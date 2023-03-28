馬英九妄想「和平路線、曲線救國」，北京看在眼裡樂在心裡

洪都拉斯外交部在當地時間3月25日下午，宣布與台灣斷絕外交關係，隨後北京時間3月26日，中國政府宣布與洪都拉斯建立外交關係。

習近平基於自身的權力考量，宏國從短線的經濟出發，兩國此時建交不難理解，非常符合中共自身的權錢交易的「尋租」模式。比較匪夷所思的是，前總統馬英九選擇宏國與台灣斷交，蔡英文出訪邦交國過境美國之際造訪中國，不論在實際、身分、形式與議題上都非常不恰當，根本欠缺正當性。

妄想「和平路線、曲線救國」的馬英九

馬英九想要赴中訪問或醞釀二次馬習會已不是新聞，因為從解除禁管後，馬的言行舉止語境脈絡中就能看出端倪。

他不僅讚揚中國現代化與「民主化」的價值，同時頻頻批判美國與民進黨是破壞台海和平的始作俑者；此外，他更一直推銷各式各樣的「疑美論」與「投降主義」的觀點，什麼首戰即終戰、美軍不會來、美國航母老化不援台就是代表。

在這位前總統的國際與兩岸論述中，一言以蔽之就是「中國一定強、台灣必然倒、美國不回來」，然後以「台灣要投降」作為結論。

馬英九近年來一直心存類似汪精衛當年「和平路線、曲線救國」的想法，北京自然看在眼裡，也深知統戰用在刀口上的套路，之所以選擇現在讓馬訪中，箇中充滿了滿滿的政治算計。

沒有正當性，也是錯誤的身份

先前疫情大爆發，中共當時首要政治任務就是扭轉惡劣的國際形象，因此疫苗外交與中國防疫的大外宣成為主要出手的方式，此時中國期待站上舞台的主角，自然是譚德塞這種類型的人物。