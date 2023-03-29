蓋電動車DC快充站很難嗎？跟蓋房子一樣首重地點，分五個步驟
我們想讓你知道的是
建置一個DC快充站很難嗎？一個充電站大概幾支充電樁，會用多少電？這問題沒有標準答案，所以花個兩分鐘看完我的整理，就可以跟著看懂門道。
文：朱禮佑（一位電動車鐵粉，熱情參與電動車帶來的交通工具革命。非本科出身，義無反顧投入電動巴士、電動共享汽車產業工作十餘年，具扎實的電動車充電站網路建置經驗並研究電動車服務商業模式，時常勉勵後進投入電動車領域工作。現擔任電動車品牌公共充電網路專案負責人及綠學院綠色帶路人）
這幾年我一股勁兒投入建置電動車DC快充站的工作中，不知不覺看懂了些門道、累積些內功，有些業界的人聽說之後，會找我討論他們在建置時期遇到的問題該如何解決，久了之後我發現若能建立一套SOP供業界使用，也是一種綠色產業發展的方法論，助攻我們更快速地建置DC快充站，服務越來越多從汽油車倒戈到電動車的車主。
我相信你對電動車充電站一定很不熟悉，可能第一個問題就想問「建置一個DC快充站很難嗎？一個充電站大概幾支充電樁，會用多少電？」
這問題很難回答，就如同一塊地要蓋公寓、華廈、大樓、別墅，有各種選擇，完全沒有標準答案。不過正因為如此，花個兩分鐘看完我下面的整理，就可以跟著看懂門道。
五步驟建置DC快充站
房地產的不敗定律是「Location, Location, Location」，電動車充電站也跟蓋房子很像，首重地點，主要分五個步驟：
- 第一步：選地點
任何的商業行為都是為了要獲利，獲利建立在有效人流，最直接的方式就是選擇車流大的地點，例如連鎖超商、商場百貨等。
DC快充站建置成本視功率與充電椿數量遞增，動轍幾百甚至上千萬，再加上台電的電費、維運成本以及土地租金，可想而知經營者一定想在最短的時間內損益兩平接著獲利，所以地點是關鍵。
好的地點要有好的周圍環境和動線，廁所與餐飲服務不用說，寬廣的腹地與車棚更是加分。
找好地點，要先透過地籍圖確定土地的地目是否為建地或商業用地，再和地主談租金，簽約。因為電動車是高壓用電，這關係未來是否可以向台電申請高壓用電，像農業用地與水土保持地等，就無法申請高壓用電，除非先取得地方政府的特別許可。
- 第二步：申請電力供應
接下來就要委託電機技師或是甲級承裝業者繪製充電設備用電設計圖，交給台電進行審查，通過後台電會寄送線路設置費（線補費）繳費通知單，繳費後，台電的施工單位會接到任務派遣，安排施工。
- 第三步：施工安裝
請電受理後，還得確認直流充電設備與台電在當地的高壓變電設備相對的位置。通常不會運氣好就在你想蓋的位置旁邊，如果需要經過既有道路的話，又得另外向地方政府申請路權，才能在馬路上大興土木，挖洞埋管。
這個時候等待的時間就難以準確地預估了，尤其是接近選舉或是對華人最重要的農曆年前，地方政府通常不會核准道路開挖。而且年底時剛好又遇到台電施工包商換約，到底要由原得標廠商施作還是要等到新得標廠商負責？
誰說付錢的是大爺？在這個時候保證不適用，慢慢等吧。
- 第四步：送電驗收
台電把電送到你建置的地點，這一段的施工，統稱叫外線。然後台電會設置一個台電變電場域，做為責任分界點。從責任分界點到DC快充站之間，統稱為內線。台電會在你內線完工後，由承裝業者向台電申請竣工檢查，簡稱報竣。
也就是，所有的高壓電設備以及直流充電設備都依規範確實安裝後，通電進行測試完成才算大功告成。
2023年起台電有了新的要求，家用充電設備自一月起、商用充電設備自七月起，所有充電設備都必須取得CNS的VPC證書，報竣時經過台電確認才准許送電。因此在安裝任何充電設備前，一定要先向供應商或是製造商確認是否己取得VPC證書。
- 第五步：上線營運
直流充電設備送電及完成測試後，還得依靠管理系統，方能取得即時資訊，做到例如位置導航/狀態查詢/身份確認/啟動充電/授權扣款。以上硬體與系統的整合只能算是上線營運的基本功，良好的UI操作介面、停車空間、充電槍的長度和充電速度，都是影響客戶體驗的重要因素。
以特斯拉超充站為例，車主可以直接透過車上的導航系統搜尋附近的超充站，確認最近的超充站和沒有使用中的超充，直接藉由導航到達指定地點，插上充電站就開始充電，結束後掛回充電槍，系統直接計算費用和扣款！
沒有人想把時間耗在等待上，這種設計一氣呵成、不拖泥帶水正是大家想要的。
尤其是充電站會有與其他車主共享功率、造成功率下降而延長等待時間的問題，同樣以特斯拉為例，當車主看到第一支充電槍正在使用中時，一定會自動跳過跟那支充電槍電力來源相同的第二支超充，從不同電力來源的第三支開始使用。
國內主流的CCS1（Combined Charging System）充電規格，也有與特斯拉相同的隨插即充功能，只是隨插即充功能需要硬體、系統及車輛三方都支援才可以達成，所以略遜特斯拉一籌。
好的充電體驗當然不只以上的條件，任何符合電動車車主需求或是物超所值的規劃都是充電服務營運商的終極目標。
建置一個DC快充站確實不簡單，且要花很多時間，因此國外通常一次有好幾個團隊分工建站，速度才會快，下一篇，我們來了解世界建置DC快充站最快的中國大陸他們的發展狀況如何。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。