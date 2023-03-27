法國反年改怒火燒向馬克宏，從社會危機逐漸轉為民主危機
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巴黎一棟建築的牆上一道「是你們選我的，自然由我決定，你們閉嘴」反諷塗鴉，充分反映越來越多法國人覺得馬克宏是個與民眾漸行漸遠的傲慢統治者。另一塗鴉「查爾斯三世，你知道斷頭台吧」，則想趁英王的原訂到訪，諷刺馬克宏的地位已等同18世紀末法國大革命後被送上斷頭台的法王路易十六，顯示法國民眾覺得馬克宏已踩到紅線。
法總理計劃會在野和工會領袖，盼解年金改革危機
（中央社）法國總理府26日表示，總理柏納（Elisabeth Borne）計劃會見在野黨和工會領袖，期盼能讓年金改革計畫引發的長達數週抗爭劃下句點。
法國政府推動年金改革，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，在政府於本月間繞開國會表決而強行通過這項爭議性法案後，反改革示威演變成為暴力抗爭。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經排除撤銷或延後計畫的可能，由於政府未能取得通過法案的足夠票數，他要柏納繼續在國會中尋求新的支持。
柏納辦公室在沒有提到年金改革法案的情況下表示，她將會見政黨領袖，並且目標針對勞工議題與工會重啟對話。
柏納接受《法新社》訪問時表示，將於4月3日開始的那一週與在野黨和工會領袖會面。
她並承諾，除非為了預算案，否則不會再次動用不須表決即強制通過法案的憲法權力。
在年金改革危機下，政府試圖劃清界線的作法能否平息先前未經最終表決就通過立法所引發的眾怒和敵意，目前仍不得而知。
繼21日上次抗爭與警方爆發最嚴重暴力衝突後，工會定於28日就年金改革展開第10次全國抗議。
法國百萬人示威反退改，怒火轉向馬克宏本人
法國政府強行通過退休改革法案引發百萬人示威，連英王查爾斯三世原訂26日訪法作為登基後首次國是出訪都被迫延後。分析指出，如今怒火已從退休制度轉到總統馬克宏身上。
法國政府16日於下議院國民議會表決前動用憲法第49.3條，繞開國會表決強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲、拉高領取全額退休金門檻；在野黨20日發動政府不信任案投票，以9票之差遭否決，法案形同通過。
當地反退休改革的第9波全國示威23日登場，也是法案強制通過後首次，人數遠逾100萬再創新高。
《紐約時報》指出，過去一週這些大規模示威出現質變，示威者變得更憤怒，一些城市的示威暴力程度尤其在入夜後變本加厲。示威者的憤怒逐漸不在於延後退休年齡，而更多指向馬克宏本人及未經國會表決下的蠻幹方式，如今已近憲政危機程度。
法國最大也是最溫和的工會組織「法國民主勞工聯合會」（French Democratic Confederation of Labor）會長貝爾傑（Laurent Berger）說：「我們已從關於退休問題的社會危機，開始轉為民主危機。怒火正上升，而眼前我們還有個狀況外的總統。」
巴黎一棟建築的牆上一道「是你們選我的，自然由我決定，你們閉嘴」反諷塗鴉，充分反映越來越多法國人覺得馬克宏是個與民眾漸行漸遠的傲慢統治者。
另一塗鴉「查爾斯三世，你知道斷頭台吧」，則想趁英王的原訂到訪，諷刺馬克宏的地位已等同18世紀末法國大革命後被送上斷頭台的法王路易十六，顯示法國民眾覺得馬克宏已踩到紅線。
在強行通過退休制度改革法案時，民調顯示三分之二受訪者反對這項法案，馬克宏的支持率更降至28％，是2018年抗議燃油稅改引發的「黃背心」社運以來新低。
動用憲法第49.3條這道允許政府可不經國會表決而通過法案的機制，自1958年法國第五共和以來已使用100 次，馬克宏連任後去（2022）年夏天上路的總理柏納內閣更1年內已動用11次。
馬克宏22日的談話則形同火上澆油。當時他在電視訪問時說當美國發生國會山莊暴動時，他也不接受「造反或內鬥」。馬克宏這話讓人覺得他在把反退改的示威者比做2021年1月6日強闖美國國會山莊的人。
紐時認為馬克宏此舉無疑重創戴高樂（Charles de Gaulle）為第五共和所進一步加強的法國總統地位。也許在馬克宏看來，改革對於經濟穩定和活力至關重要。他第一任任內的經改也確讓失業率大減、外國投資激增、科技業呈等比級數增長，但大多數法國人現在是氣到根本不想聽他上經濟課。
巴黎政治學院專精國內工會的學者葛扈（Guy Groux）說：「更多人現在處於喊打喊殺的狀態，根本聽不進溫和言詞或說教。示威者現在徹夜街頭示威，已非各個工會所能控制。」
「法國民主勞工聯合會」會長貝爾傑呼籲政府對話並暫緩法案上路，「現在是馬克宏該展現同理心、降溫並安撫民眾的時候了，他需要聽聽法國人的心聲」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
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而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。