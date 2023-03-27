春雨不給力，竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3％，南投日月潭九蛙全露出
我們想讓你知道的是
經濟部水利署把握鋒面通過台灣，昨天持續進行人工增雨作業。不過，統計前天至昨晨7時各主要水庫累計降雨量，南部蘭潭－仁義潭水庫僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，目前降雨仍無法解除旱象。水利署表示，將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會。
高雄終於下雨5分鐘，民眾直呼快忘了撐傘感覺
（中央社）高雄去（2022）年降雨量為30年最低，今年累積降雨量也只有歷年同期平均值4成。氣象局預報，昨（26）日受東北季風、華南雲雨區影響，高雄可能降雨；高雄昨天中午終於下雨，雖然雨勢不到5分鐘，民眾直呼「快忘了撐傘的感覺」。
高雄水情吃緊，截至昨天中午12時，高屏溪攔河堰川流量只剩下4.8cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水）；30日起高雄水情燈號轉為橙燈、減量供水階段。
南水局告訴《中央社》記者，高雄中午雨勢不大，且僅有數分鐘，難解缺水之渴，希望這波雲區能再為南部帶來更豐沛雨量。
南水局前晚也發布新聞稿指出，台南前天有降雨，根據氣象局預報台灣附近環境水氣多，為把握難得降雨機會，立即在昨晚8時10分在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區，進行人工增雨作業。
水公司30日起將針對每月用量超過1000度以上用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等減量供水，最高減少20％；高雄市水利局同時將提供次級回收水，可供洗街、澆灌等，以增加自來水調配使用量能。
水利局呼籲各業者支持加強節水措施，也提醒民眾養成洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶、洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂及洗臉用盆裝水等，簡單而有效節水習慣。
春雨不給力，竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3％
（中央社）中南部水情吃緊，水利署把握鋒面通過進行人工增雨作業；不過，目前降雨仍無法解除旱象。據統計，竹苗一帶5座水庫蓄水率不及5成；嘉義台南地區方面，截至晚間8時，曾文水庫蓄水率僅11.31％。
華南雲雨區東移，台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生。然而，自25日凌晨0時起至昨（26）日下午1時，嘉義以南區域，台南北門區降雨量最多但也僅3毫米，高雄市以桃源區10.0毫米最多，屏東縣瑪家鄉也僅11.5毫米。
春雨雖終於降臨，但這波雨勢未緩解旱象，經濟部表示，尤其是南部地區，因為雨沒有集中下在水庫裡，蓄水量幾乎沒有變化。
統計前天至昨天上午7時，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量，約是全台0.7天用水量。
檢視水利署最新統計，北部的石門水庫蓄水率52.81％、翡翠水庫75.89％；台中德基水庫54.84％；竹苗一帶，寶山水庫蓄水率31.07％、寶山第二水庫49.95％、永和山水庫48.95％、鯉魚潭水庫39.51％、明德水庫29.19％，均不及5成。
至於嘉義台南地區5座水庫，僅烏山頭水庫蓄水率高於5成、達67.97％，南化水庫蓄水率37.57％、蘭潭水庫33.01％、仁義潭水庫26.2％；截至晚上8時，曾文水庫蓄水率僅11.31％。
此外，水利署表示，昨天已把握鋒面通過進行人工增雨作業，並將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。
把握鋒面人工增雨，水利署：降雨仍無法解除旱象
（中央社）經濟部水利署把握鋒面通過台灣，昨天持續進行人工增雨作業。不過，統計前天至昨晨7時各主要水庫累計降雨量，南部蘭潭－仁義潭水庫僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，目前降雨仍無法解除旱象。
水利署發布新聞指出，台灣昨天持續受東北季風及華南雲雨區影響，降雨機會高，水利署人工增雨服務團把握難得時機，清晨5時於曾文水庫、甲仙堰、旗山等3地進行地面人工增雨。
接著，水利署11時再度於仁義潭、曾文、南化水庫、甲仙堰及旗山進行第2次作業；同時中科院團隊也在曾文、南化水庫進行高空人工增雨焰彈作業，盼為南部地區多增加一些降雨量。
水利署說明，統計前天至昨晨7時各主要水庫累計降雨量，中、北部地區水庫約有24至70毫米，南部蘭潭－仁義潭僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量。
水利署表示，將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。
南投間歇雨，九蛙仍全露日月潭、霧社水庫未解渴
（中央社）南投縣前晚起至昨天上午有間斷降雨，其中以神木村測站最多，日月潭也有下雨但挹注不多，「九蛙」仍全部露出，日月潭水庫、霧社水庫蓄水率尚無明顯增加。
中央氣象局表示，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台灣東半部、台南以北等地區有局部短暫陣雨或雷雨。
南投縣前晚起至昨天上午有間斷降雨，截至中午12時，當日累積雨量以信義鄉神木村測站63.5毫米最多，仁愛鄉萬大發電廠測站為59.5毫米、日月潭測站是19.5毫米。
根據經濟部水利署中區水資源局製作並放在日月潭知名景點「九蛙疊像」旁的解說牌內容，當水位高度為745.90公尺、蓄水率84％，最底下的第9蛙就露出水面。
日月潭水庫滿水位為748.48公尺，依據中水局網站資料指出，截至昨天下午1時止，日月潭水庫水位為740.59公尺、蓄水率53.77％。
日月潭前晚起至昨天上午雖有間斷降雨，但雨勢不大，未改變潭區整體水情，早已全部露出的「九蛙」前天、昨天仍未「喝到水解渴」，僅乾泥表面變得較溼潤；另外，日月潭上游霧社水庫目前蓄水率16.08％，與前天蓄水率15.66％相較，水位趨勢上升，但差異不大。
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。