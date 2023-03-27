台南2綠議員質疑李中岑攜幼女開會，民進黨中央致歉檢討，2議員道歉退出黨團

質疑李中岑帶幼女開會，台南2綠議員道歉退出黨團

（中央社）國民黨台南市議員李中岑23日帶3歲女兒進入議事廳，認為遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋用嘲諷式發言針對，李、周2人今天發表道歉聲明，宣布退出黨團運作，並向黨中央自請處分。

台南市議會23日進行墊付款案審查，李中岑帶著幼女進入議事廳，李宗翰要求清點在場人數並進行表決，周嘉韋曾發言說，「李中岑要算2票嗎？」，李宗翰也說，「助理不可以進議會」，引發李中岑不滿，認為2人歧視女性。

此事引起社會熱議，民進黨中央要求李、周2人向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續推動性平規範修法。

李宗翰26日發表聲明指出，因個人不當發言，造成社會觀感不佳，特此致歉，並退出黨團運作，自請黨中央處分。

周嘉韋也發聲明指出，自始至終並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別意思，但關於言論方式不當，導致李中岑感受不佳，對李中岑及孩子深深致上歉意，此事造成各界的關注與社會成本，即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分，感謝各界關心、指教與建議。

綠議員質疑藍議員攜幼女進議事廳，民進黨：致歉檢討

台南市國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳，遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑，民進黨25日表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑24日晚間在臉書發文說，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

民進黨發言人林楚茵25日表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，24日黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

林楚茵指出，民進黨在2016年、由時任立委余宛如帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓在立院的工作同仁，可以在工作和家庭取得平衡。

此外，民進黨也致力推動「就保法」、「性平法」的修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。

林楚茵認為，無分政黨，作為政治工作者應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。

藍聲援李中岑帶幼女進議場，批綠營喊平權非真心

台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳引起熱議，國民黨25日表示，民進黨號稱是民主進步的政黨，永遠都是拿「進步議題」作為選票的操弄，而不是真心的想要讓台灣更進步、更平權。

李中岑23日帶著幼女進入台南市議會議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑透過臉書表示，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

國民黨25日召開記者會，聲援李中岑。副秘書長兼婦女部主任李彥秀說，帶孩子瞭解自己的工作環境、認識母親的朋友，是何等驕傲。李中岑受到職場不平等待遇與歧視的經歷，告訴台灣社會離所謂性別平等教育、打造職場友善環境、鼓勵生育，還有很長一段路要走。

李彥秀也說，民進黨在選舉過程中號稱進步的價值，但都是操弄，事實完全不是這回事。

國民黨新北市議員江怡臻表示，前幾天才看到台南市議會討論要如何鼓勵婦女生育、友善育兒措施要怎麼樣做，才過了幾天民進黨的議員就打臉自己的台南市政府，台南市議會完全不尊重婦女的權益、不尊重任何一個育兒家長的權益。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航