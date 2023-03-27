TNL+ 2023/03/27,
政治

台灣左翼學者提《反戰聲明》與現實脫節，又製造有利於中共軍事鎮壓的條件

台灣左翼學者提《反戰聲明》與現實脫節，又製造有利於中共軍事鎮壓的條件
Photo Credit: 台灣反戰聲明工作小組提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

當年達賴喇嘛迫於無奈，只能在護法神的指示下流亡印度。今日台灣靠現實條件就能自救，如果還要讓自己重蹈西藏覆滅的舊路，豈不是萬分悲哀？

近日由傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕四位學者組成的「台灣反戰聲明工作小組」，發表了一份《反戰聲明》。聲明有四大訴求，包括烏克蘭和平：要停戰談判，不要衝突升溫；停止美國軍事主義與經濟制裁；不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係；國家預算用在民生社福與氣候減緩而非投入戰爭軍武。

這份聲明推出後，引發各界譁然，其中批評的聲音比讚同的更多。特別是台灣作為被中國武力侵略威脅最深的受害國家，根本沒有對他國發起戰爭的餘裕或是意圖，這項聲明沒有要求中國放棄侵略野心，卻要求台灣不要武裝自衛，實在讓一般人感到匪夷所思。

偉大思想家的政治判斷不見得高明

當我看到這份聲明，我第一時間想到的是過去在《戰後歐洲60年》這本書所看到的一個故事。這本書提到，在史達林過世前，由於鐵幕封鎖了蘇聯內部的一切消息，有段時間像是沙特、西蒙波娃等左翼思想家，曾在西歐大肆宣傳史達林治下的蘇聯是實現社會主義的天堂。

等到史達林過世後，赫魯雪夫在「蘇共二十大」上檢討史達林的報告北以色列情報單位竊出後，西方世界終於知道史達林治下的蘇聯，充滿了極權壓迫，甚至種族滅絕。之後沙特跟西蒙波娃才終於不再推崇史達林的治世。

我會想到這個故事，一來是覺得很多偉大的思想家，在現實的政治判斷上不見得真的很高明。像前面提到的沙特、西蒙波娃；又或是像古希臘的柏拉圖，跑去好朋友統治的城邦敘拉古，照著他在《理想國》書中的理論來統治，結果敘拉古爆發革命，趕走了柏拉圖跟他的朋友後，反而迎來了敘拉古在歷史上的黃金時代。

但是倒過來說，對現實的政治做不出高明判斷，也無損於這些思想家推動人類思想與理論進步的貢獻。這次「台灣反戰聲明工作小組」的四位學者，也不過是再度重演了這樣的歷史。

左翼思想對「美帝」的批判與現實脫節

綜觀這四位學者在聲明中的主張，還有他們各自在媒體投書跟受訪的內容，主要的立論基礎多是建立在過去左翼思想對「美國帝國主義」的批判，並且對中、俄這些具有「社會主義」背景的國家，寄與了深厚的同情。

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