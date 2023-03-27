香港嚴管疫後首遊行：數十人參與，須掛號碼牌，組織者盼警今後放寬

文：德國之聲

香港警方在遊行前向組織者發送了「不反對通知書」，而提出的嚴格限制條件則包括：遊行人數上限為100人、參加人士必須佩戴獨立卡號掛頸卡牌以作識別、必須保證不會違反《國家安全法》、不宣揚煽動性言論。組織者還必須安排至少10名佩戴臂章的糾察員分隔示威者與一般市民。

《路透社》還在「不反對通知書」中注意到警方提示：不法分子可能會混入集會，擾亂公共秩序甚至進行非法暴力活動。

此外，警方還「建議」參加遊行的人士若無醫生證明則不要佩戴口罩，以免觸犯《禁止蒙面法》。

《香港01》則披露，組織者原先希望遊行規模為300人，並於3月7日就向警方提交了申請，還與警方召開了不少於7次的會議。最終雙方商定人數上限為100人。

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警嚴陣以待

集會從中午11點左右開始，示威者在計劃開展填海工程、興修垃圾處理廠的將軍澳地區沿著事先與警方約定的路線開始遊行。他們高喊反對工程的口號，而警方則出動了大量人員跟隨。

據《明報》報導，在遊行開始前一個多小時，已經有大批警員出現在附近的港鐵車站出入口以及遊行路線附近，現場還有不少警犬。而在遊行隊伍經過的至善街，還有至少3輛警方「戰術巴士」停泊戒備。據報導，「戰術巴士」設有3個可發射催淚彈的小窗口，車頂亦加裝了多個360度全景攝影頭。

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《路透社》援引組織者消息稱，3月26日的這場小規模遊行的參加人數大約為50人。這也是香港防疫「限聚令」取消後、香港國安法生效以來的首場涉及反對政府政策的公眾活動。就在本月早些時候，婦女組織在最後一刻取消了示威行動，原因則是警方「提示」一些「暴力團體」可能混入集會。

參與將軍澳遊行的邱女士對路透社表示，很高興有機會能在「艱難時期」進行抗議。大約50歲的她並不認為掛頸卡牌限制了示威者的表達權利，而是促進管理的一種方式，「我認為這是可以接受的。」

49歲的James Ockenden帶著3個孩子參加遊行。他認為這類「事先安排、事先編號」的遊行會破壞香港的示威文化，導致人們不敢參加，「我們需要更加自由奔放的抗議文化。」

組織者之一的陳展浚也對《香港01》表示，此次示威的組織方尚有人力物力來滿足警方的條件，但今後「若有居民就民生議題自發遊行，或無相關條件，就可能變相剝削其遊行權利」。

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目前尚不清楚香港當局是否允許恢復傳統的紀念「六四」集會以及7月1日大型示威。在2020年前，這兩場集會行動每年都會吸引數以千計的人參加，被認為是香港抗議文化的標誌。但是2020年起，香港當局一直以防疫限聚令為由禁止集會。分析人士則認為這也與2020年6月頒布的香港《國安法》有關。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex