蓋電動車DC快充站很難嗎？跟蓋房子一樣首重地點，分五個步驟

文：朱禮佑（一位電動車鐵粉，熱情參與電動車帶來的交通工具革命。非本科出身，義無反顧投入電動巴士、電動共享汽車產業工作十餘年，具扎實的電動車充電站網路建置經驗並研究電動車服務商業模式，時常勉勵後進投入電動車領域工作。現擔任電動車品牌公共充電網路專案負責人及綠學院綠色帶路人）

這幾年我一股勁兒投入建置電動車DC快充站的工作中，不知不覺看懂了些門道、累積些內功，有些業界的人聽說之後，會找我討論他們在建置時期遇到的問題該如何解決，久了之後我發現若能建立一套SOP供業界使用，也是一種綠色產業發展的方法論，助攻我們更快速地建置DC快充站，服務越來越多從汽油車倒戈到電動車的車主。

我相信你對電動車充電站一定很不熟悉，可能第一個問題就想問「建置一個DC快充站很難嗎？一個充電站大概幾支充電樁，會用多少電？」

這問題很難回答，就如同一塊地要蓋公寓、華廈、大樓、別墅，有各種選擇，完全沒有標準答案。不過正因為如此，花個兩分鐘看完我下面的整理，就可以跟著看懂門道。

五步驟建置DC快充站

房地產的不敗定律是「Location, Location, Location」，電動車充電站也跟蓋房子很像，首重地點，主要分五個步驟：

第一步：選地點

任何的商業行為都是為了要獲利，獲利建立在有效人流，最直接的方式就是選擇車流大的地點，例如連鎖超商、商場百貨等。

DC快充站建置成本視功率與充電椿數量遞增，動轍幾百甚至上千萬，再加上台電的電費、維運成本以及土地租金，可想而知經營者一定想在最短的時間內損益兩平接著獲利，所以地點是關鍵。

好的地點要有好的周圍環境和動線，廁所與餐飲服務不用說，寬廣的腹地與車棚更是加分。

找好地點，要先透過地籍圖確定土地的地目是否為建地或商業用地，再和地主談租金，簽約。因為電動車是高壓用電，這關係未來是否可以向台電申請高壓用電，像農業用地與水土保持地等，就無法申請高壓用電，除非先取得地方政府的特別許可。

第二步：申請電力供應

接下來就要委託電機技師或是甲級承裝業者繪製充電設備用電設計圖，交給台電進行審查，通過後台電會寄送線路設置費（線補費）繳費通知單，繳費後，台電的施工單位會接到任務派遣，安排施工。

台電申請用電處理流程 | 資料來源：台電

第三步：施工安裝

請電受理後，還得確認直流充電設備與台電在當地的高壓變電設備相對的位置。通常不會運氣好就在你想蓋的位置旁邊，如果需要經過既有道路的話，又得另外向地方政府申請路權，才能在馬路上大興土木，挖洞埋管。

這個時候等待的時間就難以準確地預估了，尤其是接近選舉或是對華人最重要的農曆年前，地方政府通常不會核准道路開挖。而且年底時剛好又遇到台電施工包商換約，到底要由原得標廠商施作還是要等到新得標廠商負責？

誰說付錢的是大爺？在這個時候保證不適用，慢慢等吧。

第四步：送電驗收

台電把電送到你建置的地點，這一段的施工，統稱叫外線。然後台電會設置一個台電變電場域，做為責任分界點。從責任分界點到DC快充站之間，統稱為內線。台電會在你內線完工後，由承裝業者向台電申請竣工檢查，簡稱報竣。

也就是，所有的高壓電設備以及直流充電設備都依規範確實安裝後，通電進行測試完成才算大功告成。

2023年起台電有了新的要求，家用充電設備自一月起、商用充電設備自七月起，所有充電設備都必須取得CNS的VPC證書，報竣時經過台電確認才准許送電。因此在安裝任何充電設備前，一定要先向供應商或是製造商確認是否己取得VPC證書。

第五步：上線營運

直流充電設備送電及完成測試後，還得依靠管理系統，方能取得即時資訊，做到例如位置導航/狀態查詢/身份確認/啟動充電/授權扣款。以上硬體與系統的整合只能算是上線營運的基本功，良好的UI操作介面、停車空間、充電槍的長度和充電速度，都是影響客戶體驗的重要因素。

以特斯拉超充站為例，車主可以直接透過車上的導航系統搜尋附近的超充站，確認最近的超充站和沒有使用中的超充，直接藉由導航到達指定地點，插上充電站就開始充電，結束後掛回充電槍，系統直接計算費用和扣款！

沒有人想把時間耗在等待上，這種設計一氣呵成、不拖泥帶水正是大家想要的。

尤其是充電站會有與其他車主共享功率、造成功率下降而延長等待時間的問題，同樣以特斯拉為例，當車主看到第一支充電槍正在使用中時，一定會自動跳過跟那支充電槍電力來源相同的第二支超充，從不同電力來源的第三支開始使用。

國內主流的CCS1（Combined Charging System）充電規格，也有與特斯拉相同的隨插即充功能，只是隨插即充功能需要硬體、系統及車輛三方都支援才可以達成，所以略遜特斯拉一籌。

好的充電體驗當然不只以上的條件，任何符合電動車車主需求或是物超所值的規劃都是充電服務營運商的終極目標。

建置一個DC快充站確實不簡單，且要花很多時間，因此國外通常一次有好幾個團隊分工建站，速度才會快，下一篇，我們來了解世界建置DC快充站最快的中國大陸他們的發展狀況如何。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航