民調：多數美國人不認為兒孫生活能更好，懷疑大學學歷價值、幸福感創歷史新低
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30多年來，NORC透過他們執行的「總體社會調查」（General Social Survey）每隔幾年了解美國人是否認為下一代生活會比自己這輩更好。今年有78％的受訪者表示沒信心，是自1990年開始調查以來的新高。白人受訪者比黑人和西裔受訪者信心更低。
（中央社）美國一項最新民調顯示，絕大多數美國人不相信孩子將來的生活會比自己更好。調查還凸顯人們益發懷疑大學學歷價值、幸福感創歷史新低，加劇美國民眾對未來的悲觀。
一份由《華爾街日報》與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC，位於芝加哥大學的獨立附屬機構）所作的調查顯示，8成受訪美國民眾稱美國經濟不好或很差，近半受訪者預期明（2024）年還會更糟。
這項民調於3月1日至13日訪查1019名成人，製作時間主要在矽谷銀行（SVB）倒閉和隨後的銀行業動盪前。65％受訪者把通膨列為最憂心，還有各約4成受訪者將醫療保健和居住成本列為最憂心事項。
住在德州大泉鎮（Big Spring）、從事醫院醫保協調的莫羅（Kristy Morrow）說：「不管薪資漲多少，其他東西也一起漲上來。我真的很為孩子擔心」。
37歲的莫羅是年收入僅約4.5萬美元（約新台幣136萬）的單親媽媽，有一個已成年的女兒和兩個未成年的兒子。她很擔心孩子將來的生活會更糟，因為美國國內嚴重的分歧對立，讓國家很多問題難以解決。她為減少油錢換車，還教孩子花費應出於必需而非慾望的觀念。
調查也顯示人們對就業市場的新焦慮。過半受訪者表示，很難找到另一份薪酬和福利匹配的工作。這是NORC相關調查自2010年以來的新高，這種焦慮在去年還看不到。
此外美國的通膨仍處在高點，今年2月的通膨率幾乎是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前的3倍。為物價上漲和降溫經濟，聯準會（Fed）將基準利率上調至2007年以來新高，為消費者和企業帶來壓力。許多經濟學家預計聯準會升息和銀行業動盪導致的信貸緊縮，會使美國今年陷入衰退。
民調顯示，44％的受訪者表示他們的財務狀況比預期更糟，超過1/3受訪者說一點也不滿意自己的財務狀況。同意自己和家庭有很大機會提高生活水平者不到3成。
NORC公共事務和媒體研究中心副總裁班茲（Jennifer Benz）說：「這種難以化解的悲觀情緒有震撼到我。」她說油價下跌或其他經濟面向的微幅變佳，都不太可能改變人們的失望情緒。
30多年來，NORC透過他們執行的「總體社會調查」（General Social Survey）每隔幾年了解美國人是否認為下一代生活會比自己這輩更好。今年有78％的受訪者表示沒信心，是自1990年開始調查以來的新高。白人受訪者比黑人和西裔受訪者信心更低。
美國人擔心下一代落後的原因之一，是失去對大學教育可提升經濟地位的信心。56％受訪者認為讀個4年大學學歷並不值得，因為畢業時沒有特定工作技能，還背上沉重債務，僅42％認為大學畢業可讓人有更好機會找到好工作而覺得值得。情況相較前次2017年的調查出現反轉，當時多數認為大學學歷值得。
NORC另從1972年起調查美國民眾的幸福感，但這次僅12％的受訪者覺得自己「非常開心」，創調查以來最低；1/3受訪者表示自己「不太開心」則是調查以來最高。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
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- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。