國內觀光旅館每晚均價4195元創新高，民眾抱怨「比日本還貴」，業界點出多項關鍵因素
我們想讓你知道的是
業者分析，疫情解封後，旅客增加、物價成本高、人力缺乏等都是房價創新高的原因，但民眾普遍認為台灣住房比日本貴，也有網友說「在泰國住4晚五星飯店不到一萬元，台灣可能一個晚上都住不到」。
（中央社）去（2022）年台灣觀光旅館每晚均價漲到新台幣4195元新高，民眾抱怨比日本還貴。觀光業者分析，房價取決市場供需，更與是否在熱區景點、國際客規模、土地建物取得成本有關，不能淪於「香蕉比蘋果」。
交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06％，為史上第4低；但客房每晚均價漲到4195元，創下歷史新高。
業者分析，疫情解封後，旅客增加、物價成本高、人力缺乏等都是房價創新高的原因，但民眾普遍認為台灣住房比日本貴，也有網友說「在泰國住4晚五星飯店不到一萬元，台灣可能一個晚上都住不到」。
台灣飯店住宿房價是否偏高，雲品國際總經理丁原偉受訪時表示，飯店房價取決於供需狀況，疫情期間因為「供給多、需求少」，五星飯店折扣變多讓人感受變便宜；但後來國旅爆發後，許多風景區飯店一房難求，價格也就水漲船高，「房價本來就是浮動的」。
他進一步指出，不管哪個國家，只要是熱區景點飯店房價本來就較高。他舉例，「溪頭的飯店通常比日月潭便宜」，但也很多變因要考慮，例如飯店星等定位、與周邊飯店的比價效益和競爭程度，更遑論每個國家的GDP（國內生產毛額）和人均所得不同。
丁原偉表示，邊境解封後，照理說飯店業要迎來產業大復甦，但台北市目前的飯店國旅占比仍高達50％，顯示還沒有回到疫情前的水準；這也會導致週五、週末入住特別貴，週間價格雖便宜，但國際觀光客量能不足以支撐房價下降。
他更指出，台灣觀光產業的困境，相比亞洲其他城市，國際客來台北通常需要轉機，導致市場規模經濟不夠，在飯店經營成本居高不下的時代，更不可能出現便宜房價。
在台灣飯店業深耕35年的茹曦酒店業主代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）表示，台灣物價其實不便宜。來自德國的他認為，台灣只有水、電、加油費便宜，但是「牙膏等日用品、吃一頓飯店的晚餐，可能都比德國還貴」；成本堆疊下，台灣房價不可能便宜到哪裡去，且目前這樣的定價，有許多飯店業主幾乎都沒賺什麼錢。
不過，他也提供另一種思考角度，「台灣人力效率很高，客服體驗佳，回應速度又快，比起其他國家來說，這樣的房價CP值應該更高」。
柯雷蒙舉例，他喜歡台東，有間知名民宿睡一晚就要新台幣1萬元，但還是有人買單，而台北市區一晚4000元出頭的住宿卻覺得貴。他建議不要「香蕉去比蘋果」，且在自由市場供需下，如果這樣的價錢找不到客人，自然會被市場淘汰。
熟知房地產產業的高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，住宿訂價反映業者成本，土地與建物取得來源可能是關鍵的因素之一。
他進一步說明，有些飯店、旅館是用自己的土地、建物開發，或是用租賃來營業，地價、房租就得由終端消費者來承受費用。以日本為例，許多鐵路交通巨擘集團都早已結合地產事業，一條龍聯合開發旅館、百貨，不但土地位置良好，又有成本壓低的能力，交叉補貼下，日本飯店房價是可能有較大的定價空間。
新聞來源
延伸閱讀
- 台灣觀光產業的核心問題，不是太貴而是「太便宜」
- 數據看2022台灣旅遊產業（一）：疫情下國旅不但變熱，「頂端消費者」也越來越多
- 後疫情旅遊趨勢觀察：「慢遊」、「workation」、「旅遊房產」成熱門關鍵字
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。