以色列國防部長呼籲暫緩爭議性司改，遭納坦雅胡火速開除

（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間26日）將國防部長葛朗特（Yoav Gallant）開除。葛朗特昨天對納坦雅胡公開唱反調，呼籲政府暫停推動爭議的司法改革。

總理辦公室在簡短聲明中說，納坦雅胡「決定解除國防部長葛朗特職務」。

葛朗特是納坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）籍國會議員，昨天對納坦雅胡公開唱反調，呼籲暫停推動司法改革。

他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。

爭議性司改恐危殆國安，被開除的國防部長說了些什麼？

以色列國防部長25日呼籲政府暫停推動司法改革，他說，引發爭議的司改已對國家安全構成危險。與此同時，數十萬以色列人今天走上特拉維夫街頭，抗議政府執意推動司改。

綜合《法新社》和《路透社》報導，以色列國防部長葛朗特25日發表簡短電視聲明說：「不斷深化的分裂正滲入軍事和安全機構，對以色列的安全構成明顯、立即和真正的威脅。我將不會助長這種情況。」

總理納坦雅胡的強硬右派內閣成員中，雖有部分對這項爭議性司改表達疑慮，但葛朗特是首位公開表示反對的資深內閣官員。葛朗特是納坦雅胡的右翼聯合黨成員。

葛朗特說：「立法程序現在必須停止。」

聯合黨至少還有2位黨員艾德斯坦（Yuli Edelstein）和比塔（David Bitan）力挺葛朗特，認同他的看法，支持司法要改革，但要達成廣泛共識。

納坦雅胡面臨內閣其他成員的施壓，要求在本週通過司改立法，以賦予執政聯盟在遴選法官方面更多影響力。批評人士稱此舉將破壞司法獨立。納坦雅胡本身正面臨貪腐官司，但他否認這些指控。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）敦促納坦雅胡開除葛朗特，他說葛朗特已屈服在反對派壓力下。納坦雅胡的內閣內部緊張升高。

反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）則讚揚葛朗特的「勇敢舉措」，並說政府若停止立法程序，他願意參與司改討論。

但在握有國會64席的穩健多數下，即使少了葛朗特的一票，執政聯盟仍掌握足夠的票數，除非更多的議員打退堂鼓。

與此同時，根據以色列媒體預估，特拉維夫（Tel Aviv）街頭示威規模擴大，抗議人數約20萬人。

高科技工作者尼斯曼（Daniel Nisman）表示，他們今天站出來，加入就算沒有數百萬計也達數十萬計以色列民眾的聲音，支持以色列立國價值觀。他指的立國價值是民主和包容。

36歲的尼斯曼告訴法新社：「這是我們的訴求，希望他（納坦雅胡）可以迷途知返。」

以色列政府今（2023）年1月4日宣布司法改革計畫，國內因而陷入數年來最嚴重政治危機，各地也發動大型抗議示威行動。

推司法改革致以色列分裂，納坦雅胡矢言團結全國

以色列總理納坦雅胡政府的司法改革計畫讓全國分歧擴大，警方朝封路的抗議民眾發射水砲。納坦雅胡23日承諾要讓國家恢復團結。

《法新社》報導，示威民眾擔心，現已在國會推進的這項改革會提高政治人物對法院的影響力，並威脅以色列民主。以色列的外國盟友也對這項改革表達關切。

據以色列媒體估計，有成千上萬以色列示威群眾在特拉維夫（Tel Aviv）和其他城市抗議。

當局提出改革方案以來，過去幾個月的例行抗議活動中，其他場合也有規模類似的群眾走上街頭。

納坦雅胡透過電視轉播發表談話表示，他決心要推動改革，但希望達成一項提案的支持者與批評者都能接受的解決方案。

他說：「反對改革的人並非叛徒，支持的黨人也不是法西斯主義者。」

經過數月的抗爭，當中也包括政府高層官員的反對，納坦雅胡說：「我將竭盡所能讓民眾冷靜下來，並結束分裂。」

以色列國防部長葛朗特支持暫停立法程序、與反對者對話的呼聲，他在會見納坦雅胡後，取消了原訂對全國發表談話的計畫。

以色列國會議員今天稍早通過一項立法，該法限制宣布總理不適任的理由，這個舉措被反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）稱為用來保護納坦雅胡的「屬人法」。納坦雅胡因貪腐受審，但他全盤否認。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航