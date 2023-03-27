普亭將在白羅斯部署核武，歐盟警告祭新制裁，華府：未見俄移動核武跡象
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俄羅斯總統普亭決定在白羅斯部署戰術核武後，烏克蘭昨（26）日要求聯合國安全理事會召開緊急會議，德國、北大西洋公約組織也譴責這種使核武更靠近歐洲聯盟（EU）的作法。歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾今天表示，如果白羅斯讓俄羅斯在境內部署核子武器，布魯塞爾準備好對明斯克實施新制裁。
普亭將在白羅斯部署核武，烏克蘭德國北約同聲譴責
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）決定在白羅斯部署戰術核武後，烏克蘭昨（26）日要求聯合國安全理事會召開緊急會議，德國、北大西洋公約組織也譴責這種使核武更靠近歐洲聯盟（EU）的作法。
烏克蘭外交部表示：「烏克蘭期許英國、中國、美國、法國採取有效行動，來反制克里姆林宮的核勒索……我們要求聯合國安全理事會（UN Security Council）立即為此召開特別會議。」
德國外交部一名官員以匿名方式告訴《法新社》，普亭的聲明是「俄國的另一次核恫嚇企圖」，德國不會允許自身因此而退卻。
這名消息人士還說：「普亭總統（把俄國的決定）與北大西洋公約組織（NATO）的共有核武器（nuclear sharing）做對照，這種說法具有誤導性，且無法正當化俄羅斯宣布的舉措。」
北約昨天也批評普亭的說法「危險且不負責任」。
北約發言人昨天傳送給《路透社》的電子郵件聲明寫道：「俄國提及北約共有核武器是徹頭徹尾的誤導。北約盟邦行事完全遵照國際承諾……俄國則一直破壞自己的軍備管制承諾，最近才暫停參與『新戰略武器裁減條約』（New START Treaty）」
普亭昨天在俄國電視台受訪時說：「這也沒什麼反常的。美國這麼做好幾十年了……他們長期以來一直把戰術核武放到盟邦的領土上。」
普亭將在白羅斯部署核武，華府：未見俄移動核武跡象
（中央社）俄羅斯總統普亭宣布將在白羅斯部署戰術核子武器。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，美國還沒有看到俄羅斯已經移動任何核武的跡象。
《法新社》報導，普亭昨天宣布，俄羅斯將在鄰國與盟友的白羅斯部署戰術核武，引發國際組織和烏克蘭同聲譴責。
柯比在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation）中說：「我們還沒有看到他（指普亭）已經履行此一承諾或是有移動任何核武的跡象。」
自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。
柯比同時表示，華府「沒有看到他有意在烏克蘭境內使用核武的跡象」。
他強調，美國每天都監控形勢演變，截至目前「沒有會讓我們改變戰略嚇阻態度的情況」。
若白羅斯存放俄核武，歐盟警告祭新制裁
（中央社）歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，如果白羅斯讓俄羅斯在境內部署核子武器，布魯塞爾準備好對明斯克實施新制裁。
波瑞爾推文稱：「白羅斯存放俄羅斯的核武將意味不負責任地讓事態升級，威脅歐洲安全。白羅斯仍然可以停止這麼做，那是他們的選擇。歐洲聯盟準備好以進一步制裁作出回應。」
俄羅斯總統普亭昨天宣布，俄羅斯將在白羅斯部署戰術核武。
普亭強調，相關部署與美國作法類似。美國將這種武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的軍事基地中。西方盟國認為這種比擬是「誤導」。
自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以被稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。
普亭在昨天播出的訪談中表示，在白羅斯部署戰術核武「沒有任何不尋常之處」。
普亭將在白羅斯部署核武，華府智庫：核戰風險極低
（中央社）俄羅斯總統普亭昨天宣布已與鄰國白羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。美國高官說未見俄國準備使用核武的任何跡象，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。
《路透社》報導，普亭宣布這項決定，是對北大西洋公約組織軍援烏克蘭的一記警告，也使俄國與西方的僵局升溫。
儘管此舉並非出人意料，且普亭也說不會違反禁止核子擴散的承諾，這仍是13個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方最為明確的核訊號之一。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）形容，這是白羅斯「朝向國家內部不穩定所邁出的一步」，並使白羅斯社會對於俄羅斯和普亭的「負面觀感和民眾唾棄」程度放到最大。
華府淡化處理普亭聲明及俄國在烏克蘭戰爭使用核武可能性的相關隱憂。美國是世界上另一個核武超級強權。
美國政府一名高層官員表示：「我們尚未看到我方應調整戰略核態勢的任何理由，也沒有任何跡象顯示俄國準備使用核武。我們依然致力於北約聯盟的集體防衛。」
這名官員還指出，俄國與白羅斯已談論核武轉移好一段時間。
華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家昨晚在一份紀要中表示，情勢升級至核戰的風險「依然極低」，「戰爭研究所維持評估，普亭是規避風險的行為人，他多次揚言動用核武但無意貫徹執行，實則為了破壞西方的決心」。
然而「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）形容普亭的聲明是一種極度危險的升級行動。
這個組織在推特（Twitter）發文表示：「在烏克蘭戰爭的脈絡下，誤判或誤解的可能性極高。分享核子武器會使情況更糟，還有為人類帶來災難性後果的風險。」
普亭宣稱，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）長期以來一直要求在白羅斯進行這類部署，但盧卡申科未立即回應。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。