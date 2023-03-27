女子拳擊世錦賽：黃筱雯5比0完勝對手奪生涯第2金，林郁婷賽前生化檢測異常遭撤銷銅牌

黃筱雯5比0完勝對手，奪拳擊世錦賽第2金

（中央社）在印度新德里舉行的女子拳擊世界錦標賽，台灣好手黃筱雯在54公斤級金牌戰，以5比0完勝哥倫比亞的卡斯塔尼達，拿下生涯第2面世錦賽金牌，教練劉宗泰也盛讚愛徒戰術執行徹底。

身高176公分的黃筱雯，面對身高僅159公分、32歲的卡斯塔尼達（Yeni Marcela Arias Castañeda），占有身高、體能、手長的優勢，首回合開賽就刻意保持雙方距離，只要對手試著近身，黃筱雯就拿出招牌的左刺拳，不但威嚇對手靠近，又能兼顧體能和進攻積極度。

首回合場邊5名裁判都給了黃筱雯10分，後2回合持續維持這樣的戰術，儘管卡斯塔尼達在第2回合一度打出精彩的組合拳擊中黃筱雯，但裁判還是認定攻防一體的黃筱雯占有優勢。

最終3回合打完，5名裁判分別給了黃筱雯和對手分數30比27、30比27、30比27、30比26、30比25，可以看得出來兩人的差距。

Photo Credit: 劉宗泰提供 via 中央社 在教練劉宗泰（左）帶領之下，台灣拳擊女將黃筱雯 （右）26日成功拿下生涯第2面女子拳擊世錦賽金 牌，下一步將挑戰9月舉行的杭州亞運。

教練劉宗泰在接受《中央社》記者訪問時說：「這場比賽就是擬定不要讓身材比較矮的對手靠近，很高興筱雯這點做得很徹底，也是我們能一直獲得裁判青睞的原因之一。」

拿下生涯第2面世錦賽金牌，劉宗泰認為，今（2023）年這面金牌的壓力和難度比較大，畢竟黃筱雯拿了東京奧運銅牌後，大家的關注度很大，不過黃筱雯現在進步很多，不太會受到外界干擾，比較能盡情享受比賽。

通過了世錦賽的考驗，黃筱雯下一步就是挑戰9月的杭州亞運。劉宗泰說：「我們現在對亞運當然是非常有信心，但這個量級的好手大多在亞洲，我們還是會盡力而為，繼續在亞運上繳出好成績。」2018年雅加達亞運，黃筱雯在打進4強後，就因為受傷退賽，但仍替台灣進帳1面銅牌。

林郁婷拳擊世錦賽銅牌撤銷，賽前性別生化檢測異常

（中央社）台灣女子拳擊好手林郁婷在今年世界錦標賽止步4強，原本該獲頒銅牌，但卻在頒獎典禮時遭除名。昨（26）日國際拳擊總會正式通知，林郁婷因為賽前性別生化指數異常，確定被取消銅牌。

林郁婷生涯分別在2018、2022年拿下拳擊世錦賽金牌，另外2019年則獲得1面銅牌。今年經歷連3天出賽的地獄賽程，最終止步4強，但原本應該獲得1面並列第3的銅牌，如今卻收到這個令人意外的消息。

原本前晚進行的女子57公斤級頒獎典禮，林郁婷的銅牌臨時被主辦單位國際拳擊總會（IBA）換掉，改由8強敗給林郁婷的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）遞補，但第一時間並未通知教練曾自強和選手原因。

昨天IBA正式通知協會，也同步對人還在印度的曾自強、林郁婷說明原因。因為林郁婷在3月16日未通過選手賽前性別檢測，其中血液生化檢驗有異常，所以才「被取消」原本該有的銅牌。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘強調，「一定會循管道申訴，非常遺憾收到這個消息，目前教練、選手都很沮喪，仍給予安慰期勉，但暫不做過多臆測，等待下週代表隊返國，協會這邊接收到IBA報告通知，並確認相關更詳細的資訊後再進行後續動作。」

據了解，拳擊選手都需要體重控制，常出現生理指數異常的情況，而女子選手也需要因為配合比賽時程而調整生理期，可能會服用一些荷爾蒙藥物，這次的賽前性別抽血檢測，或許就是因為這樣而發生問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航