韓國生育率連續10年OECD吊車尾，近半數上班族不敢請育嬰假
我們想讓你知道的是
韓國勞動部近期就工時限制公布修法預告，擬將現行每週最高52小時延長至69小時，可能使韓國生育率狀況更加惡化。職場慣老闆119批評，「就算每週只工作60小時，也相當於平日5天都要工作到11點才能下班，到底誰會想生小孩」。
（中央社）韓國近10年生育率連續在OECD國家中吊車尾，2022年達到0.78新低，除經濟惡化外，育兒環境不友善普遍被視為生育率惡化的主因。最新民調顯示，近半數上班族表示不敢貿然請育嬰假。
韓國市民團體「職場慣老闆119」與「事務金融烏班圖（Ubuntu）基金會」委託民調機構針對1000名男、女上班族進行調查顯示，45.2%受訪者表示即使有育嬰假也無法想請就請；其中有此狀況的男性受訪者占41.6%，女性受訪者則有近半的49.9%。
觀察受訪者就業狀況，約聘人員（58.5%）、就職公司人數不到5人（67.1%）、月薪在150萬韓元（約新台幣3.6萬元）以下（57.8%）等被分類為「弱勢勞工」的受訪者，認為在使用育嬰假上有所顧忌的比例都高於平均值。
同時，39.6%受訪者表示連產假都無法安心使用，「弱勢勞工」族群中有這種狀況的受訪者占比同樣都超過5成。認為不便以照護子女、祖父母、父母或配偶為由使用「家族照護假」的受訪者則有53%。
職場慣老闆119指出，造成這種狀況的原因主要是請假後月薪驟減、無法再適用學術休假（Sabbatical Leave）、資方強制調整休假天數、孕期間要求減少工時被拒等不當資方行為，認為政府在規劃育兒友善職場環境相關政策時，應該重罰作出前述不當行為的業主。
在此狀況下，韓國勞動部近期就工時限制公布修法預告，擬將現行每週最高52小時延長至69小時，可能使韓國生育率狀況更加惡化。職場慣老闆119批評，「就算每週只工作60小時，也相當於平日5天都要工作到11點才能下班，到底誰會想生小孩」。
根據韓國統計廳資料，韓國2022年新生兒總數連續第2年跌破25萬，共計24.9萬名，總生育率降至0.78新低。當局預估，若導致生育意願低落的負面因素延續，生育率可能在2025年續跌至0.61。
觀察新生兒狀況，韓國人「只生一胎」的傾向增加，2022年作為第一胎出生的新生兒數在整體占比達到62.7%新高，首次超過6成；雖然可能受到先前疫情期間結婚、生育計畫推遲影響，但從第2、第3胎新生兒數續減看來，首胎新生兒占比提高並非短期現象。
韓國第2胎與第3胎新生兒在整體占比分別從2015年及2018年起續降，與2021年相比，2022年第2、第3胎新生兒數各減少1.5萬及4000名，年減16.7%及20.9%。
新聞來源
延伸閱讀
- 難兄難弟「生不如死」：韓國出生率再創新低，2035年台灣接棒成為全球墊底國家
- 比中國和日本的人口危機更嚴重， 韓國出生率世界倒數第一的深層原因
- 韓國全球生育率最低但雙胞胎比例最高，分析跟延後生育和輔助生育技術有關
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。