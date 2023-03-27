2023/03/27,
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韓國生育率連續10年OECD吊車尾，近半數上班族不敢請育嬰假

韓國生育率連續10年OECD吊車尾，近半數上班族不敢請育嬰假
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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韓國勞動部近期就工時限制公布修法預告，擬將現行每週最高52小時延長至69小時，可能使韓國生育率狀況更加惡化。職場慣老闆119批評，「就算每週只工作60小時，也相當於平日5天都要工作到11點才能下班，到底誰會想生小孩」。

（中央社）韓國近10年生育率連續在OECD國家中吊車尾，2022年達到0.78新低，除經濟惡化外，育兒環境不友善普遍被視為生育率惡化的主因。最新民調顯示，近半數上班族表示不敢貿然請育嬰假。

韓國市民團體「職場慣老闆119」與「事務金融烏班圖（Ubuntu）基金會」委託民調機構針對1000名男、女上班族進行調查顯示，45.2%受訪者表示即使有育嬰假也無法想請就請；其中有此狀況的男性受訪者占41.6%，女性受訪者則有近半的49.9%。

觀察受訪者就業狀況，約聘人員（58.5%）、就職公司人數不到5人（67.1%）、月薪在150萬韓元（約新台幣3.6萬元）以下（57.8%）等被分類為「弱勢勞工」的受訪者，認為在使用育嬰假上有所顧忌的比例都高於平均值。

同時，39.6%受訪者表示連產假都無法安心使用，「弱勢勞工」族群中有這種狀況的受訪者占比同樣都超過5成。認為不便以照護子女、祖父母、父母或配偶為由使用「家族照護假」的受訪者則有53%。

職場慣老闆119指出，造成這種狀況的原因主要是請假後月薪驟減、無法再適用學術休假（Sabbatical Leave）、資方強制調整休假天數、孕期間要求減少工時被拒等不當資方行為，認為政府在規劃育兒友善職場環境相關政策時，應該重罰作出前述不當行為的業主。

在此狀況下，韓國勞動部近期就工時限制公布修法預告，擬將現行每週最高52小時延長至69小時，可能使韓國生育率狀況更加惡化。職場慣老闆119批評，「就算每週只工作60小時，也相當於平日5天都要工作到11點才能下班，到底誰會想生小孩」。

根據韓國統計廳資料，韓國2022年新生兒總數連續第2年跌破25萬，共計24.9萬名，總生育率降至0.78新低。當局預估，若導致生育意願低落的負面因素延續，生育率可能在2025年續跌至0.61。

觀察新生兒狀況，韓國人「只生一胎」的傾向增加，2022年作為第一胎出生的新生兒數在整體占比達到62.7%新高，首次超過6成；雖然可能受到先前疫情期間結婚、生育計畫推遲影響，但從第2、第3胎新生兒數續減看來，首胎新生兒占比提高並非短期現象。

韓國第2胎與第3胎新生兒在整體占比分別從2015年及2018年起續降，與2021年相比，2022年第2、第3胎新生兒數各減少1.5萬及4000名，年減16.7%及20.9%。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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