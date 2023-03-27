TNL+ 2023/03/27,
科技

回顧英特爾創辦人高登摩爾傳奇人生，黃金法則「摩爾定律」助矽谷登峰造極

回顧英特爾創辦人高登摩爾傳奇人生，黃金法則「摩爾定律」助矽谷登峰造極
摩爾｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

作為電子學史上的核心人物，摩爾在1965年做出一項著名的預測，即積體電路容納的電晶體數量約每隔2年會增加一倍；且電腦數據的處理技術也會以指數型成長，成本則會不斷下降。前述預測最後被稱為大家熟知的「摩爾定律」，並成為各大科技公司的產品策略基石。

文：黃皓筠

英特爾（Intel）共同創辦人以及為半導體產業提出「摩爾定律」（Moore's Law）的高登・摩爾（Gordon Moore），24日於夏威夷家中離世，享耆壽94歲。這位科技業泰斗對半導體晶片設計與製造帶來的創新，除了幫助美國矽谷登峰造極，也將電腦轉變為現代生活中無處不在、不可或缺的關鍵工具。

作為電子學史上的核心人物，摩爾在1965年做出一項著名的預測，即積體電路容納的電晶體數量約每隔2年會增加一倍；且電腦數據的處理技術也會以指數型成長，成本則會不斷下降。前述預測最後被稱為大家熟知的「摩爾定律」，並成為科學家們數十年來競相努力達成的目標。

另一方面，摩爾當年也在雜誌《Electronics》提到，積體電路會帶來如家用電腦、汽車自動控制系統和個人可攜式通訊設備的神奇產品。如同他的預言，摩托羅拉（Motorola）5年後便發明出世界上第一部消費性手機。

然而，摩爾的貢獻不止於科技業。隨著財富的增加，摩爾也成為慈善界中的重要人物。2001年他與妻子捐贈了價值1.75億美元的英特爾股票，並成立高登與貝蒂摩爾基金會（Gordon and Betty Moore Foundation）。同年，他們也向加州理工學院（California Institute of Technology）捐贈了6億美元，為當時各界對高等教育機構捐贈的最大筆金額。《紐約時報》報導，該基金會目前的資產超過80億美元，自成立以來也已捐贈超過50億美元。

鄰居開啟的科技之路

1929年1月3日，摩爾出生於加州舊金山的佩斯卡德羅（Pescadero），父親是一名當地的小官員，母親則是幫助經營家中的雜貨店。10歲時，一次偶然的機會讓摩爾對化學產生了興趣。當時鄰居的孩子在聖誕節收到一組化學裝置，並邀請摩爾一起「炸東炸西」。「多數人都會說我是一個安靜的人，除了炸彈。」他曾打趣說道。

長大後的摩爾成為家族中第一位成功上大學的孩子，並在1950年獲得了加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）化學學士學位，隨後他繼續深造，於1954年獲得加州理工學院化學博士學位。

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