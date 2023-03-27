台南2綠議員質疑李中岑攜幼女開會，民進黨中央致歉檢討，2議員道歉退出黨團

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台南市議會23日進行墊付款案審查，李中岑帶著幼女進入議事廳，李宗翰要求清點在場人數並進行表決，周嘉韋曾發言說，「李中岑要算2票嗎？」，李宗翰也說，「助理不可以進議會」，引發李中岑不滿，認為2人歧視女性。
質疑李中岑帶幼女開會，台南2綠議員道歉退出黨團
（中央社）國民黨台南市議員李中岑23日帶3歲女兒進入議事廳，認為遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋用嘲諷式發言針對，李、周2人今天發表道歉聲明，宣布退出黨團運作，並向黨中央自請處分。
台南市議會23日進行墊付款案審查，李中岑帶著幼女進入議事廳，李宗翰要求清點在場人數並進行表決，周嘉韋曾發言說，「李中岑要算2票嗎？」，李宗翰也說，「助理不可以進議會」，引發李中岑不滿，認為2人歧視女性。
此事引起社會熱議，民進黨中央要求李、周2人向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續推動性平規範修法。
李宗翰26日發表聲明指出，因個人不當發言，造成社會觀感不佳，特此致歉，並退出黨團運作，自請黨中央處分。
周嘉韋也發聲明指出，自始至終並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別意思，但關於言論方式不當，導致李中岑感受不佳，對李中岑及孩子深深致上歉意，此事造成各界的關注與社會成本，即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分，感謝各界關心、指教與建議。
綠議員質疑藍議員攜幼女進議事廳，民進黨：致歉檢討
台南市國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳，遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑，民進黨25日表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。
台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑24日晚間在臉書發文說，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。
民進黨發言人林楚茵25日表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，24日黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。
林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。
林楚茵指出，民進黨在2016年、由時任立委余宛如帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓在立院的工作同仁，可以在工作和家庭取得平衡。
此外，民進黨也致力推動「就保法」、「性平法」的修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。
林楚茵認為，無分政黨，作為政治工作者應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。
藍聲援李中岑帶幼女進議場，批綠營喊平權非真心
台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳引起熱議，國民黨25日表示，民進黨號稱是民主進步的政黨，永遠都是拿「進步議題」作為選票的操弄，而不是真心的想要讓台灣更進步、更平權。
李中岑23日帶著幼女進入台南市議會議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑透過臉書表示，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。
國民黨25日召開記者會，聲援李中岑。副秘書長兼婦女部主任李彥秀說，帶孩子瞭解自己的工作環境、認識母親的朋友，是何等驕傲。李中岑受到職場不平等待遇與歧視的經歷，告訴台灣社會離所謂性別平等教育、打造職場友善環境、鼓勵生育，還有很長一段路要走。
李彥秀也說，民進黨在選舉過程中號稱進步的價值，但都是操弄，事實完全不是這回事。
國民黨新北市議員江怡臻表示，前幾天才看到台南市議會討論要如何鼓勵婦女生育、友善育兒措施要怎麼樣做，才過了幾天民進黨的議員就打臉自己的台南市政府，台南市議會完全不尊重婦女的權益、不尊重任何一個育兒家長的權益。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。