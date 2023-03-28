馬英九妄想「和平路線、曲線救國」，北京看在眼裡樂在心裡
我們想讓你知道的是
馬英九透過「出國轉內銷」的方式延續他在國民黨內部的話語權，一旦藍營未來在兩岸論述與政策有任何調整，馬英九立刻扮演宏觀調控的緊箍咒角色，而這個行動同時也讓朱立倫的「親美友日」路線折了翼。
洪都拉斯外交部在當地時間3月25日下午，宣布與台灣斷絕外交關係，隨後北京時間3月26日，中國政府宣布與洪都拉斯建立外交關係。
習近平基於自身的權力考量，宏國從短線的經濟出發，兩國此時建交不難理解，非常符合中共自身的權錢交易的「尋租」模式。比較匪夷所思的是，前總統馬英九選擇宏國與台灣斷交，蔡英文出訪邦交國過境美國之際造訪中國，不論在實際、身分、形式與議題上都非常不恰當，根本欠缺正當性。
妄想「和平路線、曲線救國」的馬英九
馬英九想要赴中訪問或醞釀二次馬習會已不是新聞，因為從解除禁管後，馬的言行舉止語境脈絡中就能看出端倪。
他不僅讚揚中國現代化與「民主化」的價值，同時頻頻批判美國與民進黨是破壞台海和平的始作俑者；此外，他更一直推銷各式各樣的「疑美論」與「投降主義」的觀點，什麼首戰即終戰、美軍不會來、美國航母老化不援台就是代表。
在這位前總統的國際與兩岸論述中，一言以蔽之就是「中國一定強、台灣必然倒、美國不回來」，然後以「台灣要投降」作為結論。
馬英九近年來一直心存類似汪精衛當年「和平路線、曲線救國」的想法，北京自然看在眼裡，也深知統戰用在刀口上的套路，之所以選擇現在讓馬訪中，箇中充滿了滿滿的政治算計。
沒有正當性，也是錯誤的身份
先前疫情大爆發，中共當時首要政治任務就是扭轉惡劣的國際形象，因此疫苗外交與中國防疫的大外宣成為主要出手的方式，此時中國期待站上舞台的主角，自然是譚德塞這種類型的人物。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna