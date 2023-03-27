民調：多數美國人不認為兒孫生活能更好，懷疑大學學歷價值、幸福感創歷史新低

（中央社）美國一項最新民調顯示，絕大多數美國人不相信孩子將來的生活會比自己更好。調查還凸顯人們益發懷疑大學學歷價值、幸福感創歷史新低，加劇美國民眾對未來的悲觀。

一份由《華爾街日報》與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC，位於芝加哥大學的獨立附屬機構）所作的調查顯示，8成受訪美國民眾稱美國經濟不好或很差，近半受訪者預期明（2024）年還會更糟。

這項民調於3月1日至13日訪查1019名成人，製作時間主要在矽谷銀行（SVB）倒閉和隨後的銀行業動盪前。65％受訪者把通膨列為最憂心，還有各約4成受訪者將醫療保健和居住成本列為最憂心事項。

住在德州大泉鎮（Big Spring）、從事醫院醫保協調的莫羅（Kristy Morrow）說：「不管薪資漲多少，其他東西也一起漲上來。我真的很為孩子擔心」。

37歲的莫羅是年收入僅約4.5萬美元（約新台幣136萬）的單親媽媽，有一個已成年的女兒和兩個未成年的兒子。她很擔心孩子將來的生活會更糟，因為美國國內嚴重的分歧對立，讓國家很多問題難以解決。她為減少油錢換車，還教孩子花費應出於必需而非慾望的觀念。

調查也顯示人們對就業市場的新焦慮。過半受訪者表示，很難找到另一份薪酬和福利匹配的工作。這是NORC相關調查自2010年以來的新高，這種焦慮在去年還看不到。

此外美國的通膨仍處在高點，今年2月的通膨率幾乎是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前的3倍。為物價上漲和降溫經濟，聯準會（Fed）將基準利率上調至2007年以來新高，為消費者和企業帶來壓力。許多經濟學家預計聯準會升息和銀行業動盪導致的信貸緊縮，會使美國今年陷入衰退。

民調顯示，44％的受訪者表示他們的財務狀況比預期更糟，超過1/3受訪者說一點也不滿意自己的財務狀況。同意自己和家庭有很大機會提高生活水平者不到3成。

NORC公共事務和媒體研究中心副總裁班茲（Jennifer Benz）說：「這種難以化解的悲觀情緒有震撼到我。」她說油價下跌或其他經濟面向的微幅變佳，都不太可能改變人們的失望情緒。

30多年來，NORC透過他們執行的「總體社會調查」（General Social Survey）每隔幾年了解美國人是否認為下一代生活會比自己這輩更好。今年有78％的受訪者表示沒信心，是自1990年開始調查以來的新高。白人受訪者比黑人和西裔受訪者信心更低。

美國人擔心下一代落後的原因之一，是失去對大學教育可提升經濟地位的信心。56％受訪者認為讀個4年大學學歷並不值得，因為畢業時沒有特定工作技能，還背上沉重債務，僅42％認為大學畢業可讓人有更好機會找到好工作而覺得值得。情況相較前次2017年的調查出現反轉，當時多數認為大學學歷值得。

NORC另從1972年起調查美國民眾的幸福感，但這次僅12％的受訪者覺得自己「非常開心」，創調查以來最低；1/3受訪者表示自己「不太開心」則是調查以來最高。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺