春雨不給力，竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3％，南投日月潭九蛙全露出

高雄終於下雨5分鐘，民眾直呼快忘了撐傘感覺

（中央社）高雄去（2022）年降雨量為30年最低，今年累積降雨量也只有歷年同期平均值4成。氣象局預報，昨（26）日受東北季風、華南雲雨區影響，高雄可能降雨；高雄昨天中午終於下雨，雖然雨勢不到5分鐘，民眾直呼「快忘了撐傘的感覺」。

高雄水情吃緊，截至昨天中午12時，高屏溪攔河堰川流量只剩下4.8cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水）；30日起高雄水情燈號轉為橙燈、減量供水階段。

南水局告訴《中央社》記者，高雄中午雨勢不大，且僅有數分鐘，難解缺水之渴，希望這波雲區能再為南部帶來更豐沛雨量。

南水局前晚也發布新聞稿指出，台南前天有降雨，根據氣象局預報台灣附近環境水氣多，為把握難得降雨機會，立即在昨晚8時10分在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區，進行人工增雨作業。

水公司30日起將針對每月用量超過1000度以上用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等減量供水，最高減少20％；高雄市水利局同時將提供次級回收水，可供洗街、澆灌等，以增加自來水調配使用量能。

水利局呼籲各業者支持加強節水措施，也提醒民眾養成洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶、洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂及洗臉用盆裝水等，簡單而有效節水習慣。

Photo Credit: 中央社 受到華南地區水氣移入影響，台南天空25日晚間雲層密布，晚間7時許開始降雨，雨勢雖不大，卻讓人欣喜。

春雨不給力，竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3％

（中央社）中南部水情吃緊，水利署把握鋒面通過進行人工增雨作業；不過，目前降雨仍無法解除旱象。據統計，竹苗一帶5座水庫蓄水率不及5成；嘉義台南地區方面，截至晚間8時，曾文水庫蓄水率僅11.31％。

華南雲雨區東移，台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生。然而，自25日凌晨0時起至昨（26）日下午1時，嘉義以南區域，台南北門區降雨量最多但也僅3毫米，高雄市以桃源區10.0毫米最多，屏東縣瑪家鄉也僅11.5毫米。

春雨雖終於降臨，但這波雨勢未緩解旱象，經濟部表示，尤其是南部地區，因為雨沒有集中下在水庫裡，蓄水量幾乎沒有變化。

統計前天至昨天上午7時，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量，約是全台0.7天用水量。

檢視水利署最新統計，北部的石門水庫蓄水率52.81％、翡翠水庫75.89％；台中德基水庫54.84％；竹苗一帶，寶山水庫蓄水率31.07％、寶山第二水庫49.95％、永和山水庫48.95％、鯉魚潭水庫39.51％、明德水庫29.19％，均不及5成。

至於嘉義台南地區5座水庫，僅烏山頭水庫蓄水率高於5成、達67.97％，南化水庫蓄水率37.57％、蘭潭水庫33.01％、仁義潭水庫26.2％；截至晚上8時，曾文水庫蓄水率僅11.31％。

此外，水利署表示，昨天已把握鋒面通過進行人工增雨作業，並將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。

Photo Credit: 水利署南區水資源局提供 via 中央社 台南地區水情不佳，3大主要水庫23日總蓄水量與被 稱為「百年大旱」的2021年同期幾乎相同，曾文水庫 23日蓄水率約11.3％。

把握鋒面人工增雨，水利署：降雨仍無法解除旱象

（中央社）經濟部水利署把握鋒面通過台灣，昨天持續進行人工增雨作業。不過，統計前天至昨晨7時各主要水庫累計降雨量，南部蘭潭－仁義潭水庫僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，目前降雨仍無法解除旱象。

水利署發布新聞指出，台灣昨天持續受東北季風及華南雲雨區影響，降雨機會高，水利署人工增雨服務團把握難得時機，清晨5時於曾文水庫、甲仙堰、旗山等3地進行地面人工增雨。

接著，水利署11時再度於仁義潭、曾文、南化水庫、甲仙堰及旗山進行第2次作業；同時中科院團隊也在曾文、南化水庫進行高空人工增雨焰彈作業，盼為南部地區多增加一些降雨量。

水利署說明，統計前天至昨晨7時各主要水庫累計降雨量，中、北部地區水庫約有24至70毫米，南部蘭潭－仁義潭僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量。

水利署表示，將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。

Photo Credit: 水利署提供 via 中央社 水利署人工增雨服務團掌握南部降雨時機，在25日晚間8時10分於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山工作站進行地面增雨作業。圖為曾文水庫執行人工增雨實況。

南投間歇雨，九蛙仍全露日月潭、霧社水庫未解渴

（中央社）南投縣前晚起至昨天上午有間斷降雨，其中以神木村測站最多，日月潭也有下雨但挹注不多，「九蛙」仍全部露出，日月潭水庫、霧社水庫蓄水率尚無明顯增加。

中央氣象局表示，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台灣東半部、台南以北等地區有局部短暫陣雨或雷雨。

南投縣前晚起至昨天上午有間斷降雨，截至中午12時，當日累積雨量以信義鄉神木村測站63.5毫米最多，仁愛鄉萬大發電廠測站為59.5毫米、日月潭測站是19.5毫米。

根據經濟部水利署中區水資源局製作並放在日月潭知名景點「九蛙疊像」旁的解說牌內容，當水位高度為745.90公尺、蓄水率84％，最底下的第9蛙就露出水面。

日月潭水庫滿水位為748.48公尺，依據中水局網站資料指出，截至昨天下午1時止，日月潭水庫水位為740.59公尺、蓄水率53.77％。

日月潭前晚起至昨天上午雖有間斷降雨，但雨勢不大，未改變潭區整體水情，早已全部露出的「九蛙」前天、昨天仍未「喝到水解渴」，僅乾泥表面變得較溼潤；另外，日月潭上游霧社水庫目前蓄水率16.08％，與前天蓄水率15.66％相較，水位趨勢上升，但差異不大。