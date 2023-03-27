2023/03/27,
商業

國內觀光旅館每晚均價4195元創新高，民眾抱怨「比日本還貴」，業界點出多項關鍵因素

國內觀光旅館每晚均價4195元創新高，民眾抱怨「比日本還貴」，業界點出多項關鍵因素
Photo Credit: 中央社

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業者分析，疫情解封後，旅客增加、物價成本高、人力缺乏等都是房價創新高的原因，但民眾普遍認為台灣住房比日本貴，也有網友說「在泰國住4晚五星飯店不到一萬元，台灣可能一個晚上都住不到」。

（中央社）去（2022）年台灣觀光旅館每晚均價漲到新台幣4195元新高，民眾抱怨比日本還貴。觀光業者分析，房價取決市場供需，更與是否在熱區景點、國際客規模、土地建物取得成本有關，不能淪於「香蕉比蘋果」。

交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06％，為史上第4低；但客房每晚均價漲到4195元，創下歷史新高。

業者分析，疫情解封後，旅客增加、物價成本高、人力缺乏等都是房價創新高的原因，但民眾普遍認為台灣住房比日本貴，也有網友說「在泰國住4晚五星飯店不到一萬元，台灣可能一個晚上都住不到」。

台灣飯店住宿房價是否偏高，雲品國際總經理丁原偉受訪時表示，飯店房價取決於供需狀況，疫情期間因為「供給多、需求少」，五星飯店折扣變多讓人感受變便宜；但後來國旅爆發後，許多風景區飯店一房難求，價格也就水漲船高，「房價本來就是浮動的」。

他進一步指出，不管哪個國家，只要是熱區景點飯店房價本來就較高。他舉例，「溪頭的飯店通常比日月潭便宜」，但也很多變因要考慮，例如飯店星等定位、與周邊飯店的比價效益和競爭程度，更遑論每個國家的GDP（國內生產毛額）和人均所得不同。

丁原偉表示，邊境解封後，照理說飯店業要迎來產業大復甦，但台北市目前的飯店國旅占比仍高達50％，顯示還沒有回到疫情前的水準；這也會導致週五、週末入住特別貴，週間價格雖便宜，但國際觀光客量能不足以支撐房價下降。

他更指出，台灣觀光產業的困境，相比亞洲其他城市，國際客來台北通常需要轉機，導致市場規模經濟不夠，在飯店經營成本居高不下的時代，更不可能出現便宜房價。

在台灣飯店業深耕35年的茹曦酒店業主代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）表示，台灣物價其實不便宜。來自德國的他認為，台灣只有水、電、加油費便宜，但是「牙膏等日用品、吃一頓飯店的晚餐，可能都比德國還貴」；成本堆疊下，台灣房價不可能便宜到哪裡去，且目前這樣的定價，有許多飯店業主幾乎都沒賺什麼錢。

不過，他也提供另一種思考角度，「台灣人力效率很高，客服體驗佳，回應速度又快，比起其他國家來說，這樣的房價CP值應該更高」。

來台35年 老外飯店高層愛吃鹹酥雞逛夜市
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來自德國的飯店高層主管柯雷蒙來台35年，他表示台灣物價其實不便宜。

柯雷蒙舉例，他喜歡台東，有間知名民宿睡一晚就要新台幣1萬元，但還是有人買單，而台北市區一晚4000元出頭的住宿卻覺得貴。他建議不要「香蕉去比蘋果」，且在自由市場供需下，如果這樣的價錢找不到客人，自然會被市場淘汰。

熟知房地產產業的高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，住宿訂價反映業者成本，土地與建物取得來源可能是關鍵的因素之一。

他進一步說明，有些飯店、旅館是用自己的土地、建物開發，或是用租賃來營業，地價、房租就得由終端消費者來承受費用。以日本為例，許多鐵路交通巨擘集團都早已結合地產事業，一條龍聯合開發旅館、百貨，不但土地位置良好，又有成本壓低的能力，交叉補貼下，日本飯店房價是可能有較大的定價空間。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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