡茲柏克還支援另一個名叫「卡夫卡茲」（Kavkaz）的系統。
俄羅斯電視頻道《紅星》（Zvezda）2019年曾播出據稱是其中一個核按鈕手提箱的影像，上面有成排按鈕，其中「指揮」區塊有兩個按鍵，白色是「發射」，紅色是「取消」。
若俄羅斯認為自身面臨戰略核攻擊，總統將透過手提箱，對握有核密碼的參謀司令部與後備指揮部單位下達直接發射命令。這類命令將在不同通訊系統迅速逐級下達至戰略火箭部隊，繼而向美國與歐洲發射。
若確認發生核攻擊，普亭還可使出最後一招：啟動所謂的「死亡之手」（Dead Hand）或「周界」（Perimetr）系統，基本上就是能決定世界末日的電腦系統。
之後一枚控制型火箭將傳達俄國各地的龐大軍火庫發動核攻擊。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
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話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
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經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
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「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。