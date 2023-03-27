普亭將在白羅斯部署核武，歐盟警告祭新制裁，華府：未見俄移動核武跡象

普亭將在白羅斯部署核武，烏克蘭德國北約同聲譴責

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）決定在白羅斯部署戰術核武後，烏克蘭昨（26）日要求聯合國安全理事會召開緊急會議，德國、北大西洋公約組織也譴責這種使核武更靠近歐洲聯盟（EU）的作法。

烏克蘭外交部表示：「烏克蘭期許英國、中國、美國、法國採取有效行動，來反制克里姆林宮的核勒索……我們要求聯合國安全理事會（UN Security Council）立即為此召開特別會議。」

德國外交部一名官員以匿名方式告訴《法新社》，普亭的聲明是「俄國的另一次核恫嚇企圖」，德國不會允許自身因此而退卻。

這名消息人士還說：「普亭總統（把俄國的決定）與北大西洋公約組織（NATO）的共有核武器（nuclear sharing）做對照，這種說法具有誤導性，且無法正當化俄羅斯宣布的舉措。」

北約昨天也批評普亭的說法「危險且不負責任」。

北約發言人昨天傳送給《路透社》的電子郵件聲明寫道：「俄國提及北約共有核武器是徹頭徹尾的誤導。北約盟邦行事完全遵照國際承諾……俄國則一直破壞自己的軍備管制承諾，最近才暫停參與『新戰略武器裁減條約』（New START Treaty）」

普亭昨天在俄國電視台受訪時說：「這也沒什麼反常的。美國這麼做好幾十年了……他們長期以來一直把戰術核武放到盟邦的領土上。」

普亭將在白羅斯部署核武，華府：未見俄移動核武跡象

（中央社）俄羅斯總統普亭宣布將在白羅斯部署戰術核子武器。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，美國還沒有看到俄羅斯已經移動任何核武的跡象。

《法新社》報導，普亭昨天宣布，俄羅斯將在鄰國與盟友的白羅斯部署戰術核武，引發國際組織和烏克蘭同聲譴責。

柯比在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation）中說：「我們還沒有看到他（指普亭）已經履行此一承諾或是有移動任何核武的跡象。」

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

柯比同時表示，華府「沒有看到他有意在烏克蘭境內使用核武的跡象」。

他強調，美國每天都監控形勢演變，截至目前「沒有會讓我們改變戰略嚇阻態度的情況」。

Photo Credit: GettyImages 俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）決定在白羅斯部署戰術核武，並表示相關部署與美國作法類似。

若白羅斯存放俄核武，歐盟警告祭新制裁

（中央社）歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，如果白羅斯讓俄羅斯在境內部署核子武器，布魯塞爾準備好對明斯克實施新制裁。

波瑞爾推文稱：「白羅斯存放俄羅斯的核武將意味不負責任地讓事態升級，威脅歐洲安全。白羅斯仍然可以停止這麼做，那是他們的選擇。歐洲聯盟準備好以進一步制裁作出回應。」

俄羅斯總統普亭昨天宣布，俄羅斯將在白羅斯部署戰術核武。

普亭強調，相關部署與美國作法類似。美國將這種武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的軍事基地中。西方盟國認為這種比擬是「誤導」。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以被稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

普亭在昨天播出的訪談中表示，在白羅斯部署戰術核武「沒有任何不尋常之處」。

普亭將在白羅斯部署核武，華府智庫：核戰風險極低

（中央社）俄羅斯總統普亭昨天宣布已與鄰國白羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。美國高官說未見俄國準備使用核武的任何跡象，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。

《路透社》報導，普亭宣布這項決定，是對北大西洋公約組織軍援烏克蘭的一記警告，也使俄國與西方的僵局升溫。

儘管此舉並非出人意料，且普亭也說不會違反禁止核子擴散的承諾，這仍是13個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方最為明確的核訊號之一。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）形容，這是白羅斯「朝向國家內部不穩定所邁出的一步」，並使白羅斯社會對於俄羅斯和普亭的「負面觀感和民眾唾棄」程度放到最大。

華府淡化處理普亭聲明及俄國在烏克蘭戰爭使用核武可能性的相關隱憂。美國是世界上另一個核武超級強權。

美國政府一名高層官員表示：「我們尚未看到我方應調整戰略核態勢的任何理由，也沒有任何跡象顯示俄國準備使用核武。我們依然致力於北約聯盟的集體防衛。」

這名官員還指出，俄國與白羅斯已談論核武轉移好一段時間。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家昨晚在一份紀要中表示，情勢升級至核戰的風險「依然極低」，「戰爭研究所維持評估，普亭是規避風險的行為人，他多次揚言動用核武但無意貫徹執行，實則為了破壞西方的決心」。

然而「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）形容普亭的聲明是一種極度危險的升級行動。

這個組織在推特（Twitter）發文表示：「在烏克蘭戰爭的脈絡下，誤判或誤解的可能性極高。分享核子武器會使情況更糟，還有為人類帶來災難性後果的風險。」

普亭宣稱，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）長期以來一直要求在白羅斯進行這類部署，但盧卡申科未立即回應。