觀察「習普會」的三個維度：戰略利益、肢體語言，以及「和平使者」？
我們想讓你知道的是
習近平訪俄期間，日本首相岸田文雄突然訪問烏克蘭，這給前者帶來不小壓力。如果中國提出的和平建議沒有任何結果，那麼將不可避免地要與這位也試圖在國際事務中發揮積極作用的東亞領導人進行比較。問題的答案正在徐徐展開，下一個觀察節點是習近平與澤倫斯基是否會通電話，自俄羅斯入侵開始以來，兩人一直沒有說話。
習近平訪問莫斯科，時機不同尋常——
- 一方面，俄烏戰爭已經超過一年，開戰之初外界推測雙方實力懸殊，俄羅斯可很快取勝，但在膠著中，俄在戰場上一度顯露敗相；
- 另一方面，習近平在去（2022）年開啟第三任期後，在外交上異常活躍，不僅不再「韜光養晦」，甚至還當起「和平使者」，撮合沙特與伊朗重新建交，似乎有意攜此勢能促成俄烏停火。
這次訪問，心態也不同尋常——
- 普亭雖然在戰場上只面對烏克蘭軍隊，但實際上幾乎與整個西方世界為敵，經濟制裁下還要負擔沉重的軍費開支，曾經首屈一指的軍事強國，甚至開始借助伊朗提供軍事裝備；
- 另一邊，去年二月西方國家紛紛抵制北京冬奧會，普亭親身前往，與習近平高調確認了雙邊友好的關係，回國不久就入侵烏克蘭，之後各種渠道的訊息顯示，中國對此「震驚而尷尬」，並在G20峰會上隱晦地譴責俄羅斯。
這次不同尋常的訪問已經結束，對於中文讀者而言，西方如何看待這次訪問？更重要的是，接下來的俄烏局勢是否會隨之改變？《BBC中文》綜合各方報導、西方智庫，以及相關領域的專家，試圖回答上述問題。
訪問本身體現中國對俄支持
對於西方觀察者而言，習近平能夠成行本身，就在「展現中國對俄羅斯的支持」。
這並不奇怪，普亭和習近平過去十年交往頻密，他們有著相似的世界觀，都擁護多極世界的理念。會談結束後，在莫斯科的街邊，習近平道別時說，「這也真是百年變局之一部分，我們共同來推動。」這句話被西方媒體廣為報導，成為他們友誼的最新證據。
隨著戰事膠著，莫斯科對北京的依賴愈發嚴重，卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大・加布耶夫認為，無論是俄羅斯國內政治，還是外交、經濟政策，都圍繞著戰爭展開，當俄羅斯癡迷於摧毀烏克蘭，他需要武器、資金和一條經濟命脈。
儘管中國沒有在戰爭爆發後旗幟鮮明地選邊站隊，但也沒有響應西方對俄羅斯的制裁，同時加大對俄羅斯能源的購買力度。
「中國通過這次訪問，鞏固了中俄同盟。而在未來中美競爭會加劇，並將劃分勢力範圍，中國屆時將需要這一同盟關係。」新南威爾士大學政治和國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）向《BBC中文》介紹，這次訪問前，剛剛召開美英澳三邊安全協議（AUKUS）會議，由美國（US）領導，澳大利亞（AU）和英國（UK）參與的軍事外交安全同盟，這個會議明確發展核潛艇是為了遏制中國威脅。
「這使中國在印太地區的地緣政治位置極不穩定，從而需要鞏固與俄羅斯的戰略合作伙伴關係。」科羅廖夫認為，此外對中國還有很多好處，在戰略上美國有能力封鎖馬六甲海峽，而中國可以借助俄羅斯避開馬六甲，獲得安全的陸路能源、軍事技術、農產品等資源的供給線。
這是一次各取所需的會談，在很多議題上兩位領導人可以一拍即合，尤其在促進經貿合作上，但實際上兩國關係也並非去年所聲稱的「不設上限」。實際上，在雙方高調宣佈「不設上限」後僅僅幾周，中俄就遇到了雙方關係的「上限」——中國沒有向俄羅斯提供致命武器，儘管美國稱中國至少考慮過；此外，在普亭做出核威脅後，中國也不點名地批評了這一行徑。
換言之，北京的態度是，兩國合作需求再強烈，但利益衝突時，不好意思，中國優先。
俄羅斯當然明白這一點，最近一期俄羅斯國家電視台的政論節目中，少見地直截了當地表達出來。俄軍事專家米哈伊爾・霍達列諾克（Mikhail Khodarenok）說，「在習主席訪問莫斯科之前，我們的一些專家過於興奮，甚至興高采烈，但中國只能有一個盟友：中國自己。中國只能有一套利益：親中國的利益。中國的外交政策完全沒有利他主義。」
「中國將在多大程度上支持俄羅斯一直是烏克蘭戰爭中最重要的問題之一。」英國皇家國際事務研究所（查塔姆研究所，Chatham House）中國問題高級研究員於潔向《BBC》表示，中國的外交政策始終由利益而非價值觀決定。即使中俄關係，也主要基於對美國霸權的共同不滿。近年來，通過深化雙邊合作，它們已經擁有了可以制衡美國的大國地位。
「習近平此行的目標是維持與俄羅斯的現狀，而不是進一步靠攏，或為新的合作鋪道。」於潔稱。
肢體語言展現中俄力量失衡
相比以往，中俄關係也並非看上去那樣等量齊觀——在打仗的是俄羅斯，被西方孤立的是俄羅斯，而俄羅斯的經濟規模僅為中國的十分之一。
西方從官方到媒體都由此認為，中國政府對俄羅斯的影響力不容小覷。
頗為有趣的一個觀察視角是肢體語言。
總部設在新加坡的Influence Solutions公司董事總經理梁凱倫（Karen Leong，音譯）告訴《路透社》，習近平在伸手與普亭握手的一瞬間搶先一步，表明「儘管他是訪問莫斯科的人，但他是將在雙方關係中起主導作用的人」。
澳大利亞墨爾本的肢體語言和領導行為專家路易絲・馬勒也持類似觀點，他指出，習近平將自己的手放在普亭的手上面，這可能表明在交流中的主導地位。
當他們坐在一起通過翻譯進行禮貌性交流，互相問候「親愛的朋友」時，馬勒說，普亭耷拉著腦袋，抖動著腿，握緊拳頭，看著地板，暗示著潛在的焦躁。坐在旁邊的習近平則顯得「沉穩而自信」。
梁凱倫也注意到普亭的抖動，與外在的輕鬆舉止形成對比。「如果你把它與習近平放在一起，習近平是一個沉著的政治家，很威嚴，有很好的眼神交流，他（習近平）看普亭，就像一個大哥哥看著自己年輕的伙伴。」70歲的普亭實際上比習近平大幾個月，而且執政時間是習近平的兩倍多。
梁凱倫說，不過習近平坐下來的時候異常頻繁地眨眼，表明他也感受到了一些壓力。
韓國身體語言實驗室主任金馨熙（Kim Hyung-hee，音譯）表示，兩人握手時緊握的程度，以及兩人試圖避免目光接觸，都在表明這份關係對兩人來說都有很強的利害牽扯其中。「他們對這次會面有很高的期望。你可以看到現場的緊張氣氛——於是你知道，政治中沒有真正的朋友。」
「和平使者」，還要畫個問號
不容忽視的是，習近平帶著另一場重大外交勝利的勢能而來。不久前，在北京的撮合下，勢同水火的中東兩個強國沙特和伊朗，恢復外交關係。中國在改革開放後奉行「韜光養晦」的策略，在對外關係中，更傾向於經貿往來，而非政治或外交上的利益交換，面對幾乎所有區域紛爭，幾乎都盡可能地置身事外，即便是扮演「和平使者」的角色。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。